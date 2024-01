Megtaláltuk álmaink szaunázós termálját, de tényleg: 5 vidéki tipp a téli feltöltődéshez

Nem született volna meg ez a cikk, ha véletlen nem úgy hozza, hogy a hétvégén betévedünk Kehidakustány gyógyfürdőjébe egy extra barackpálinkás szaunaszeánszra. Volt ott minden, AC/DC-s gitárriffekre ment a törülköző-pörgetés… Hát körbenéztük, másutt milyen őrületes szeánszokat tartanak, mennyibe kerül 2024-ben vidéken a szaunázás.

Szaunával kapcsolatban sok mindent megéltünk már, de az elmúlt hétvége meghökkentő újdonságot hozott. Pár éve volt szerencsém a műfaj őshazájában, Helsinkiben is kipróbálni, milyen az, ha grillezett rénszarvas-kolbász és puncsivás után órákon át egy karácsonyi vásár kellős közepén felállított bodegában izzadhatok. Voltam északon tóparti kunyhó-szaunában, ahol sörrel locsolták a forró köveket és a száraz torkokat egyaránt. De nem kell ahhoz messzire zarándokolni, hogy egészen extrém szauna-szeánszot kapjunk a nyakunkba, mesélem is mindjárt…

A Balaton legnyugatibb csücskéhez, Keszthelyhez közeli Kehidakustány gyógyfürdője most hétvégén is teltházzal futott. Egy fokkal olcsóbb az ár, mint a közeli Hévízen, igaz, itt is 6000 forint a 3 órás hétvégi felnőttjegy, csúcsidőben (16 után kedvezmény van). Ennyiért már lehet áztatni magunkat, kaphatsz gyógyvizet, lubickolhatsz a gyerekek között a termálrészben is. 3 óra azonban, ha a gyógyfürdős áztatás mellett még szaunázni is szeretnél, azért nem sok idő. Először azért kicsit megijedtünk, mikor láttuk, hogy a szaunaszeánszra, egyetlen kabinba több mint 15 jegyet adtak ki (itt jegyezzük meg, hogy a helyjegy legalább benne van az alapárban). De valahogy, mint a heringek a konzervdobozban, csak elfértünk. Aztán olyan extravagáns parti kerekedett, amilyet még nem pipáltunk. Karcsi, a szaunamester AC/DC zenére pörgette a törülközőt, locsolta az izzó lávakövekre a zalai barackpálinkát, kaptunk a nyakunkba jeget és hideg vizet.

Olyan parti kerekedett, hogy még az először furcsán tekintgető osztrák nyugdíjasok is megtapsolták a legvégén.

Az igazi szauna-élmény egyébként itt is adott – szaunamesteren kívül is - vannak merülőmedencék, tilos a fürdőruha, helyette vászonlepedőt kapsz. Kehidán ráadásul ingyen annyi forró teát is főzhetsz magadnak, mézzel, amennyit csak akarsz, ezért plusz pont is jár.

De lássuk csak, hol mindenhol találunk még extra szaunaszeánszokat

A felsorolásunk korántsem lesz teljes, hiszen az ország szinte minden szegletében, ahol van egy jobbfajta uszoda vagy egy wellnessközpont, mindenütt tartanak már szaunaszeánszokat. Illóolajos felöntésekkel, mézes-sörös-jeges pakolásokkal profi szaunamesterek adnak nekünk showba illő ellazulós szórakoztatást. Ahogy az árakat elnézzük, Kehidakustány még az olcsóbb gyógyfürdős szaunaszeánszos helyek közé tartozik, fürdőbelépővel együtt 8-10 ezer forint alatt, csúcsidőben másutt se nagyon reménykedjünk, hogy bejutunk. Azért mutatunk még pár helyet, ahol valami különlegességgel várnak, ahová érdemes lehet még ellátogatni:

Széna gőzfürdő Bükfürdőn

Vas megyében exkluzív és fürdőruhamentes a büki gyógyfürdő szaunavilága. Itt azért jóval nagyobb a választék, tízféle kabin ad helyszínt az ellazulásnak. Minden napra jut különleges felöntés. Ráadásként a kültéri és beltéri hideg vizes merülőmedencéken túl Kneipp-medence, valamint kültéri élménymedence és beltéri jakuzzi teszi teljessé az élményt.

A felnőtt fürdőjeggyel kombinált szaunajegy ára időszak-függő: 9200 forint a legolcsóbb, amiért bejuthatunk. Vannak azonban egyéb extraságok is, mint az alpesi széna gőzfürdő:

Spéci, csak női szaunaszeánszok Debrecenben

Személyesen még nem próbáltuk, de az ismertetőben az áll, hogy a debreceni Aquaticum szaunacentrumában két finn szauna kabin, két gőzkabin, egy infrakabin, egy merülőmedence és pihenő rész is található. Itt várja a szaunamester-csapat négy éve minden hétvégén a pihenni vágyó vendégeket hétről hétre megújuló szaunaszánszokkal. A 15 perces szaunaprogram során a szaunamester 100% tisztaságú illóolajok felöntésével segít ellazulni. A programok alkalmával természetes anyagokból készült bőrápoló termékeket kínálnak a vendégeknek, például testradír után kellemes hidratáló pakolás kerül a bőrre. Ráadásul az Aquaticum Szaunavilágban minden hónapban, két kijelölt csütörtökön a hölgyeké a főszerep, lehet hát kicsit lazábban, csak nőtársaságban kikapcsolódni.

Azért nem olcsó szórakozás, ha felnőttként mész. Ha megveszed a fürdőjegyet, plusz a szauna kiegészítő jegyet, akkor 8-10 ezer forint alatt nem úszod meg szaunázást, de aktuális árakat itt találsz.

Még mozizhatunk is szaunázás előtt-után Ráckevén

A ráckevei fürdő saját szaunamesterei mellett vendég szaunamesterek is rendszeresen tartanak programokat, főként a szerdai és a pénteki hagyományos, fürdőruhamentes alkalmakon. Hétköznap napi három felöntéssel készülnek a szaunázás szerelmeseinek, szombaton hajnalig tartó programmal fűszerezik meg a nyári éjszakákat, vasárnaponként pedig a délutáni relaxáció a főszerep. Ráadásként a termálvíz melegében, az élményelemek kényeztetésében télen is vízi mozi vár: részletek ITT.

A fürdőruhamentes szaunaestek árai naponként változnak, bevezető áron: kedden 4980 Ft, szerdán 20:00-tól 00:00-ig: 6980 Ft, pénteken 20:00-tól 01:30-ig: 8.480 Ft, vasárnaponként 18:00-tól 23:00-ig: 6980 Ft. Kiegészítő jegy: 2480 Ft. (Vízi mozira a belépés: Felnőtt: 3.480 Ft Diák/Nyugdíjas: 2980 Ft Gyermek: 2.480 Ft)

Bábolnán pajta szaunában lazulhatunk

A győrhöz közeli bábolnai fürdő szaunavilága sajátos betyáros-tanyasi-pajtás tematika mentén került kialakításra. A szaunázás jótékony hatásait két különböző méretű és hőfokú finn szaunában, egy lazító szaunában, egy infraszaunában és egy gőzkabinban élvezhetjük. A tematikus pajta szaunában rendezik meg rendszeresen a népszerű, textilmentes felöntő programokat, amelyekről aktuálisan a fürdőben lehet érdeklődni. A szaunázás élményét a hűtőfürdőt biztosító Erdélyi dézsa teszi teljessé.

Egy szombat esti szaunázás itt alapból 6000 forint, de ha show-t is akarunk hozzá, az 8500 forintba kerül. (További árakat itt találsz!)

Szaunakisokos kezdőknek A szaunázás egy nagyszerű módja a testi és lelki egészség javításának, de fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt, hogy elkerüljük a kellemetlen vagy káros hatásokat. A szaunázás szabályai a következők: Szaunázás előtt és után is zuhanyozz le, hogy eltávolítsd a bőrödről a szennyeződéseket és a kozmetikumokat. Zuhanyzás után töröld szárazra a bőrödet, hogy könnyebben izzadj.

Szaunázás előtt vedd le az ékszereket, órát, szemüveget, mert a melegben felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak.

Szaunázás előtt és után is igyál elegendő vizet, de ne szaunázás közben, mert akkor a vizet fogod kiizzadni a salakanyagok helyett. Kerüld az alkoholt, a cukros üdítőket és a gyümölcsleveket, mert ezek fokozzák a kiszáradást.

Szaunázni étkezés után 1,5-2 órával a legideálisabb. Ha éhgyomorra vagy teli gyomorral mész a szaunába, az rosszulléthez vezethet.

A szaunában teríts magad alá törülközőt, és a lábad alá is, hogy felfogja az izzadságot. Ne ülj közvetlenül a meleg padra, mert az baktériumokat terjeszthet, és kellemetlen lehet.

A szaunában ne viselj fürdőruhát, mert az akadályozza a bőr légzését, és klóros vizet párologtat a levegőbe. Ha nem szeretnél meztelenül szaunázni, akkor tekerj magadra egy száraz törülközőt.

A szaunában maradj csendben, és ne zavarj másokat. A szaunázás a relaxáció és a meditáció ideje, amit nem illik megzavarni beszélgetéssel vagy zajongással.

A szaunázás optimális esetben 3 X 10-15 perc izzasztásból, rövid lehűtésekből, majd a végén 20 perc pihenésből áll. Ne maradj túl sokáig a szaunában, és figyelj a tested jelzéseire. Ha rosszul érzed magad, azonnal hagyd el a szaunát.

A szaunázás után ne menj rögtön a hideg vízbe, hanem hagyd, hogy a tested fokozatosan hűljön le. Először langyos, majd hideg vízzel zuhanyozz le, vagy használj merülőmedencét, de csak akkor, ha egészséges vagy. A hideg víz sokkot okozhat a szívednek, ha nem vagy hozzászokva.

A szaunázás után pihenj meg egy nyugodt helyen, és takarózz be, hogy megőrizd a tested melegét. Ne végezz intenzív testmozgást, vagy ne menj a napsütésbe közvetlenül a szaunázás után, mert az megterheli a keringésedet.

Címlapkép: Getty Images

