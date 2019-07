Ezt jobb, ha tudod a növényi tejekről: úri huncutság, vagy az egészség záloga?

Rengeteg receptben lecserélhető a tehéntej növényi alapú tejekre, és ezt sokan ki is használják. A növényi tejekben sok a tápanyag, míg általában kevés kalóriát és szénhidrogént tartalmaznak, bár általában jóval kevesebb protein található bennük, mint a tehéntejben, írja a Natural Living Ideas.

Mi a különbség?

Ha nem ismerjük a különféle növényi alapú tejtermékeket, fel sem merül bennünk, hogy valami másra cseréljük le a tehéntejet. Amennyiben nincs tejérzékenységünk, vagy tejallergiánk, vagy más olyan egészségügyi állapotunk, ami megkívánná az állati eredetű tej mértékletes fogyasztását, vagy mellőzését, nem szükséges változtatnunk a már bevált és megszokott fogyasztási szokásainkon, de érdemes kipróbálnunk más termékeket is, ugyanis a növényi tejek rengeteg egészséges tulajdonsággal rendelkeznek.

A tehéntejnek, kecsketejnek és juhtej nagy előnye például a magas kalcium és D-vitamin tartalom, ezek ugyanis erősítik a csontokat, és az immunrendszert. Az állati eredetű tejekben sok a kálium és a protein is, így nem kérdéses, hogy igen táplálóak, mégis sokan inkább a növényi tejeket választják, ennek általában az az oka, hogy ki szeretnék hagyni étrendjükből a telített zsírsavakat és a szénhidrátot.

A növényi tejek fajtájuktól függően igen eltérőek lehetnek, így nehéz egységesen összehasonlítani őket a tehéntejjel. Sok közülük igen kevés kalóriát tartalmaz, szemben a tehéntejjel, így annak, aki fogyni szeretne, jó opciót jelent például a mandulatej, ugyanis ennek a legkisebb a kalóriatartalma. A növényi tejekben jóval kevesebb a szénhidrát is, ami azok számára jó hír, akik alacsony szénhidráttartalmú étrendet követnek. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedők közül is sokan választják inkább a növényi tejeket, mivel ezekben általában nincs telített zsírsav, amit a kutatók a mai napig összefüggésbe hoznak a szívroham kialakulásával.

A tehéntejben lévő magas proteintartalmat a növényi eredetű tejek nem tudják pótolni, így ha a cél az izomnövelés, vagy az izomszövetek javítása, akkor érdemes az állati eredetű tejeknél maradnunk. Ezzel szemben van egy tápanyag, ami csak a növényi tejekben található meg, ez pedig nem más, mint a növényi rost. Növényi eredetüknek köszönhetően néhány magból készített tejnek kifejezetten magas a rosttartalma, melynek hiánya akár súlyos következményekkel is járhat. A növényi rostok fokozott bevitelével nagyban csökkenthetjük a szívkoszorúér-betegség, a stroke, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, és az elhízás kialakulásának esélyét.

Mandulatej

A növényi eredetű tejek közül a mandulatej a legnépszerűbb, mivel íze enyhén édeskés, és rendkívül alacsony a kalóriatartalma: egy bögrényiben mindössze 20-40 kalória található, emellett pedig vannak olyan fajtái melyeknek még a tehéntejnél is magasabb a D-vitamin tartalma, ráadásul sok bennük az E-vitamin, ami jó a bőrnek, a hajnak és a körmöknek. A mandulatej negatívuma, hogy nagyon kevés a proteintartalma: egy bögrényiben körülbelül 1 grammnyi található. A mandulatej literes kiszerelése 800 forint körül mozog.

Kesudió tej

A kesudió tej is egyre népszerűbbé vált, és nem is véletlen: mivel mag alapú termékről beszélünk, ezért igen egészséges, ez megnyilvánul például abban is, hogy telítetlen zsírsavakat tartalmaz. A mandulatejhez hasonlóan, a kesudió tej is nagyon kalóriaszegény, egy bögrényiben mindössze 40-50 kalória található.

Az, hogy milyen tápanyagok találhatók meg a kesudió tejben, nagyban függ attól, hogy milyen márkát választunk, de ezek a termékek általában tartalmaznak kalciumot, D-vitamint, és magnéziumot. A kesudió tej esetében épp ezért érdemes megnézni a dobozon a címkét, melyből kiderülnek az összetevői. A kesudiótej a mandulatej árkategóriáját követi, egy liter körülbelül 800 forintba kerül.

Rizstej

A rizstej az egyik legkevésbé allergén növényi tejhelyettesítő, ráadásul könnyen emészthető. Megtalálhatóak benne egyes esszenciális aminosavak, E- és B-vitamin, vas, foszfor, magnézium, kálium és kalcium is. Fogyasztása azoknak is ajánlott, akiknek magas a vérnyomása, ugyanis nátriumtartalma alacsony. Energiatartalma, fehérjetartalma, és zsírtartalma is alacsonyabb, mint a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntejnek, azonban szénhidráttartalma majdnem a kétszerese. A tehéntejjel ellentétben nem tartalmaz koleszterint, és kalciumot sem, ez utóbbit a gyártók pótolni szokták a termékben. A rizstej ára 500-800 forint között mozog.

Kendermag tej

A kendertejet egészséges zsírtartalma miatt fogyasztják sokan, ugyanis tartalmaz Omega 3 zsírsavakat, ami jót tesz a szívnek, és az agynak is. Emellett a kendertejben igen előnyös arányban fordul elő az omega 3 és az omega 6 zsírsav, ami rendszeresen fogyasztva csökkenti a krónikus szívbetegségek kialakulásának esélyét, és táplálja a bőrt.

A kendertejben valamivel több kalória található, mint a mandulatejben, vagy a kesudiótejben; egy bögrényi kendertej körülbelül 60-80 kalóriát tartalmaz, ezen kívül gazdag D-vitaminban, kalciumban, vasban, és magnéziumban. A kendertej hátránya, hogy ára valamivel magasabb a többi növényi tejhez képest, egy liter belőle 1000-1300 forintba kerül.

Szójatej

Az összes növényi tej közül a szójatej múltja nyúlik vissza a legrégebbre, és alapvetően Kínából származik. A magokból készült tejekkel ellentétben a szójatejnek igen magas a kalória- és proteintartalma. Előbbi 110-130 körül mozog egy bögrényi mennyiségnél, utóbbiból pedig akár 8 gramm is lehet. Természetes formájában nagyon kevés benne a mikrotápanyag, ezek a következők: vas, magnézium, kalcium, és D-vitamin, bár ezeket a feldolgozás során hozzá szokták adni a termékhez. A szója alapú italok általában alacsony szénhidráttartalmúak. A szójatej nagy előnye, hogy olcsóbban is hozzájuthatunk, mint más növényi tejekhez, 1 liter szójatej ára ugyanis 400-800 forint között mozog, ráadásul sok üzlet árusítja, míg más növényi tejekhez nehezebb hozzájutni hazánkban.

Borsótej

A borsótej egy újabb fajta a növényi tejek között, de rengeteg jó tulajdonsága van, természetesen itt is sok függ attól, hogy melyik gyártótól vásárolunk. Általában ezekben a termékekben is van D-vitamin, vas, kálium, de nagy előnye a többi növényi alapú tejjel szemben, hogy körülbelül ugyan annyi proteint tartalmaz, mint a tehéntej. Hatalmas pozitívuma minden tejjel szemben, hogy allergén-barát, ugyanis egyáltalán nem tartalmaz tejet, laktózt, mogyorószármazékot, vagy szóját. Bár a borsótejnek rendkívül sok pozitív hatása van, mivel egy kifejezetten újfajta termékről van szó, egyelőre hazánkban még nem forgalmazzák.