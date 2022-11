Felejtsd el a méregdrága bolti trappistát: így készíthetsz otthon sajtot, egyszerű a recept

HelloVidék 2022.11.23. 17:04

Elképesztő és megdöbbentő adat, hogy 2021 és 2022 októbere között a trappista sajt átlagos, kilós fogyasztói egységára 99 százalékkal emelkedett. Éppen ezért nagyon mélyen a zsebébünkbe kell nyúlni, ha most vásárolnánk belőle. A sajtárdrágulás persze nem csak a trappistát, de más termékeket is érint. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy készíthetjük el olcsóbban, otthon, saját magunk, kedvenc sajtunkat. Mutatjuk is a receptet hozzá.