Elárulta Wossala Rozina, milyen az ideális őszi étrend + receptek

Nassolnál? Csak egészségesen!

Amikor egy esős napon bekuckózol a kanapéba, hajlamos vagy édességet vagy chipset majszolni? Próbálj ezek helyett inkább egészséges alternatívát találni: a szőlő, az alma és a dió vitathatatlanul az őszi idény sztárjai. A szőlőnek rendkívül magas az antioxidáns tartalma, és olyan ásványi anyagok találhatók benne, mint a kálium vagy a szelén. Az almának nagy a C, A, és B-vitamin tartalma. Sok benne a folsav, a kalcium, a magnézium és a kálium. A benne lévő pektin és gyümölcssav pedig jó hatással van az emésztésre és a májra, illetve jó méregtelenítő is. Wossala Rozina egyik kedvence ősszel a dió, amelyik A- és E-vitaminban gazdag, többféle B-vitamin és telítetlen zsírsavak találhatóak benne, melyeknek kedvező hatásuk van a szívre és az agyműködésre.

Unod már a megszokott kajákat? Újíts őszi zöldségekkel!

Ez az évszak különösen alkalmas arra, hogy új alapanyagokat és felhasználási módokat próbálj ki. Vegyél például gyökérzöldségeket, hiszen ezek nagyszerűek a krumpli és más bejáratott köretek kiváltására. A cékla méregtelenítő és zsírégető hatású, valamint antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal van tele, sok vasat, kalciumot és magnéziumot tartalmaz. Sokféleképpen felhasználható, bár legtöbben csak savanyúságként ismerik. Jóízű adaléka lehet salátáknak, de akár chipsként is ehetjük. A zellernek sem kell szégyenkeznie: magas a kalcium, foszfor, vas, magnézium, és kálium tartalma. Krémlevesként, és sütőben sütve is nagyon finom. A csicsóka szintén jól áll vitaminokban: káliumban, foszforban, cinkben, valamint C- és B-vitaminban illetve béta-karotinban is gazdag. Remek krumplipüré-alternatíva és krémleves-alapanyag lehet.

Azt hitted, ősszel a vitaminok pihenni mennek? Sok csak most lendülnek formába!

Számos természetes vitaminforrás akad, amelyik az évnek ebben a szakában érik be. Ilyen például a kökény, amely jótékony hatással van a veseműködésre, és sokak szerint a vérnyomást is pozitívan befolyásolja. Ízletes mártást készíthetsz belőle, ami jól illik vadhúsok és csirke mellé. A homoktövis védi és erősíti az immunrendszert, fokozza az anyagcserét, csökkenti a vércukorszintet, védi a májat, ráadásul sokszor annyi C-vitamin van benne, mint a citromban. Lekvárfőzésre is alkalmas, csakúgy, mint a naspolya, ami vasat és kalciumot, emellett jelentős mennyiségű cserzőanyagot is tartalmaz. Sőt, még csonterősítő hatásáról is ismert!

Ugye nemcsak egyféle gombát ismersz? Nézd, mennyi közül választhatsz!

Ősszel van főszezonja a gombaszedésnek, ilyenkor megtelnek a piacok a kis kalaposokkal, amelyek értékes fehérjét, ásványi anyagokat és zsírsavakat tartalmaznak. A különféle gombáknak eltérő gyógyhatásuk van: a laska egyes források szerint rákmegelőző, a siitake gomba fogyasztását pedig keringési problémákkal küzdők számára javasolják. A pecsétgomba erősíti az immunrendszert, míg a gyapjas tintagomba a népi gyógyászatban vércukorszint-csökkentő hatásáról ismert. Mártások és levesek finom alapanyagai, továbbá tésztaételek kiváló adalékai lehetnek. Borda Attila, a Spirit Hotel séfje a gombapesztóra esküszik, amely kitűnő reggeli lehet friss, ropogós pirítósra kenve. Arra ügyelj, hogy mindig megbízható helyről, csakis bevizsgált gombát vegyél!

Fehér paradicsomleves zellerrel és málnával Hozzávalók 8-10 személyre

Paradicsomlé:

• 1 rekesz (kb. 8-10 kg) paradicsom (fürttel együtt)

• 8-10 dl tejszín (csak a színe miatt)



Savanyított angol zeller:

• 2 csomag angol zeller

• 500 g fehér balzsamecet

• 500 g cukor

• 500 g víz



Málnacoulie:

• 1 kg fagyasztott málna

• 6 lap zselatin

• 200 g málnaecet

• 200 g cukor



Hagymatextúra:

• 1,5 kg gyöngyhagyma (nem savanyított)

• 20 g vaj

• kakukkfű



Zöldolaj:

• 600 g friss bazsalikom

• 600 g szőlőmagolaj

• 300 g jobb minőségű olívaolaj



A leveshez a paradicsomokat alaposan átmossuk és négybe vágjuk. Ezután óvatosan sózva, pár másodpercig turmixoljuk és a keletkezett pépet sűrű szövésű, új konyharuhán átnyomjuk, óvatosan szorítva, hogy a színanyagok ne jussanak át.

A keletkezett lébe a paradicsom fürtjeit és a leveleitől megfosztott bazsalikomszárakat hőkezelés nélkül, egyben adjuk hozzá, majd tálalás előtt kivesszük.

A savanyított angolzeller levéhez az ecetet, vizet, cukrot és a sót felforraljuk, és hagyjuk kihűlni, közben a zellerszárakat meghámozzuk, felvágjuk, majd röviden blansírozzuk aszkorbinsavas vagy szódabikarbónás vízben és jeges fürdőben sokkoljuk. Ha minden elkészült, a levet és a zellereket vákuumozzuk.

A zöldolajhoz az összetevőket thermomixerbe tesszük és 10 másodpercig teljes fordulaton turmixoljuk, majd 20 percig 50 fokon, nagyon alacsony fordulaton kivonjuk belőle a klorofilt. Ha elkészült, vákuumtasakba tesszük, a tasak egyik széléhez, kissé megdöntve, lógatva hagyjuk ülepedni a benne lévő maradék folyadékot.

A málnacoulie-hoz cukrot karamellizálunk, hozzáadjuk a fagyasztott málnát, az ecetet és sózzuk. Miután levet engedett, rövid ideig hőkezeljük és beállítjuk az ízét. A beáztatott zselatinlapokat hozzákeverjük és az elkészült elegyet óvatosan passzírozva szűrjük.

A hagymatextúrákat tálalás előtt készítjük el, héjastul félbevágjuk és vágási felülettel lefelé, kevés olajon hőkezeljük, közben egy másik serpenyővel lesúlyozzuk. Vaj és kakukkfű hozzáadásával kerül sütőbe, a cél, hogy a vágási felületen erős pörzsanyag képződjön.

Díszítéshez használhatunk friss málnát és bazsalikomot.