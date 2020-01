Brutál árkülönbség a magyar piacokon: ennyiért vehetsz most zöldséget, gyümölcsöt

Évről évre megmutatkozik felmérésekben, statisztikai adatokban, hogy drasztikusan kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok. Az Egészségügyi Világszervezet kutatásai alapján az Európai Unióban a sereghatjtók között szerepel Magyarország a fejenként napi 262 grammos zöldség és gyümölcs fogyasztással.

A Bonduelle országos reprezentatív kutatásából is kiderült, hogy a lakosság több mint 60 százaléka csak hetente vagy annál is ritkábban, naponta pedig mindössze 37 százalék fogyaszt friss zöldséget. Általában amikor a gyümölcs- és zöldségfogyasztás kerülhetne fókuszba, inkább nassolunk: a megkérdezettek közel negyede fogyaszt minden nap édességet vagy chipset.

Annak ellenére, hogy nem fordítunk túl nagy figyelmet a zöldségekre, gyümölcsökre az étrendük összeállításánál érdemes nyitottabbnak lenni az egészséges vitaminforrások felé. A téli időszakban kisebb a választék a zöldségek és gyümölcsök tekintetében, de ha igazán figyelünk, ezekben a hónapokban is megtalálhatjuk a szervezetünknek elengedhetetlen, a borús, hideg napokon kiemelt fontossággal bíró vitamindús finomságokat. A HelloVidék összegyűjtötte azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket most is bátran kereshetünk a piacokon, különböző áruházak polcain és azt is megmutatjuk, hol érdemes beszerezni, így kis kreativitással valami újdonságot is becsempészhetünk velük a megszokott étrendünkbe.

Télen is van lehetőségünk válogatni

Az őszi időszak nagy kedvence télen is hódít, így sütőtököt továbbra is beszerezhetünk ráadásul egy finom krémleveshez szükséges mennyiséghez a pénztárcánkat sem kell túlságosan kinyitnunk. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján Budapesten már 249 Ft/kg-os áron, vidéken (Szeged) pedig akár 150 Ft-ért is hozzájuthatunk a finom tökféléhez. A téli ebédek és vacsorák különleges alapanyaga lehet a szuperélelmiszernek is mondható, rendkívül magas B₁-, B₂-, B₆- és C-vitamin tartalmú karalábé, a fejes káposztához hasonlító ízvilággal rendelkező még viszonylag unikálisnak számító kínai kel, az egyszerű kelkáposzta vagy fejes káposzta vagy a fekete retek, amely a 2018-as árakhoz képest is nagyjából tartotta a Nagybani Piacok termelői árait tekintve a 110 és 205 Ft között mozgó értékét.

Lássuk, hogyan alakultak a gyümölcsök és zöldségfélék bruttó termelői árai a leghíresebb piacokon (2019/2018):

Gyümölcsök/zöldségek Bp. Nagybani (Ft/kg)

Debrecen Nagybani (Ft/kg)

Szeged Nagybani (Ft/kg)

alma 185-280 / 160-180 140-180 / 150 200-250 / 120-130 bab 620-660 / 620-660 - / - - / 600-800 birsalma 380 / 290 - / - 260 / 280 burgonya 140-227 / 145-255 130 / 130 120-200 / 120-150 cékla 190 / 155 160 / 150 140 / 120 dió 2800 / 2900 2500 / 2200 2500 / 1900 fejes káposzta 125-220 / 160-200 100-200 / 180-200 90-180 / 100-180 fekete retek 205 / 190 180 / 150 130 / 110 hagyma 120-250 / 145-235 150-200 / 130-250 110-200 / 80-350 karalábé 155-210 / 162-200 100-120 / 180 80 / 100 kelkáposzta 205 / 220 250 / 250 180 / 180 kínai kel 230 / 220 - / - - / 180 körte 430-490 / 285-355 - / 300 480 / 300-310 petrezselyem 500 / 875 450 / 800 270-430 / 240-650 póréhagyma 180 / 160 - / 180 150 / 130 sárgarépa 165 / 245 150 / 170 120-180 / 150 sütőtök 110-150 / 120-155 120 / 120 100 / 60 zeller 245-370 / 235-285 150-160 / 300 150-200 / 140-240

forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer

A hatalmas népszerűségnek örvendő sárgarépa és burgonya ára sem változott sokat: fogyasztói árak tekintetében Budapesten a Vámház körúton mindkettő 248 Ft/kg-os áron, a Fehérvári úton pedig burgonya 198 Ft/kg-ért sárgarépa pedig az országos szinten is viszonylag drágának mondható 398 Ft/kg-os áron vásárolható. Sárgarépát 220-300 Ft/kg-ért tudunk venni Szegeden, Debrecenben pedig a budapesti Fehérvári úthoz hasonló, 380 Ft/kg a sárgarépa értéke.

Döbbenetes árakkal találkozhatunk, ha a levesből elengedhetetlen petrezselyem vásárlásán törjük a fejünket vagy éppen babfőzeléket készítenénk. A babfélék már a korábbi években sem voltak olcsók és ez idén sem változott: fajtától függően Budapesten 398 és 598 közötti áron szerezhetjük be az alapanyagot, Szegeden a fogyasztói piacon pedig 800 Ft/kg-ért.

Gyümölcsökből kisebb a választék, ám a téli időszak legnagyobb kedvencéből mindenhol megtalálhatjuk az ízlésünknek megfelelő fajtát. A legegyszerűbbtől a legkülönlegesebb típusokig Budapesten 248 és 299 Ft/kg-os áron vásárolhatjuk meg az ízletes gyümölcsöt. A debreceni fogyasztói piacon ebből a szempontból kisebb a választék, így 260 Ft/kg-os áron vehetünk almát, Szegeden pedig 280 és 320 Ft/kg közötti összegért találhatjuk meg kedvencünket.

Ezeken az árakon szerezhetjük be a gyümölcsöket és különböző zöldségféléket Budapesten és vidéken:

Gyümölcsök/zöldségek Bp. Fehérvári (Ft/kg)

Bp. Vámház körút (Ft/kg)

Debrecen Fogyasztói (Ft/kg)

Szeged Fogyasztói (Ft/kg)

alma 248-299 248-279 260 280-320 bab 498-598 398-598 - 800 birsalma - 498 - 550 burgonya 198 248 240-280 220-280 cékla 299 280 350 250 dió 3480 3480 3000 3800 fejes káposzta 398 248-398 250-400 250-350 fekete retek 399 298 300 250 hagyma 198-398 150-348 220-480 200-450 karalábé 250 180 220-400 150 kelkáposzta 498 398 500 350 kínai kel 399 598 - 320 körte 498-598 398-598 650 550 petrezselyem 980 348-598 980 400-900 póréhagyma 299 250 300 200 sárgarépa 398 248 380 220-300 sütőtök 298 249-348 250 150 zeller 299-598 249-598 350-600 300-450

forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer

A körte a 2018-as árakhoz képest is drágult, ezért az almához viszonyítva is magasabb áron szerezhető be mindenhol. A Budapesti Nagybani Piac termelői bruttó árait szemlélve látható, hogy 2018-ban még akár 285 Ft/kg-os ár is előfordult bizonyos körteféléknél, ám azóta 430 Ft/kg alatti áron nem találkozhatunk a gyümölccsel. A fogyasztói piacok tekintetében meglepetés csak a Vámház körúti piacon érhet minket, ahol egy nem jelölt körte típusnál 398 Ft/kg-os árat láthatunk, ám a többi adat esetében, tükrözve a termelői árrobbanást túlnyomóan 500 Ft/kg feletti árakat tapasztalhatunk.

A többség inkább áruházba jár

Mint ahogy legtöbb esetben az ételek készítését is a kényelem és a gyorsaság határozza meg a vásárlást is ez jellemzi inkább. Az említett felmérés a vásárlási szokásokat is vizsgálta: a válaszadók közel fele általában ott vesz zöldséget, ahol a többi élelmiszert is beszerzi, így ezeket is üzletekben, diszkontokban, áruházakban vagy hipermarketekben szerzik be. Ennek tükrében megnéztük a szezon zöldségeinek és gyümölcseinek árait néhány népszerű áruházban is.

Gyümölcsök/zöldségek Auchan (Ft/kg)

Tesco (Ft/kg)

Spar (Ft/kg)

alma 268-701 249-449 269-799 bab 718-1995 598 753-997 birsalma - - - burgonya 248-371 170-388 224-389 cékla 249 159 169 dió 4998 (dióbél) 4199 (héjas) 4995 fejes káposzta 259 249 249 fekete retek - - hagyma 149-573 279-1497 169-998 karalábé 631 249 (db!) 249 (db!) kelkáposzta 349 299 399 kínai kel 399 399 429 körte 502-1615 666-699 649-799 petrezselyem 1198-1854 (petrezselyemgyökér) 1499 (petrezselyemgyökér) 799-1996 (petrezselyemgyökér) póréhagyma 249 (db!) 249 (db!) 249 (db!) sárgarépa 198-299 253-369 279-1398 sütőtök 249-250 249-349 269-349 zeller 299-499 499 299-499

