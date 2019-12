Pulykát sütnél karácsonyra? Ezzel az ínycsiklandó recepttel nem nyúlhatsz mellé!

A pulyka is a modern európai karácsony egyik szimbólumának tekinthető. Ma már a magyar családok jelentős hányadánál elképzelhetetlen a karácsonyi asztal pulykahúsból készült fogások nélkül. Nem volt ez mindig így. Évszázadokon át a falusi otthonokban a böjti hagyomány okán Szenteste hal, majd karácsony két napján pedig sertéshús került az asztalra. Az ok a mai embernek inkább humoros: úgy tartották, hogy a sertés előretúr, vagyis a maga módján építi a jövőt, a szárnyassal ellentétben, ami hátra kapar, ami nem viszi előre a famíliát.

Mindez azonban már a múlté, hiszen a karácsonyi menün a pulyka „uralkodik”, ez pedig elsősorban angolszász hatásnak köszönhető. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban gyakorlatilag nincsen karácsonyi vacsora pulyka nélkül. Innen került ez a remek hagyomány Belgiumba, Franciaországba és végül egész Európába. Magyarországon a rendszerváltás után egyre gyakoribb e húsfajta megjelenése a karácsonyi asztalon részben az elérhetőbb választék és az egészségesebben elkészíthető fogások okán is.

A pulykahús azért is vált az egyik kedvenccé, mert könnyű, zsírszegény, így az ünnepi lakmározás során nem terheli meg a gyomrot. Sokféleképpen elkészíthető, változatosan fűszerezhető. Itthon a nem reprezentatív felmérések alapján a rántott pulykamell és az aszalt szilvával és/vagy gesztenyével töltött változat, illetve valamilyen kombinációjuk a legnépszerűbb.

Természetesen ez utóbbira is van receptje Dosso Gabinak, a Gallicoop háziasszonyának, aki azért az idén jó néhány különleges karácsonyi fogást is összegyűjtött és tökéletesített azért, hogy a kísérletező kedvű magyar háziasszonyok is kipróbálhassanak néhány újdonságot. Az izgalmas karácsonyi pulykareceptek alapanyagai között találkozhatunk naranccsal, gyömbérrel, likőrökkel és számos egyéb illatozó finomsággal. Így, miközben az ünnepi fogások sülnek, a ház is megtelik a karácsony illataival.

Karácsonyi töltött pulykamell HOZZÁVALÓK 4–6 főre: 1 db csont nélküli, bőrös pulykamell (1,5–2 kg)

só

bors

10 dkg vaj

25 dkg ementáli sajt

1 kg darált pulykahús

1 nagy vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

friss kakukkfű

friss rozmaring

1 db tojás

10 dkg zabpehely

20 dkg erdei gomba

1 marék aszalt vörös áfonya

2 dl száraz fehérbor A körethez: 2 db cukkini

1 kg kelbimbó

1 kg burgonya

só

bors

olívaolaj

1 db gránátalma magjai ELKÉSZÍTÉS: A pulykamellet bőrrel lefelé kiterítjük, ha szükséges, vágunk le a húsból, hogy tölthető legyen. Bedörzsöljük sóval, borssal és egy kevés olvasztott vajjal. A sajtot 2x2 centis rudakra vágjuk. A sütőt előmelegítjük 160 fokra. A töltelékhez egy tálban a darált húst összekeverjük a felaprított hagymával, fokhagymával, sóval, borssal, kakukkfűvel, rozmaringgal. Hozzáadjuk a tojást, a zabpelyhet, a felkockázott gombát meg az aszalt áfonyát. Alaposan összedolgozzuk. A pulykamellen elsimítjuk a tölteléket, rátesszük a sajtrudakat is, és szorosan felgöngyöljük. Zsinórral átkötjük és egy hőálló tálba fektetjük. Meglocsoljuk a maradék olvasztott vajjal, a hús alá öntjük a bort, aztán alufóliával letakarva 1,5 órát sütjük. Ekkor levesszük róla a fóliát, feljebb tekerjük a sütő hőfokát 180 fokra, és további 30 percig sütjük. A körethez a zöldségeket nagyobb darabokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, aztán kevés olívaolajon grillserpenyőben megsütjük. A húst a sült zöldségekkel és gránátalmamagokkal tálaljuk, és kínáljunk mellé vörösboros áfonyaszószt meg burgonyatornyokat.

Címlapkép: Getty Images