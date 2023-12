Te is fűtesz otthon cserépkályhával? Sokan nem tudják, pedig emiatt akár fel is robbanhat

Nem kis veszélynek teszi ki magát az, aki mindenfajta ismeretek nélkül csak úgy nekiáll fával fűteni. Bálamódaka Das, a Krisna-völgy főkertésze most saját készítésű cserépkályhája előtt magyarázza el, mennyire komoly tudomány a begyújtás.

Aki úgy nőtt fel, hogy volt otthon kályha, kandalló vagy vegyestüzelésű kazán, az azt hiszi, begyújtani olyan dolog, amit mindenki tud. Kell hozzá egy kis aprófa, valami alágyújtós, aztán jöhetnek a hasábok, már dől is a meleg kályhából! Pedig egyre többen születnek olyan helyre, ahol a meleg magától értetődően a csövön, a falból vagy a padlóból érkezik. Ők viszont csak akkor tudnak egyáltalán tüzet gyújtani, ha a cserkésztáborban megtanították őket. Pedig a fával történő fűtés tudományának fontos része maga a begyújtás, nem beszélve arról, milyen fát szabad és mit nem rátenni – de erről korábban a HelloVidék is külön írt.

Nem kis veszélynek teszi ki magát az, aki mindenfajta ismeretek nélkül csak úgy nekiáll cserépkályhával fűteni – derült ki abból a Tiktok-videóból is, amit Bálamódaka Das tett közzé. A Krisna-völgy népszerű főkertésze saját készítésű kályhája előtt magyarázza el, mennyire komoly tudomány a begyújtás.

Ahogy Bálamódaka a videó elején elmondja, sok szempontból jók a cserépkályhák, egyrészt mert könnyű őket letörölni, másrészt mert az a héjvastagság, amilyenre építik őket, nagyon megfelel a magyar klímának. A tömegkályhákat is sokan dicsérik, azok azonban nagyon lassan melegszenek fel, akár 2-3 nap alatt is, ugyanakkor ugyanilyen lassan hűlnek ki. Sokan azonban nem tudják, hogyan is kell helyesen használnia cserépkályhát, begyújtani bennünk, vagy mikor kell elzárni az ajtaját.

Mire figyeljünk hát, ha nem akarjuk, hogy felrobbanjon a kályhánk?

Csak tiszta száraz fával szabad fűteni!

Egyéb más oda nem illő anyagot nem szabad a cserépkályhába eltüzelni.

Ha ezeket elégetik, begázosodhat és felrobbanhat a kályha. Dióhéj, olajos magvak héja szintén plusz gázokat termel, amitől szintén felrobbanhat a kályha.

A legnagyobb probléma, amikor égés során be van zárva az ajtó. Amíg éghető faanyag van a tűztérben, addig az ajtót nem szabad lezárni. Ez a legfontosabb szabály! Inkább 5 perccel később legyen lezárva az ajtó, mint 5 perccel előbb. Sajnos sokan azt csinálják, hogy égés közben lezárják az ajtót, mondván, hogy „Ó már elég meleg a kályha”. Ilyenkor is be tud gázosodni a cserépkályha füstjárata, az elégtelen égés miatt. Ha egy következő ajtónyitásnál a szikrát fölkapja a parázsról a huzat, ezek az el nem égett gázok (szénmonoxid) be tud szintén robbanni.

Címlapkép: Getty Images