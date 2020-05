Mákos guba torta, a legújabb őrület: mákos guba recept, mákos guba torta recept

A mákos guba torta minden édesszájú igényeit ki fogja elégíteni és a legjobb benne, hogy nem kell fél napig a konyhába elbújva készítenünk, összedobhatjuk 30 perc alatt!

A mákosguba tipikus magyar desszert, amelyet eredendően karácsonyi ünnepi étekként szolgáltak fel. Régen úgy hitték, a mákos guba szerencsehozó édesség, ugyanis a mákszemek a szerencsét, az új esztendőben eljövő gazdaságot szimbolizálják. Manapság a mákos guba recept a hétköznapok részét képzi: egy különlegesebb útja a szikkadt kifli felhasználásának.

A torta „testét” az eredeti mákos guba recept alapján készítjük el, amelyet mennyei vaníliás krémmel és tejszínhabbal egészítünk ki. Ha egyszer kipróbáltad, garantáltan a mákos guba torta lesz a kedvenc új süteményrecepted!

A tortához:

A vaníliás krémhez:

A torta tetejére:

Címlapkép: Getty Images

