Olcsó finomság lehet a vasárnapi ebéd mellé: így készül a legfinomabb házi kompót

Az alma hazánkban az egyik leggyakrabban vásárolt élelmiszer. A friss gyümölcsön túl, aszalványként vagy gyümölcslé formájában feldolgozva is kiválóan fogyasztható. Az évi átlagosan 23 ezer hektáron termesztett gyümölcsöt elsősorban a magyar piacon értékesítik. Az idei évben a különböző káros természeti jelenségek, valamint a termesztési terület csökkenése okozta nehézségek miatt az elmúlt 15 év legalacsonyabb almatermését hozta, de a magyar étkezési alma termelése 100%-ban lefedi a fogyasztást. A mennyiségcsökkenés kifejezetten az ipari felhasználásra szánt gyümölcsöket illeti.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, borúsan látják a tavaszt a szakemberek: az alma hűtőházban ugyan egészen nyárig eltárolható, de sokan ezeket a tárolási költségeket nem vállalják, így próbálják inkább minél hamarabb értékesíteni a készletüket. Mivel az alma tárolhatósága az aszályos nyár miatt romlott, így elképzelhető, hogy 2023 nyarára már nem lesz olyan minőségben és mennyiségben alma, mint amennyi például egy-két éve elérhető volt.

Félő, hogy a tartósan betárolható zöldségekből és gyümölcsökből – alma, burgonya, hagyma, gyökérzöldségek – relatív hiány alakul ki a tavaszi időszakra

- nyilatkozta korábban Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb elnöke a Népszavának.

Az árak tekintetében most is az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének friss adatait vettük alapul. Ennek alapján láthatjuk, hogy mennyiért szerezhetjük be a legkedveltebb almafajtákat:

Sokan készítik el a vasárnapi ebéd mellé, főleg az őszi-téli hónapokban. A kompót készülhet mindenféle gyümölcsből, például almából (leggyakoribb), körtéből, birsből, barackból (őszi, kajszi), szilvából, meggyből, cseresznyéből, eperből, málnából, szederből, ananászból, fügéből és rebarbarából is. Cukorral vagy más édesítőszerekkel édesíthetjük, egy csipet sóval ízesíthetjük, fahéjjal, szegfűszeggel vagy vaníliával fűszerezhetjük.

Egy kis kompót történelem:

Középkor: A kompót eredetileg Oroszországból és Kelet-Európából származik. Lengyelországban, Örményországban, valamint a Balkánon is sokat fogyasztották. Egyes korabeli szakácskönyvek szerint az desszert első megjelenése a 15. századból származik. Oroszországban a kompót eredetileg a gyümölcsök tartósításának technikája volt. A vízben lévő magas cukorkoncentrációnak köszönhetően hosszú hetekig szinte érintetlenül eltarthatók voltak. Ez lehetővé tette az orosz családok számára, hogy még télen is fogyaszthassák, ami ekkor nagyon érdekesnek számított a világ ezen részén. Ma a legtöbb orosz szupermarketben nagy műanyag palackok formájában találják meg a kompótot. Még ha kevésbé elterjedt is, mint egykor, a kompót továbbra is az egyik tipikus és legkedveltebb étel az oroszok számára, a kvasz, a rozskenyérből készült ital mellett.



Újkor: A desszertet Bulgáriában, Szerbiában, illetve Ukrajnában is ismerték. Ezeken a helyeken a kompótot uzvarnak nevezték, sőt néha még Oroszországban is így emlegették. Az uzvar hagyományosan fesztiváli és ünnepi ital, amelyet karácsony estéjén készítettek. Az uzvart az aszalt gyümölcsök, valamint cukor helyett méz használata különbözteti meg a kompóttól. Egy másik ismert kompót az úgynevezett mors. A mors különféle bogyókból (fekete áfonya, vörös áfonya, fekete ribizli, vörös ribizli) készül, amihez néha epret vagy málnát is adnak. Forrásban lévő vízben főzve a gyümölcs gyakran összeomlik, ez magyarázza a kompótnál valamivel sűrűbb állagát. Az oroszok néha szívesen isszák a morst egy pohár vodkával. Délkelet-Európában egy vzvarnak nevezett kompót is létezik, amelybe aromás fűszernövényeket és egy kis bort adnak.



Modernkor: Ázsiában a kompót levét fogyasztják és nem a benne lévő gyümölcsöket, ez még az 1970-es években is népszerű volt. Sok közép-ázsiai országban is népszerű, például Üzbegisztánban és Kirgizisztánban. A kompót fogyasztása az 1980-as évek óta csökken. Az élelmiszerek tartósításának megszűnésével számos országában a kompótot felváltották a gyümölcslevek és az üdítőitalok, de a közép-ázsiai emberek körében még mindig nagyon népszerű.