Szenzációs megmenekülés! Otthonától 50 kilométerre bukkantak rá az elveszett macskára, vajon mit keresett ott?

Otthonától 50 kilométerre bukkantak rá egy elveszett macskára Egerben, az állat sokáig sérülten koldult, egy állatbarát orvoshoz vitte és jelzett a chipolvasó.

Az egri Tizeshonvéd utcában nyávogott az arra járóknak kétségbeesetten az a fekete-fehér macska, amelyikről kiderült, otthonától 50 kilométerre került. Az állat koldulására pénteken felfigyelt egy helyi nő, aki észrevette azt is hogy sérült - számolt be róla a heol.hu.

Ez volt Cirmi szerencséje, mert értesített egy helyi civil állatmentőt, aki hazavitte majd orvoshoz szállította az állatot, ott pedig bejelzett a chipolvasó. A regisztrált chiphez mellékelt telefonszámon aztán egy döbbent ózdi doktornőt értek el. Kiderült, az Egerben kóborló macskája még január végén szökött el otthonról.

Cirmi ma hazatért! Saját 7 éves ivartalanított, kandúr cicánk még január végén tűnt el itthonról. Sokáig vártuk haza, kerestük, figyeltük a helyi eltűnt állatos oldalakat, de egy hónap után már feladatuk. Aztán ma megcsörrent a telefon, hogy megtalálták a cicánkat Egerben! Innen 50 kilométerre! A négysávos út mellett találtak rá, állatbaráthoz ment oda segítséget kérni. Jobb lábán harapás nyoma van. Helyi cicamentő, Difiore Rita segítségével ma bevitték a Imperiál Állatkórházba, és a sebellátás után rápróbáltak hogy nincs-e benne chip. Az olvasó jelzett, és már hívtak is minket! Cirmi már itthon pihen! Ezért fontos hogy minden macskában legyen chip. Akár kinti, benti vagy kintibenti! E nélkül esélye sem lett volna hazakerülni! Köszönjük mindenkinek!

– írta a gazdi szombaton közösségi oldalán.

A lap beszámolója szerint az ugyanakkor nem derült ki, hogy a macska hogyan jutott Ózdról Egerbe, de vélhetően nem stoppolt és az sem valószínű, hogy gyalog tette volna meg az utat. A gazdi kiemelte, hogy a chip az ilyen helyzetekben is nagyon fontos. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a beültetés után az állatorvosi rendelő regisztrálja is a chipet az arra megfelelő adatbázisban, illetve telefonszám, lakcím is meg legyen adva, hogy el lehessen érni a gazdit. A kutyákban kötelező chippel ugyanis nem csak az a probléma a beazonosításnál, hogy még mindig nincs sok állatban, hanem az is, hogy gyakran nincs regisztrálva vagy nincs megadva elérhetőség.

