Arcon csapta a koronavírus a balatoni borászokat is: így küzdenek a járvány ellen

A tavasz idén sajnos kicsit másként köszönti a Balaton vendéglátóit. A várva várt vendégek idén otthon maradnak (remélhetőleg). A koronavírus miatt nagyon sokan döntöttek vagy döntenek úgy, hogy önkéntes karanténba vonulnak, ezzel is megóvva saját és társaik egészségét. Ezzel azonban az élet nem áll meg, sem a nagyvárosokban sem vidéken. És természetesen a Balatonnál sem. A Balaton-felvidéki vendéglátósok nagytöbbsége úgy döntött, hogy bezárja kapuit a vendégek előtt, de ez nem azt jelenti, hogy a munkát is feladnák. A legtöbb borász átgondolt tervvel reagált a kialakult helyzetre.

A Laposa Birtok elsőként indította el a #borozzotthon kampányt, aminek keretében ingyenesen szállítják házhoz az összeállított borcsomagjaikat. Ehhez a kampányhoz nagyon sok borászat és borbár csatlakozott. „Címkézünk, palackozunk, kiszállítunk, bort, burgert, békességet. Igyekszünk jó kedvvel, és minél több kollégával túlélni ezt az időszakot. És persze figyelünk és fertőtlenítünk. Most ennyit tehetünk” – mondta Laposa Bence.

Ezen felül elindítottak egy online borkóstoló sorozatot is a #LaposaLive-ot. Ennek keretében szerdánként és szombatonként online live videóban mutatnak be egy-egy bort, kiegészítve borászattal, borral kapcsolatos érdekességekkel. A #LaposaLive keretében egy online szőlész-borász gyorstalpaló kurzussal is jelentkeznek majd.

Én azt adom, amit tudok: a tudásomat, pozitív energiákat, a jó tippeket és az együtt töltött estéket. Utóbbiakat most éppen online, a borkóstolók keretében. Fontos, hogy ebben az időszakban is támogassuk egymást. Fizikailag úgy, hogy otthon maradunk, lelkileg és mentálisan pedig úgy, hogy tartjuk a kapcsolatot – telefonon, a social mediában, online. Szeretnénk mindenkit támogatni abban, hogy sikerüljön átkapcsolni most egy másik sebességbe és ebből a nehéz helyzetből kihozva a legjobbat, otthon, nyugodtan töltse az estéit egy palack Laposa bor kíséretében. Találkozzunk a nappalidban

– mondta Laposa Zsófi.

A Balaton-felvidéki borászok szinte egytől-egyig csatlakoztak a #borozzotthon kampányhoz és mindannyian kialakítottak egy olyan rendszert, amivel könnyedén és biztonságosan tudják eljuttatni vásárlóikhoz az italokat.

Például a Szászi Birtokon is úgy döntöttek mindannyiunk védelmében, hogy vinotékáikat bezárják, így a poharas kóstolás náluk is megszűnt, mivel ezen helyzetben sajnos nem tudják biztosítani a biztonságos borkostolást, akármennyire is alaposak. Palackos boraik azonban továbbra is megvásárolhatók, amiket a legnagyobb körültekintéssel adják át a vásárlóknak. Vendégházaik üzemelnek, ám éttermük megnyitását elhalasztották.

A Pálffy Pincészetnél is megtesznek mindent annak érdekében, hogy ne kelljen megválniuk munkatársaiktól, így boraikat ők is kedvezményesen kínálják, melyeket online lehet megrendelni.

Ez az időszak nagyon nehéz a legtöbb kis- és középvállalkozásnak a turizmusban, vendéglátásban. Így, ha tehetjük segítsük őket, hogy a vészhelyzet elvonulásával is tudják folytatni tevékenységüket.

Címlapkép: Getty Images