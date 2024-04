Ne dobd ki a pénzed az ablakon: pazarlás helyett így spórolj a konyhában

Háztartásonként 60 kilogramm élelmiszert pazarolunk el évente a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legutóbbi hulladékfelmérése szerint, ez egy főre vetítve 40.000 forint kidobott pénzt jelent - ebből az összegből már kijönne például egy gyermekünk átlagos edzőcipője. A pazarlási toplistán a készételek után közvetlenül a zöldség-gyümölcsök állnak, pedig van egy módszer, amivel jelentősen növelhető a zöldségek felhasználási hatékonysága - olvasható a MyFarm sajtóanyagában.

Javulóban van magyar háztartások élelmiszer felhasználási tudatossága, de azért még mindig bőven lenne helye a pontosabb tervezésnek, készletezésnek, derül ki a Nébih legutóbbi felméréséből, amely 500 magyar háztartás válaszai alapján készült. Leggyakrabban továbbra is az ételmaradékok, a zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek feleslegesen a szemétbe, de a tanulmány megjegyzi, hogy 2016 óta 27 százalékkal csökkent a hazai ételpazarlás, tegyük gyorsan hozzá: ebben sokat segített a rekord magas hazai infláció és a fogyasztás visszaesése is. A mostani élelmiszerárak mellett egy átlagos magyar évente 40.000 Ft értékű élelmiszert pazarol el, amely a teljes lakosság szintjén több mint 380 milliárd forint veszteséget jelent. Előbbi szám könnyebben értelmezhető, mert kijönne belőle például egy gyermekünk átlagos edzőcipője, utóbbi pedig akkora összeg, hogy másfél Nemzeti Atlétikai Stadiont lehetne ennyiből építeni. A legnagyobb mértékben elpazarolt élelmiszerek toplistáján második helyen vannak a friss zöldségek és gyümölcsök (4,53 kg/fő/év), azaz egy átlagos négyfős családban évente zöldség-gyümölcsből csaknem 20 kilónyi végzi a kukában, jobb esetben, a komposztban. A pazarlás oka legtöbbször a nem megfelelő tervezés. Átgondoltabb tervezéssel és felhasználással nem csak a pénztárcánkkal tehetünk jót, de az egészségünkkel is, és közben még új ételeket is felfedezhetünk.

Megszoktuk, hogy a zöldségek egyes részei a szemétben végzik, pedig ennek nem feltétlenül kellene így lennie. A vegyszermentes retek vagy cékla levele, a karfiol torzsája, az újhagyma zöldje méltatlanul alulértékelt, pedig ugyanúgy felhasználható, mint maga a termés.

Mutatunk 3 receptet, amelyeket elkészítve szinte nullára csökkenthetjük a konyhai zöldhulladékot, és közben új ízekkel, egészséges ételekkel is megismerkedhetünk.

1., Tavaszi reteklevél krémleves

A retek az első friss csemege, amely tavasszal a kertből az asztalra kerül. Roppanós gumóját fogyasztjuk, de a levelét sajnos már gyakran a zöldségesnél száműzzük. Pedig a retek levele igazi kincs, nemcsak ehető, de tele van értékes vitaminokkal, nyomelemekkel.

Hozzávalók:

1 marék spenót

1 marék rukkola

2 csokor reteklevél

1 csokor újhagyma

pár szál petrezselyemzöld

mikrozöld

vaj, liszt, tejszín

Elkészítés:

A zöld összetevőket, leveleseket alaposan megtisztítjuk, megmossuk hideg vízben, felaprítjuk, majd vajon megpároljuk. Egy kanál liszttel sűrítjük, majd felöntjük egy kevés vízzel, hogy ellepje és puhulásig főzzük. Turmixolást követően kerül bele egy kis tejszín, majd egy utolsó forralással készre főzzük. Mikrozöld levesbetéttel tálalva egészen exkluzív fogás születik. Sűrűbbre főzve főzeléket kaphatunk.

2., Karfiolsnack

Talán furcsán hangzik, de a karfiolszárak tele vannak ízzel. Mivel a karfiol pucolásakor rengeteg hulladék távozik a kukába, ez az egyik legjobb ételmentő megoldás a tudatosabb főzés irányába.

Hozzávalók:

1 egész karfiol

só

olivaolaj

Elkészítés:

200 fokra előmelegítjük a sütőt. A karfiolt megmossuk, a szárakat egyben hagyjuk úgy, ahogy letörjük a zöldség aljáról, és a többi részhez hasonlóan megforgatjuk olíva olajban, majd megsózzuk. Figyeljünk arra, hogy a vastagabb szárakat, amelyek a külső részen helyezkedtek el, hosszában vágjuk félbe, hogy körülbelül egyforma vastagságúak legyenek. Sütés után enyhén édeskés, kalóriaszegény és rostgazdag nassolnivalót kapunk, amit még tejfölbe is mártogathatunk.

3., Újhagymaolaj

Az újhagyma, vagy póréhagyma zöld szára olyan sokszor a szemétben végzi, pedig íze és beltartalmi értékei miatt is többre hívatott. Keleti kultúrákban mindig is hasznos részként tekintettek a leveles szárra, itthon azonban nem volt hagyomány a felhasználása. Most mutatunk egy szuper ételmentő tippet ezzel kapcsolatban!

Hozzávalók:

150 ml olaj

150 g újhagyma

Elkészítés:

Az újhagyma zöld szárát alaposan megmossuk és körülbelül 3 cm-es darabokra vágjuk. Nyeles lábosban jó minőségű, semleges ízű növényi olajat forrósítunk (repce-, mogyoró-, kukorica, szőlőmagolaj) és hozzáadjuk az újhagymát (az újhagyma mennyisége először soknak tűnik, de a készítés során összeesik.) Közepes lángon 20-30 percig melegítjük. Az utolsó 10 percben folyamatosan kevergetjük, míg a hagyma össze nem esik. Szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Amikor kihűlt, gézen keresztül leszűrjük, kipréseljük, és üvegben hűtőbe tesszük. Az ízletes olaj nagyon sokoldalúan felhasználható tésztákhoz, levesekbe, vinegrettekhez, hústöltelékek ízesítésére, savanyított zöldségekre.

Címlapkép: Getty Images

