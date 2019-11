Elárulta Laposa Bence, mi a Balaton legnagyobb problémája

Ha nyár, akkor Balaton. Ez a kijelentés azonban egyre idejétmúltabbá válik, hiszen a magyar tengert nem csak a meleg évszakban érdemes felkeresni. Ugyan a „szezon” még mindig erre az évszakra tehető, de egyre több törekvés van annak érdekében, hogy a Balatonra ne csak, mint nyári lehetőségre gondoljanak az utazni vágyók. Pontosan ezért jött létre évekkel ezelőtt a Balatoni Kör is, hogy bebizonyítsák, a tó télen-nyáron remek lehetőségeket kínál.

A Balatoni Kör pont azért jött létre, hogy ne kelljen szezonokban gondolkodni. Ezért nem is szeretjük használni a szezon szót. Valójában a Balatoni Kör programjai csak most kezdődnek igazán, ezek mind az őszi-téli-tavaszi hónapokra koncentrálnak leginkább. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kommunikációnkat is úgy építsük fel, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Balaton nem csak egy nyári lehetőség, hanem egész évben olyan programkínálatot és olyan alapvető szolgáltatási kínálatot tud nyújtani, amiért érdemes ellátogatni a térségbe

– hangsúlyozta Laposa Bence a Balatoni Kör elnöke.

Az évek alatt kialakult a Balatonnál egyfajta tematika a programok kapcsán. Az egyik ilyen például a szabadidősport vagy az aktív kikapcsolódás. Ezekre minden évszakban számos lehetőség adódik a tó partján. A sport kedvelői futó- vagy bicikliversenyeken is részt vehetnek, de a túrázók is megtalálhatják a kedvükre való útvonalakat. És természetesen nem szabad megfeledkezni a vitorlázásról sem, amit szintén lehet a hűvösebb időben is gyakorolni. A Balatonnál azonban a fő témakör gasztronómia. A Balatoni Kör fő rendezvénye, a Gasztro Piknik is az ételekhez és a borokhoz kapcsolódik, ami mára már egy hatalkalmas rendezvénysorozattá nőtte ki magát.

A Gasztro Piknik fő tematikája és a fő koncepciója nem változik. Hasonló lesz az eddigiekhez. A programokat lehetőségeinkhez mérten próbáljuk fejleszteni, igyekszünk színvonalasabbá tenni a rendezvényeinket. Az alap gondolatunk az az, hogy a környékbeli éttermek és borászatok helyi termékekre épülő, régióközpontú gasztronómiával magasabb szintre emeljék a vendéglátást és vonzóbbá tegyék a Balaton régióját az őszi-téli-tavaszi időszakban is

– mondat a Balatoni Kör elnöke.

A Gasztro Piknik november 30-án Badacsonyban, december 7-én Balatonlellén, január 25-én Zamárdiban, február 29-én Balatonfüreden, március 21-én Köveskálon várja az érdeklődőket. Az előző évadhoz hasonlóan most is egy nagyszabású rendezvénnyel zárul a prgramsorozat májusban a kompon.

Ahhoz, hogy vendégeket tudjanak a tó partjára csalogatni a téli időszakban, valóban elengedhetetlenek ezek a rendezvények. De természetesen nem csak a Balatoni Kör kínál programokat ezen időszakban. A badacsonyi GasztroHegy rendezvénysorozata is egészen késő tavaszig kínál havonta remek programokat, de például Balatonfüreden, Tihanyban és Balatonlellén is számos lehetőség adódik a kikapcsolódásra, és nem csak a rendezvények idején.

Az egyértelmű, hogy az a vendég, aki ilyenkor felkeresi a Balatont, az értékeli, hogy nyitva vannak a vendéglátóhelyek, hiszen azért jön ide, mert vágyik valamilyen szolgáltatástartalomra. Ilyen szempontból szerintem fejlődik a régió. Az viszont fontos, hogy meggondolatlanul nem kell növelni a nyitva tartott helyek számát. Nem az a cél, hogy minden vendéglátó nyitva tartson. Hanem azt kell elérni, hogy egy-egy mikrorégióban legyen egy-két olyan hely, ami egész évben várja a vendégeket. Egyébként azt tapasztaljuk, hogy ha jó az időjárás, akkor hónaptól, évszaktól függetlenül érkeznek vendégek, akik keresik is a különféle szolgáltatásokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez gazdaságilag egy sikertörténet lenne. A legtöbb helyen küzdünk azért, hogy a téli időszak ne legyen veszteséges. Viszont ez kell ahhoz, hogy éves szinten minőséget tudjunk biztosítani, hiszen így stabil személyzettel tudunk együtt dolgozni. Ha ezt programokkal meg tudjuk támogatni, akkor van esély arra, hogy működőképes legyen

– fogalmazott az elnök

Az a fajta gazdasági modell, ami kialakult a Balatonnál, egyre kevésbé fenntartható. Az, hogy a vendéglátóhelyek összesen két-három hónapot vagy félévet vannak csak nyitva az a szolgáltatás minőségének romlását vonhatja maga után. Hiszen így nem tudnak állandó alkalmazotti csapattal dolgozni. Ez a felállás természetesen a munkavállalóknak sem kifizetődő, mivel az év további részében kérdésessé válik a megélhetésük is.

Ez ugyanúgy vonatkozik a vállalkozókra is. A Balatoni Kör pontosan ezért tartja fontosnak, hogy egy gazdaságilag is fenntartható rendszert alakítsanak ki, ami figyelembe veszi a tulajdonosok és a kollégák életét, valamint a környezetüket is. Mégpedig úgy, hogy olyan gazdasági tevékenységet próbálnak hosszú távon kialakítani, aminek kapcsán minél több helyi termékkel kerülhetnek kapcsolatba a térségbe látogatók a szolgáltatásokon keresztül. Így az ide érkező bevétel nagy része a balatoni régióban maradhat.