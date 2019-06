Íme, a magyar sajt, ami még a francia boltokban is kapható

A Savencia Magyarország a tavalyi év elején, több milliárd forint értékű beruházással új gyárépület, raktár, gyártósorok és regionális kutatás-fejlesztési központ kialakítását kezdte meg Veszprémben. A fejlesztések jó ütemben haladnak. Az új üzemcsarnok építése decemberben befejeződött. Az európai gyártási kapacitások optimalizációja révén a panírozott termékek gyártósora a Savencia csoport csehországi egységéből szintén megérkezett a hazai gyáregységbe. Ennek telepítése befejeződött és a gyártás megindult a soron.

A vállalat nemrég egy új, modern, magas kapacitású gyártósor vásárlását is lezárta, amely idén ősszel kezdheti meg a működést az egységben. Az elősütött és panírozott termékek gyártása és fejlesztése, eddig már közel harminc új munkahelyet teremtett a vállalatnál. Az építési és gyártósor installálási munkálatok végére a jelenlegi gyártásikapacitás megduplázódik, és a dolgozói létszám szintén tovább emelkedhet.

A termékek hazai forgalmazása mellett, az új kutatás-fejlesztési központ hatalmas sikere, hogy a vállalat történetében először hazai gyártású sajtok jelentek meg a francia piacon.

Ez az első alkalom, hogy a francia piacon, a camembert hazájában, Magyarországon készített panírozott sajtokat értékesíthetünk

– nyilatkozta Kajdon Attila, a Savencia Magyarország Zrt. vezérigazgatója. „Hatalmas megtiszteltetés és öröm ez számunkra, hiszen erre a különleges piacra csakis kiváló minőségű termékekkel lehet betörni. Mondhatni, szembe is megyünk a trendekkel, hiszen általában inkább a francia sajtok érkeznek az európai országokba, nem fordítva. A további fejlesztések is kiváló ütemben haladnak, és ez összhangban van folyamatos innovációs törekvéseinkkel.”

A gyártás mellett a termékfejlesztés is kulcsfontosságú, így a gyár a magyar tudásra építve, immár nemzetközi innovációs és fejlesztési központként is funkcionál.

„Nem csak a piacvezető márkáink folyamatos fejlesztésén dolgozunk, hanem hazai tudásból, hazai alapanyagokkal új termékeket és ízeket fejlesztünk, amik a nemzetközi piacon is kiemelkedően szerepelhetnek” - emelte ki Szalay Rita, a Savencia Magyarország megbízott marketing igazgatója. „A fogyasztói szokások és az élelmiszeripari trendek folyamatosan változnak. A sajt hagyományos étkezési formái mellett, már itthon is rohamosan fejlődnek a kiegészítő felhasználások. Egyre népszerűbbek például a forró falatok (sütőbeli felhasználások), illetve a snacking-célú sajttermékek (sajtfalatok). Az új gyártósorokon készült új termékeink ezeket az igényeket is képesek kielégíteni.