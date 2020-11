Új magyar paprikafajta adja a szupererőt: idén már Haragos Pista szaloncukrot is kóstolhatunk

Egy esztendeje pillanatok alatt karácsonyi hiánycikké vált az Erős Pistás szaloncukor, még a gyorsan utángyártott mennyiséget is elkapkodták a boltokból. Az óriási érdeklődést látva a kecskeméti Univer Product az idén már országosan elérhetővé tette, így bárki megismerheti, milyen az, amikor a belga csokoládé harmonikus íze találkozik a hamisítatlan magyar paprika csípősségével.

A legbátrabbaknak ráadásként tettek két Haragos Pista ízesítésű szaloncukrot is a lágyan csípős változatok mellé. A fekete csomagolású szaloncukrokba a korábbinál legalább négyszer erősebb, speciálisan extra erősre nemesített magyar paprikafajtából került bele annyi, hogy a tavaly a csípősebb ízt hiányolók is kipróbálhassák magukat. Ezeket érdemes lesz magasabbra tenni a fenyőfán, már ha egyáltalában megmaradnak a díszítésig.

Új magyar paprikafajta adja a szupererőt

Az extra csípős szaloncukor szupererejét az a paprika adja, amelyet az elmúlt években nemesített az Univer hazai egyetemekkel együttműködve. Az Erős Pistához, Piros Aranyhoz és más ételízesítőkhöz létrehozott új fajtasor egyike az indiai vadfaj és a magyar fűszerpaprika keresztezéséből létrejött Unijol F1, amelyből az Erős Pista nyers darált paprikaterméknél legalább négyszer erősebb ételízesítő készül. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon egyre ismertebb és töretlenül növekvő népszerűségű Haragos Pista terméknek legalább négyszer akkora a csípősséget adó kapszaicin tartalma, mint elődjének. Az Unijol paprika kapszaicin tartalma megközelíti a világszinten is erősnek számító habanero csili paprikákét, de ez az új fajta magyar klimatikus viszonyok között, szántóföldön is megterem. A gyártó minden más paprika nyersanyagához hasonlóan ezt is kizárólag magyar termelőktől szerzi be.

