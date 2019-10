Fillérekért árulják a szezon zöldségét: nem is sejted, pedig remek immunerősítő

Bár a tökfélék családjába rendkívül sok olyan zöldség és gyümölcs tartozik, melyet nem is gondolnánk annak – ilyen például az uborka, a sárga- és görögdinnye – cikkünk első sorban a népszerű tökfajtákat mutatja be. A tököket felhasználásuk szerint csoportosítjuk, így háromfelé választhatjuk őket: sütő- és főzőtökökre, valamint dísztökökre. Ez utóbbit főként Halloweenkor szokás vásárolni, hogy hódolva az angolszász ünnepnek, lámpást faraghassunk belőle.

Sütőtökfélék

A sütőtökök nagyon egészségesek, mivel sok B1- B2- és B6-vitamint tartalmaznak, ezen felül pedig ásványi anyagokban is bővelkednek, ezek a következők: kalcium, foszfor, vas, réz, cink és mangán. A sütőtökök gyógyító hatással is bírnak, ez első sorban folsav tartalmuknak köszönhető. Nátha, megfázás ellen is jól alkalmazhatóak, de a komolyabb betegségeket is gyógyítják, így fogyasztásuk ajánlott akkor is, ha tüdőgyulladást kaptunk, vagy másféle gyulladásos betegségünk van. További jótékony hatásuk, hogy csökkentik az allergiás tüneteket és az asztmarohamokat.

Hazánkban a piacokon a két legismertebb sütőtökfajta a nagydobosi és a kiszombori, ezeknek a fajtáknak szürkés héjuk van, húsuk pedig narancssárga. Alakjuk kissé eltér; a nagydobosinak lapított gömb alakja van, és 4-8 kilót nyom, míg a kiszombori formája nyújtott gömbre emlékeztet, súlya pedig 4-6 kiló. A sütőtökféléket rendkívül sok mindenre felhasználják, nevével megegyezően sütik is, de krémlevest, vagy süteményt is szoktak belőle készíteni.

Ennek a két sütőtök fajtának körülbelül megegyezik az ára: Debrecenben 100-140 forint körül kell fizetnünk egy kilóért, Dunaújvárosban akár150 forintig is felmehet ez az ár, míg Budapesten valamivel drágábban, 160-170 forintért adják kilóját.

A szupermarketekban, és a piacokon is egyre gyakrabban találkozhatunk a kanadai sütőtökkel, melyet sonkatöknek is neveznek. Ez a tökféle kisebb, mint az előzőek, mindössze 2-4 kilót nyom, alakja hosszúkás, színe pedig narancssárga. A magyar piac is felfigyelt erre a fajtára, így idén először már vásárolható hazai termesztésű kanadai sütőtök is, a legtöbb piacon 175 forint/kilogramm körüli áron.

Főzőtökfélék

A főzőtök csoportba soroljuk azokat a fajtákat, melyeket főképp főzve fogyasztunk, ezek a következők: spárgatök, cukkini, és csillagtök. A főzőtökökről általánosságban elmondható, hogy igen kevés tápanyag és vitamin található meg bennük, azonban rengeteg rostot tartalmaznak, ami jót tesz az emésztőrendszernek, illetve a főzőtökökben található víz rendkívül tisztának minősül. Természetesen tápanyagtartalom szempontjából a különféle főzőtökök is eltérnek egymástól.

Spárgatök

A spárgatök henger alakú, egyenletesen vastag és borda nélküli. Héja sima, tejfölfehéres-zöldes árnyalatú, és általában 3-4 kilót nyom. Ez az egyik legnépszerűbb főzőtökfajta, és bár tápértéke közel sem mondható magasnak, a benne lévő A- és C-vitamin, valamint szénhidrát kárpótol minket. Gyulladáscsökkentő hatása miatt is érdemes fogyasztanunk, és komoly betegségek ellen is hatásos: csökkenti a vércukorszintet, és megakadályozza a ráksejtek növekedését is. Spárgatökből általában levest, vagy főzeléket szoktak készíteni, de találkozhatunk vele pogácsák és sütemények receptjeiben is – írja a vitalmagazin.hu.

A spárgatök árait vizsgálva kiderül, hogy a múlt héten 10 százalékkal alacsonyabb átlagáron kínálták a zöldséget, mint egy évvel ezelőtt. A spárgatök ára nem sokban különbözik, bárhol vásároljuk is. Debrecenben például 150 forintért juthatunk hozzá egy kilóhoz, Szegeden 120 forintért, de Budapesten sem sokkal drágább: ott 170 forintért árulják.

Csillagtök

A csillagtök, vagy másik nevén a patisszon, változatos alakú lehet: egyes fajták már-már gömbölyűek, de van egészen lapos változata is, de a legjellegzetesebb a csillagszerű termés, ennek köszönheti nevét is. A csillagtök vitamin- és ásványi anyag-tartalma minimális, ízén kívül egyedül magas fehérjetartalma miatt érdemes fogyasztani. A tök húsával ellentétben a magjaiban A-vitamin, foszfor, vas és cink is található, sőt, a magok gazdagok omega-3 zsírsavakban is.

A csillagtökből sok mindent készítenek, köretként, salátaként, főzelékként és párolva is fogyasztják. Érdemes frissen elfogyasztani, mivel a hűtőben csupán néhány napig áll el. A patisszon kilója 270 és 355 forint közötti áron vásárolható meg idén, ez jókora drágulást jelent a tavalyi évhez képest: körülbelül 8 százalékkal kell többet fizetnünk érte.

Cukkini

Bár a cukkini inkább az uborkára hasonlít, ez is a tök egy fajtája. Színe a zöld és a sárga árnyalataiban játszik, gyakran csíkozott mintájú, alakja pedig hosszúkás. A cukkini fogyasztása C-vitamin tartalmának köszönhetően erősíti az az immunrendszert, ráadásul több ásványi anyag is megtalálható benne, ezek a következők: kalcium, béta-karotin, folsav, és kálium. Igen sokféle ételhez felhasználják, köretként, főzelékként, mártásként is megállja a helyét.

A cukkini árai területenként igencsak eltérnek: míg a fővárosban 270 forintot kérnek kilójáért, Debrecenben az ára a 300 forintot is elérheti. Ez a zöldség Szegeden jóval olcsóbb: 150 forintért is hozzájuthatunk egy kilóhoz. A cukkini ára igencsak felment: ha a mostani árat összevetjük az egy évvel ezelőttivel, kiderül, hogy ez idő alatt körülbelül 6-8 százalékkal drágult a termék.

Halloween

Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejtenünk a Halloween tökről is, melynek népszerűsége évről évre nő hazánkban, bár ezt nem a zöldség fogyasztása, hanem az angolszász ünnep indokolja. A Halloweenra használt tök héja élénk narancssárga, nagyon mutatós, és igen jól faragható, ezért könnyen lámpást készíthetünk belőle. Többféle tököt is használnak erre a célra, van, amelyik ehető, bár íze jellegtelen, de van olyan is, melynek húsa enyhén mérgező hatású. Ez utóbbi dísztök miatt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetést.

A dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz – írja honlapján a Nébih. A tökfélék családjába számos – összesen mintegy 900 – faj tartozik. Köztük vannak a dekorációra használatos dísztökök is, melyek emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A bennük található kukurbitacin nevű méreganyagok rendkívül keserűek, hőrezisztensek, fogyasztásuk már kis mennyiségben (néhány falat vagy kiskanál) is olyan tüneteket okoz, mint:

gyomorgörcs

hányás

hasmenés

kiszáradás

Esetenként a kereskedők nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, ezért fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról.

Franciaország jelezte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) felé, hogy jelentősen megemelkedett a tökfélék okozta ételmérgezések száma: elemzésük során az elmúlt öt évben 353 esetet tudtak beazonosítani, azok száma pedig évről évre növekvő tendenciát mutat. Hasonló esetekről más EU tagállamok is beszámoltak. Az esetszám a nyár végi, őszi szezonban tetőzött, a Magyarországon is egyre népszerűbb halloweenre vásárolt dísztökök miatt.

