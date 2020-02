A múlt erdeinek legfinomabb desszertje: így készíthetünk málnás tejes pitét

A két szerző, Vida József és Segal Viktor Széchenyi Zsigmond nyomában járva fedezi fel a természet elfeledett kincseit, pompás vadászterületeket, az erdei ételeket és alapanyagokat. Egy igazi gasztrokalandot mesélnek el, ötvenöt ízletes recepten keresztül kalauzolva az olvasókat egy olyan világba, ahol a vidéki életmód szerves részét képezték az erdők-mezők nyújtotta portékák.

Egyszerűen elkészíthető remekműveket alkottak azáltal, hogy nagy kreativitással álltak a vadételekhez. Könyvükben, amelyet február 14-én a FEHOVÁN dedikálnak bizonyítják, hogyha valaki csak kiegészítőként használja a különleges alapanyagokat, akkor is rendkívül izgalmas ízeket kaphat. Az "utazás" során a főételek mellett az étkezést megkoronázó desszertekre is gondoltak. Bemutatják legkedvesebb süteményeiket, édességeiket, amelyek közül most egy kis kóstolót nyújtva, megmutatjuk a málnás tejes pite receptjét.

A málnát Széchenyi Zsigmond sárpentelei, gyerekkori állomáshelyén „Boldogasszony csipkéje” néven ismerték, a nyugati birtokokon meg himpér volt, a németek Himbeere – szarvastehénbogyó - szava alapján. De a különleges dunakanyarbeli málnának a Börzsöny a hazája. Verőce-, Kis- és Nagymaros, egészen Vámosmikoláig hatalmas málnavidék.

Hozzávalók (4 adag)

• 20 dkg friss málna

• 15 dkg liszt

• 15 dkg puha vaj

• 15 dkg cukor

• 30 dkg tejföl

• 3 egész tojás

• 1 citrom reszelt héja

• 1 vanília kikapart magja

• 1 csomag sütőpor

Elkészítés

A sütőt előmelegítjük 160°C fokra. A puha vajat kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk az átszitált lisztet és alaposan összekeverjük a tésztaalapot. Ezután beleadagoljuk a tejfölt, a sütőport, a reszelt citromhéjat, végül a három egész tojást és robotgépben összedolgozzuk. Egy sütőformát kivajazunk és elosztjuk bennük a tésztát. A tetejére szórjuk a friss málnát és kb. 35 perc alatt készre sütjük. Hidegen, friss málnával tálaljuk, díszíthetjük tejszínhabbal és friss menta vagy citromfű levelekkel.

Nehézségi fok: 5/2

Elkészítési idő: 0 óra 50 perc

Címlapkép: Getty Images