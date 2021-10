Mi a pak choi? Tudd meg, hogyan készül belőle isteni pak choi saláta!

A pak choi, más néven bordáskel az elmúlt évek egyik legújabb, legtrendibb káposztaféléje, amit számos módon elkészítve fogyaszthatunk, de különösen finom a belőle készült pak choi saláta, akár nyers pak choi, akár sült pak choi felhasználásával készüljön. Tudd meg, mi az a pak choi, milyen növény a pak choi és milyen pak choi receptek használatát ajánljuk, ha a cél egy mennyei, izgalmas és mégis letisztult pak choi saláta készítése.

Mi a pak choi, vagy bok choi?

A pak choi (pak-choi, bok choi, pak choy) a kínai kel egyik rokonnövénye, magyarul bordás kelnek hívjuk. Habár a pak choi egészen a közelmúltig ismeretlen volt a legtöbb magyar számára, a különböző főzőműsorok és tévés vetélkedők hamar megszerettették a gasztronómia rajongóival ezt az igazán letisztult, mégis érdekes zöldségfélét. A pak choi a mezei mustár egyik alfaja, fejet nem képző káposztaféle, elterjedt salátanövény.

A pak choi egész Ázsiában népszerű kerti növény, történelmi emlékek szerint Kínában már 6000 éve termesztik. A 19. században a pak choi a világkereskedelemnek köszönhetően számos térséget meghódított: a pak choi ismert élelmiszer Indonézia szigetvilágában, illetve a Karib-tenger térségében is. Különösen illik a fehér húsok, halételek mellé, ugyanis egy hihetetlenül zsenge növényről van szó.

A pak choi itthon is megterem: tenyészideje viszonylag rövid (20-75 nap), szereti a hűvös, párás időt és a sok vizet, azonban Magyarországon csak április közepén, végén érdemes elültetnünk, viszont egészen októberig termeszthető. Annak ellenére, hogy a pak choi alapvetően salátanövény, a pak choi saláta mellett használgató levesbetétként, illetve köretnövényként is.

Pak choi receptek: hogyan bánjunk ezzel az alapanyaggal?

A pak choi gyakorlatilag olyan, mintha kereszteztük volna a káposztát és a salátát: a pak choi szárrésze ropogós és lédús, levelei lágyak, de nem annyira, mint a salátáé. Habár a pak choi teljesen nyersen is fogyasztható, a legtöbb esetben alávetik valamilyen hőkezelésnek, vigyázva, nehogy túl sok hő érje, mert attól elveszhet az élvezeti értéke. Számos pak choi recept különválasztja a pak choi ress, száras részét és a leveleket.

A pak choi elkészítése során az az ideális, ha röviden, intenzív hőnek tesszük ki a növényt (blansírozás, grillezés, száraz pirítás). Habár a pak choi önmagában is kellemes ízű, azt ajánljuk, hogy készítsünk hozzá egy fűszeres öntetet: remekül illik a pak-choi mellé a szójaszósz, a fokhagyma, illetve a halszósz és az osztrigaszósz is, de elkészíthetjük citrusos dresszinggel, sóval borssal, mert az is nagyszerűen illik a pak choi mellé.

A pak choi receptek rugalmasak, egy kis pak choi bármilyen ételt izgalmassá varázsolhat, legyen szó egy tál rizsről, halételekről, csirkemellről, vagy gombáról, amelyeket mind kifejezetten kedvel a pak choi, mint kiegészítő. Természetesen nem kell ezekhez az alapanyagokhoz ragaszkodnunk: a pak choi nagyon finom, ha levesbe tesszük (célszerű leforrázni a levessel, hogy az adja a hőkezelést), illetve a pak choi remekül illik egy szelet marha vagy disznó mellé is.

A legegyszerűbb pak choi recept: pak choi saláta

A pak choi saláta hozzávalói

1 fej pak choi

1 ek szójaszósz

1 ek rizsecet

1 ek szezámolaj

1 tk szezámmag

1 tk reszelt gyömbér

A pak choi saláta elkészítése

Készítsünk elő egy fazekat és egy párolóbetétet (párolóbetét híján egy fém tésztaszűrő is jó), majd forraljunk a fazékban vizet, míg lobogni nem kezd. Negyedeljük fel a pak choi fejet és tegyük a párolóedénybe lefedve, hogy 2-3 percig gőzölődjön. Vigyázat: nem megfőzni akarjuk, csak az a cél, hogy a bok choi levelei összeessenek! Mialatt párolódik a pak choi, a többi hozzávalóból keverjünk ki egy kis szezámmagos szószt – ez lesz a dresszing. Vegyük ki a már összeesett pak choi szeleteket a párolóból, majd szeleteljük fel durván egy késsel. Öntsük rá a dresszinget, forgassuk össze, majd tálaljuk különféle ételekhez, vagy önmagában, rizzsel.

Pak choi hol kapható?

Habár a pak choi régebben ritkaságszámba ment, ma már egyre gyakrabban jelenik meg a szupermarketek polcain. Keressük olyan áruházláncok kínálatában, ahol biztosan tudjuk, hogy rendelkezésünkre állnak prémium zöldségek és gyümölcsök. Így, hogy tudjuk, a pak choi mi az, és hogy néz ki a pak choi, bátran keressük a termelői piacokon is!

Címlapkép: Getty Images