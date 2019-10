Idén ősszel érkezik az új szuperalma: teljesen bezsongott a gyümölcsipar!

Az idén ősszel érkező, hatalmas reklámbüdzsével megtámogatott szuperalmát két évtizeden át nemesítették. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a Cosmic Crisp öt éven belül teljesen felforgathatja az almák piacát, de így is vannak olyanok, akik szerint a hatalmas felhajtás ellenére az új almafajta könnyen eltűnhet az óriási versenyben.

1997-ben kezdődött a Cosmic Crisp története, amikor a Washingtoni Állami Egyetem (WSU) almanemesítő programjának feje, Bruce Barritt először keresztezte a jól bejáratott, későn érő és sokáig elálló Enterprise és a kiváló állagú, lédús Honeycrisp almafajtákat. Utóbbi viszonylag új szereplő volt a piacon, és ha a termesztőkön múlt volna, el sem terjed, mert a megtermett gyümölcs jó része a kukában végezte az alma héjának rendellenességei miatt. Mégis akkora volt rá a kereslet a jó eltarthatósága miatt, hogy saját elveikkel szembemenve mindenki elkezdte ezzel a fajtával teleültetni a földjét.

Annak idején az állam termelésének jelentős részét a washingtoni sztáralma, a Red Delicious tette ki, de már bőven leszállóágban volt a '80-as évek elejéhez képest, amikor Barritt odakerült a projekt élére. Hatalmas fákkal voltak tele a washingtoni gyümölcsöskertek, amiken szinte kizárólag Red és Golden Delicious almák nőttek. Az olyan almafajtákkal, mint a Fuji vagy a Gála, csak néhányan mertek kísérletezni.

Az almák nemesítésénél éppen emiatt elsősorban a külcsínre fókuszáltak, eközben azonban elhanyagolták a belsejüket, ami így egyre kásásabbá vált. Ennek fényében nem véletlen, hogy Barritt úgy érezte, a használt módszerek nem hatékonyak, marketing terén pedig mindenki csak a rövid távú hasznot kergeti. Voltak is ötletei a rendszer megreformálására, és első körben azt tanácsolta az almatermesztőknek, hogy vágják ki a nagy öreg fákat, és ültessenek a helyükre sok kisebbet.

Ennek az ötletnek a kivitelezése elég nagy költséggel járt a facsemeték karózása miatt, de a szüretelést és a metszést is megkönnyítette, és az termés mennyiségét is megnövelte. Ehhez köthető az almaipar megerősödésében is, mivel a kevesebb pénzből gazdálkodó kistermelők nem tudták tartani a lépést az új viszonyokkal. Barritt másik ötlete nem volt túl népszerű, mivel kijelentette, hogy az ipar túlságosan egyetlen almafajtára koncentrál, ami ráadásul a textúráját és ízét tekintve sem tartozik a legjobbak közé.

A Red Delicious nemzetközi szinten még mindig a legnépszerűbb almafajtának számít, és Washingtonban is több mint harmadát teszi ki a termésnek, de azzal mindenki tisztában volt, hogy szükség lesz valamire, ami betöltheti a helyén keletkezett űrt.

A most elkészült Cosmic Crisptől elsősorban azért kavart ekkora port, mert megfelel a korábbi idealizált almaképnek. Az elmúlt bő két évtized munkája során egy olyan alma jött létre, ami

kellően kerek, a héja borvörös színű, a húsa krémfehér és sűrű, az íze pedig kellemes;

megfelelő körülmények között akár a következő szüretig is eláll, sőt, ugyanolyan ropogós marad

annyira jól teljesített a tesztek során, hogy bár eredetileg 300 ezer facsemetével terveztek, a fajtára az első tíz évben kizárólagos jogot formáló washingtoni termesztők összesen 4 milliót igényeltek belőle.

azon kevés népszerű almák egyike, amit még a legkisebb termesztők is igényelhetnek

az eddigi almákhoz képest sosem látott növekedés

10 millió dolláros marketingkampánnyal megtámogatva dobják piacra az új almafajtát, és a Pink Lady almához hasonlóan itt is egy vállalati honlaphoz hasonló oldalon lehet belemélyedni minden kapcsolódó témába. A fogyasztók egészen a gyümölcsöskertig visszakövethetik a megvett almát, a csomagolók pedig most először nem teszik majd rá a saját logójukat a dobozokra, ezzel is erősítve a Cosmic Crisp márkát.

Az eredeti tervekhez képest nemcsak a csemeték iránti igény nőtt meg jelentősen, hanem lényegében minden más is:

az első évre projektált eladási számok 175 ezer ládáról 467 ezerre ugrottak, ez körülbelül 14 millió dolláros bevételt jelentene, ami jól bejáratott almafajtákkal is versenyre tudna kelni

a második évben már 66 millió dollárt hozhat a konyhára országos szinten, ami már a legnépszerűbb almák szintje

öt év múlva a Pink Ladyt és a Honeycrispet is lehagyhatja az eladások tekintetében

Abban az esetben, ha a vásárlók ráharapnak az új almára, könnyen lehet, hogy ugyanolyan kultusz épül majd köré, mint annak idején a szintén prémium almaként induló Honeycrisp köré.