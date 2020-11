Ezek a magyar borcímkék mindenhol kitűnnek: tényleg ennyit számít a csomagolás?

Nagy közhely, de igaz, hogy bizonyos helyzetekben a külcsín legalább annyira fontos, mint a belbecs. Sok más mellett ezt a borokra is lehet vonatkoztatni: hiába szól úgy a mondás, hogy "a jó bornak nem kell cégér", manapság egyre inkább úgy tűnik, nagyon is kell. Több kutatás is bizonyította már (például ez, amit a portlandi egyetem jegyez), hogy a bort vásárlók, különös tekintettel a milleniálok (vagyis az Y generáció tagjai, akik az 1980-as évek eleje és az 1990-es évek közepe között születtek) választására nagyon is hatással van a "csomagolás", vagyis a címke, lényegében ennek alapján (is) ítélik meg, érdemes-e megvenni vagy sem.

Többen vásárolnak a szemükre hagyatkozva, mint valaha, háttérbe szorítva olyan szempontokat, mint a szőlőfajta, a pincészet vagy a származási ország.

A Kaliforniai Műszaki Egyetemen egy 2012-es kutatás pedig arra is rávilágított, hogy a milleniálokat sokkal jobban vonzzák az élénk színű logók és az újszerű betűtípusok, mint a hagyományosan készített címkék, áll az Independent cikkében.

Állami bormarketing: az új márkakoncepció 2020 januárjában jelentették be, hogy nagyobb hangsúlyt kap és erősödik az állami bormarketing-tevékenység. Lényegében egy átszervezés is történt ekkor, ami alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség a magyar borral kapcsolatos egységes állami kommunikációért és a borturizmusért felel, míg az Agrárminisztérium irányítása alatt működő Agrármarketing Centrum a közösségi bormarketing állami feladatait látja el. Az Agrármarketing Centrum és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködése révén később Wines of Hungary - Personally név alatt el is indult a tevékenység a közösségi média felületeken (Facebook, Instagram). Ennek az a célja, hogy egységes arculatot teremtve a magyar borokat népszerűsítésék az európai és a kontinensen túli piacokon, így angol és magyar nyelven is promotálják a magyar borokat. A magyar bor új márkakoncepcióját még 2019 tavaszán dolgozták ki, a megalkotásba bevonták az ágazatot képviselő Hegyközségek Nemzeti Tanácsát, az Agrárminisztériumot, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, valamint meghatározó gasztronómiai szervezeteket is. A terv szerint "mindenki a sajátjának érezheti és minden bort készítő emberről is szól", mondta el akkor Németh Anna, az MTÜ vezérigazgató-helyettese. Gál Zsombor és Ipacs Géza arculattervező arról beszélt, hogy a logó koncepciójának fókuszában a személyesség üzenete áll, hiszen a magyar bor egyenlő a mindenkori magyar borásszal.

De mi lehet az, ami az egyik fajta boroscímkét vonzóbbá teszi a másikkal szemben? Egy feltűnő illusztráció, vagy hogy jól mutasson a fotója, ha feltöltjük a különféle közösségimédia-felületeinkre? Ez talán egyéni ízlés és preferencia kérdése is, de az biztos, hogy sokaknak tetszenek a színes, formabontó, kreatív, akár művészi megoldások. Cikkünkben most olyan magyar pincészetek borait mutatjuk be, amik újat tudtak mutatni e téren a borpiacon.

Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok

Talán az egyik leginkább figyelemfelkeltő címkék a magyar borpiacon az egri Bolyki borok címkéi, gazdag színvilágukkal, meseszerű motívumaikkal. Ez azért van így, mert ahogy a birtok kialakítása során, úgy a címkéknél is fontosnak tartották, hogy a játékosság, vidámság jelenjen meg az arculattal. A címkék egy mesevilágba kalauzolják az embert, bízva a pozitív kötődés kialakulásában. "Nem szeretnénk túl komolyan venni magunkat, de mégis fontos, hogy egy magas minőséget közvetítsünk - ez a címkék művészi kidolgozásán jól tetten érhető", mondta el a HelloVidéknek Horváth Máté ügyvezető.

A pincészet néhány évvel ezelőtt váltott a monokróm grafikákról egy teljesen más stílusra.

Három évvel ezelőtt felmerült az ötlet, hogy ideje váltani, változtatni a címkéken. Egyrészt, hogy egységesebb képet nyújtsanak, amivel könnyen beazonosíthatóvá válnak a borok, másrészt volt egy igény arra, hogy kicsit "megkomolyodjunk", kicsit a tradicionálisabb irányba tereljük ezt a különleges világot. Jól mutatja az eredmény, hogy a címkék megálmodója, Ipacs Géza mennyire kap szabad kezet a tervezés során, hiszen ezek után született meg ez a fantasztikus mesevilág, amivel az egységes arculat kialakult, de - szerencsére - nem hagyta magát a komolyabb vizekre terelni, így ha lehet ilyet mondani, a címkék még "bolykisabbak" lettek

- fejtette ki Horváth Máté, aki szerint a címke, a sztori adja el a bort, az embert minden szempontból befolyásolja. "Ha egy pozitív előkép van a borral kapcsolatban, még a kóstolás folyamán is észrevehető. A címke adja el a bort, így mondhatni annyira fontos, mint a termék, amit palackba zártunk. Mindenképp célunk, hogy fiatalabbakat is megszólítsunk, a minőségi borok fogyasztása felé tereljünk, erre is kiváló eszközök ezek a címkék, de azt gondolom, hogy még az idősebb korosztály is talál kapcsolódási pontot, amiért szívesen választja ezeket a borokat."

Dubicz Borászat és Szőlőbirtok

A Mátrai Borvidéken található Dubicz Borászat és Szőlőbirtok több mint 110 éves múltra tekint vissza. 2014-ben egy jelentős átalakulás vette kezdetét azzal, hogy eldöntötték: legfőképp a belföldi piacot célozzák meg, ennek a folyamatnak pedig (a névváltoztatással és a márkaépítéssel együtt) a címke megújulása is része volt. A legmegfelelőbb kiválasztása viszont hosszú ideig váratott magára. Ahogy dr. Dunai Bernadett, a borászat ügyvezetője elmondta, sokáig kereste a tökéletes címkét, így előfordult, hogy három évjárat is kijött különböző címkecsaládokkal. Szakmai segítséggel 2016-ban találtak rá a Graphasel Design Studióra, ahol aztán végül megszületett az a verzió, amit most is láthatunk a palackokon.

A koncepcióban az egyik fő hangsúlyt az a szempont kapta, hogy legyen nagyon más, mint a többi, lógjon ki a sorból.

Alapvetően az áruházi értékesítést céloztuk meg, és ebben a közegben érvényesül leginkább a címke fontossága. A vásárlók általában nagyon rövid idő, néhány másodperc alatt döntenek a bor kiválasztásakor. Akkoriban, 2016-ban még mindenki próbált lebeszélni arról, hogy ennyire kiemelten foglalkozzunk a címkével, mondván, ha nagybetűkkel, középre kiírjuk a nevünket, akkor már jó lesz

- emlékezett vissza az ügyvezető. A Misztarka Eszter által tervezett címke nem csak a belföldi piacon számított teljesen újszerűnek és egyedinek, de később rangos nemzetközi elismerésben részesült: 2018-ban elnyerte a formatervezés Oscar-díjaként is emlegetett Red Dot-díjat. És vajon mit jelentenek a címkéken látható absztrakt formák? Nos, mindegyikben a Mátra domborzata és élővilága köszön vissza: az Irsai Olivér palackján például a hegyek, a Sauvignon Blanc-on a mohák, a Rosén az erdő hatalmas fái, a Szürkebaráton a vízparti sás, a Muscat Ottonelen pedig a páfrány.

A nagyáruházakban úgy veszi meg a kereskedő a bort, hogy nem is kóstol, a márka, az ár és a fajta alapján dönt, ezért Bernadett azt tapasztalta, hogy brandépítésnél kifejezetten fontos a jól azonosítható címke. „Eleinte sokan nem értettek velem egyet ebben, de az elmúlt néhány évben úgy látom, hogy folyamatosan újulnak meg a címkecsaládok. Ez lehet a piac hatása is, de talán annak is van köze hozzá, hogy mi mertünk valami újat kipróbálni és még nyertünk is vele.” Az mindenesetre biztos, hogy ha a geometrikus formák nem is, de a letisztultság, a minimalizmus egyértelműen megjelenik sok magyar bor címkevilágában.

Eszterbauer Borászat

A szekszárdi Eszterbauer borok címkéin régi szüretek emlékei, nagyszülők, dédszülők arcai és mozdulatai elevenednek meg. A koncepció megszületéséről Eszterbauer Kata, a borászat kereskedelem- és marketingfelelőse mesélt a HelloVidéknek:

Családunk a szekszárdi levéltári adatok szerint 1746 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Szerencsések vagyunk, mert felmenőinknek köszönhetően rengeteg fénykép maradt fenn a családi archívumban a XX. század paraszt-polgári világából. Édesapám ötlete volt, hogy ezeket a felvételeket használva állíthatnánk emléket az őseinknek.



A magyar borpiacon talán egyedülálló ez a személyesség, amivel azt szeretnék üzenni, mennyire fontos a múlt ismerete és tisztelete, hiszen enélkül nem lehet a jövőt építeni. "Szinte kivétel nélkül pozitív visszajelzést kapunk, a fogyasztók többségének szimpatikusak a címkéink", tette hozzá Eszterbauer Kata, ugyanakkor azt is megjegyezte: volt már olyan, aki első pillantásra leszólta a „bácsikás címkéket”, de miután megkérdezték, tudja-e, hogy egyenes ági őseik és a hozzájuk kapcsolódó történetek vannak a címkéken, újragondolta a dolgot.

Vylyan Pincészet

A Vylyan borok címkéit látva nem véletlenül lehet olyan érzésünk, hogy kortárs képzőművészeti alkotásokat nézegetünk, hiszen a pincészet vállaltan elkötelezettje a bor és a művészet összefonódásának. Annak, hogy a kortárs művészet – az irodalmat is beleértve – ennyire fontos szerephez jutott a márka életében, a Villányi Borvidéken található birtok igazgatója, Debreczeni Mónika erős művészeti háttere és érdeklődése az oka. A Vylyan nem mellesleg az összművészeti Ördögkatlan Fesztivál egyik alapító tagja és helyszíne is, teraszán általában irodalmi beszélgetések zajlanak.

A borászat szlogenje így szól: Minden palack egy külön történet. Ezt tulajdonképpen vehetjük szó szerint is, ugyanis a borcímkéik nemcsak kortárs képzőművészeti alkotásokként állják meg a helyüket, de irodalmi érték is kapcsolódik hozzájuk. Borcsaládjaik közül ebből a szempontból a Prémium sorozat emelkedik ki. E széria címkéit 2018-19-ben újították meg, az innovációt pedig az jelentette, hogy

felkértek hét kortárs magyar írót és költőt, akik szövegeket írtak, a bor által kiváltott érzéseiket, gondolataikat felhasználva.

Mindenki máshonnan közelítette meg a feladatot: Grecsó Krisztián például a Villányi Franchoz kapcsolódóan a szerelemről írt, Székely Csabának a Montenuovo Cuvée-ről a művészet jutott eszébe, míg Cserna-Szabó Andrást a Kékfrankos egy Titanic-történet megírására ihlette. A műveket ezután átadták (az azóta tragikus módon elhunyt) Veress Tamás grafikusművésznek, aki művészi rajzokat készített hozzájuk. A borokhoz készített verseket és novellákat el is lehet olvasni a minden palackon megtalálható QR-kód segítségével, de ide is felkerültek a hozzájuk tartozó illusztrációkkal együtt.

„A magyar borpiacon nem egyedülálló a különböző művészeti ágak bevonása az arculatot, címkéket illetően, de az mindenképp kijelenthető, hogy ilyen mértékű tudatosságot csak mi viszünk bele” - válaszolta megkeresésünkre Mezősi Rita, a Vylyan marketingvezetője. Mint kiderült, 2017-ben készítettek egy reprezentatív kutatást ezer fő bevonásával, amiben a borfogyasztási szokások mellett azt is vizsgálták, hogy mit gondolnak a márkáról az emberek. Noha a kitöltők 27 százalékban tartotta meghatározónak a címkét a bor kiválasztásakor, Rita szerint egészen biztos, hogy ennél erősebb befolyásoló tényező, főleg egy olyan helyzetben, amikor ott állunk a boltban a polc előtt és van 3-4 preferált márkánk.

A borászatok jelentős része kkv vagy családi vállalkozás, a marketing sokuknál gyerekcipőben jár még, a jelentőségét most kezdik igazán felfedezni, mondta el a szakember.

Mindenképp pozitív változás, hogy a fiatalabb korosztály is kezd „felnőni” a minőségi borokhoz: tapasztalatuk szerint nemcsak az idősebb korosztály vásárolja a prémium borokat, hanem a 25-45 év közöttiek is.

Emiatt is tartják fontosnak az edukációt, aminek keretében ismeretterjesztő videókat és podcastot is készítenek a szőlőgazdálkodástól kezdve a borvidékek bemutatásán át a szüreten keresztül a borokkal kapcsolatos ismeretekig.

Címlapkép: Getty Images

