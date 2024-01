Ez az ország legújabb gyógyfürdője: piszkosul olcsó, ráadásul ingyen lehet szaunázni

Január 12-én kapták kézhez Kisteleken azt a határozatot, ami szerint termálfürdőjük hivatalosan is gyógyfürdő lett, attól a naptól. Jegyezzük meg a nevét: Kistelek Gyógyfürdő és Tanuszoda. A 2004-ben átadott, családias hangulatú fürdőben négy medence, szauna és különféle kezelések várják a vendégeket.

Január 12-én kapták kézhez Kisteleken azt a határozatot, ami szerint termálfürdőjük hivatalosan is gyógyfürdő lett, attól a naptól. A víz gyógyító hatását már évek óta tapasztalták, ismerték a helyiek és a környékbeliek, akik gyógykezelésekre is járhattak, járhatnak. Jegyezzük meg a nevét: Kistelek Gyógyfürdő és Tanuszoda - számolt be róla a Délmagyar.

A kisteleki fürdő vizének gyógyító hatása már régen nem titok. A B46-os termálkút vizét 2007-ben nyilvánították gyógyvízzé, amit komoly tesztek, vizsgálatok előztek meg; orvosok figyelték, hogy az azt rendszeresen használó reumás betegek állapotában tapasztalható-e számottevő javulás. A válasz, igen. Az átminősítéshez az is kellett, hogy az intézményben gyógyászati részleg működjön, gyógykezeléseken vehessenek részt a vendégek. Ez is adott. Jelenleg a balneo hidroterápiában medencés és kádfürdő, iszapkezelés, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti gyógytorna és a 18 éven aluliak gyógyúszása szerepel; a fizikoterápiában pedig orvosi és sima masszázs, egyéni és csoportos gyógytorna.

A városközpontban található fürdőben négy medence, szauna és a már említett gyógykezelések várják a vendégeket. A termálfürdő hévize mintegy 2000 méter mélyről, 84 °C fokos hőmérséklettel tör a felszínre, nátrium-hidrogénkarbonátban és metakovasavban gazdag, lágy, fluoridos jellegű. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet trícium vizsgálati eredményei arról árulkodnak, hogy a víz védett mélységből származik, így talajvíz nem keveredik hozzá.

A vármegyében már így is nyolc gyógyfürdő működik, a kistelekin kívül Csongrádon, Makón, Mórahalmon, Szentesen, Algyőn és Szegeden kettő.

A fürdőről elég jó véleményeket olvasni, azt írják: ár-érték arányban az ORSZÁG LEGJOBB FÜRDŐJE! Mások azt jegyzik meg, hogy nemcsak olcsó, de a wellness és a szauna benne van az árban. Jelenleg érvénye árakat hivatalosa honlapon nem találunk, a Szallas.hu szereplő adatok szerint azért tényleg meghökkentően olcsó:

Diák és nyugdíjas - 800 Ft

Felnőtt - 1 200 Ft

1 szülő + 1 gyermek 14 év alatti - 1 600 Ft

1 szülő + 2 gyermek 14 év alatti - 1 800 Ft

2 szülő + 1 gyermek 14 év alatti - 2 200 Ft

2 szülő + 2 gyermek 14 év alatti - 2 500 Ft

