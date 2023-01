Ez lehet a következő hiánycikk a magyar boltokban? Mutatjuk, mivel pótolhatod

Az ínycsiklandó húsos és zöldséges főételek elengedhetetlen kelléke a jól elkészített köret, ami, ha nem variáljuk az alapanyagokat elég gyakran, egy idő után unalmassá, egyhangúvá válik. Hogy egy időre elrugaszkodjunk a megszokott krumplitól és rizsről, nyissunk kicsit új irányba és próbáljunk ki új köretelemeket a konyhában. Hogy mit érdemes fogyasztani és miért? Mennyibe kerülneke ezek az alapanyagok? Ennek jártunk most utána.

Az élelmiszerárak az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkednek, erről a HelloVidék is rendszeresen beszámol, de a rizsről eddig kevés szó esett. Az iparági szakértők szerint a rizs lehet a következő élelmiszer, ami jelentős mértékben meg fog drágulni. A jelenség okaként már nemcsak a növekvő energia- és műtrágyaárak keresendők, hanem az orosz-ukrán háború is hatással van a rizs drágulására.

Éppen ezért, a szakértők úgy vélik, hamarosan a rizs is csatlakozhat a nehezen beszerezhető és drága ételekhez. Ugyan most még kielégítő mennyiségű a rizstermelés a Földön, de a búza és általában a mezőgazdasági termelés emelkedő árának hatására érdemes lesz jövőre odafigyelni a rizs árára.

Egyre több rizst fogyasztanak a magyarok

Az európaiak rizsfogyasztása is dél felé nő: míg egy spanyol vagy olasz évi 6-18 kg-ot, egy északi csak 3,5-5,5 kg rizst eszik meg évente, ehhez képest mi magyarok középen állunk: évente nagyjából 40 ezer tonna rizs fogyasztunk.

A KSH adatai szerint a hazai rizsfogyasztás évről évre folyamatosan nő. 2014-ben az egy főre jutó mennyiség még 4,1 kg volt, azóta fokozatosan egyre többet eszünk, 2019-ben ez a mérőszám már 6,3 kg lett. Összehasonlításként azonban még messze kevesebb rizst fogyasztunk, mint például burgonyát (58 kg), a búzalisztről nem is beszélve, hiszen évente 85,6 kg lisztet használunk el.

A rizs árát tekintve jelenleg a

Tesco online polcain 529-2499 Ft/csomag áron kapható.

A Sapr online shopjában 649-1749 Ft/csomag közötti áron vásárolható meg.

Az Auchan online áruházában pedig 599-2399 Ft/csomag között kapható.

Hihetetlen, de igaz: van magyar rizs!







A magyar termésátlag 3,8 t/ha körül mozog, bár nem ritkák a 6-7 t/ha-os eredmények sem, csak a gyengébb táblák lehúzzák az összértéket.



Ehhez képest azonban az európai gazdák 8 t/ha körül mozognak, amit a jelentősen kedvezőbb feltételek mellett termesztő Olasz- Spanyol- és Görögország húz fel, míg a világ abszolút csúcstartója az USA, ezen belül is Kalifornia, valamint Ausztrália, ahol a 10 t/ha értéket meghaladóan dolgoznak. Bármilyen hihetetlen, Magyarország is a nagy rizstermelő országok közé tartozik, mi vagyunk az északi határ Európában, ahol még jól érzi magát ez a kultúrnövény. A rizs árasztás nélküli termelésére 1983-ben kezdődtek kísérletek Szarvason. Ezek alapvető motivációja az volt, hogy a rizstelepek kiépítése és az öntözővíz igen költséges, így kénytelenek voltak takarékosabb megoldások után nézni. Csaknem 10 évnyi kutatómunka eredményeképp 1992-ben szabadalmaztatták az árasztás nélküli rizstermesztés módszerét. De ennek ellenére nem egyszerű a hazai rizstermelők dolga, holott a növény jól tűri az aszályosabb időszakokat is.Ehhez képest azonban az európai gazdák 8 t/ha körül mozognak, amit a jelentősen kedvezőbb feltételek mellett termesztő Olasz- Spanyol- és Görögország húz fel, míg a világ abszolút csúcstartója az USA, ezen belül is Kalifornia, valamint Ausztrália, ahol a 10 t/ha értéket meghaladóan dolgoznak.

Fedezd fel a köretek világát

Nem kell lemondanunk a finom falatokról az egészéges táplálkozás, vagy a spórolás miatt. A titok a megfelelő alapanyagokban rejlik: mint például a fehér helyett a rostokban gazdagabb barna rizs választása vagy árpagyöngy, valamint alternatív köretek, mint a bulgur, hajdina, quinoa, amaránt, köles, zab, tönkölybúza használata. Éppen ezért most összegyűjtöttük, mit érdemes kipróbálni a heti menüsorban és miért. Lássuk az alapanyagokat!

Bulgur

A bulgur egy igazán egészséges, rostban gazdag élelmiszer, ami elősegíti az emésztőrendszer kiegyensúlyozott működését, tehát mindenképpen jót teszünk szervezetünknek a bulgur gyakori fogyasztásával - sőt, diétánkba is nagyszerűen beilleszthetjük! A bulgur elkészítése, mivel már egy előfőzött/előpárolt élelmiszerrel van dolgunk nagyon egyszerű, sok esetben főznünk sem kell, elég csak leforráznunk - a legtöbb török bulgur recept szerint is elég egyszerűen letakarnunk a leforrázott szemeket, hogy az magába szívhassa a nedvességet. Az következő bulgur receptek elkészítése bármelyik hétköznapra tökéletes, hiszen nem kell velük sokat bajlódni, nagyon finomak és egészségesek.

Hajdina

Akárcsak a többi kásaalapanyag, a hajdina is magas rosttartalommal rendelkezik, emellett többféle B-vitamint tartalmaz. A hajdina amellett, hogy tényleg nagyon egészséges, a népszerűségét leginkább a candidaőrületnek köszönheti, mivel a candida diétában kiválóan helyettesíthető vele a fehér liszt. A hajdina a régebbi korokban (és egyes területeken még ma is) a táplálkozás szerves részéhez tartozott. Leggyakrabban kását főztek belőle, a legtöbben napjainkban is csak ebben a formában ismerik, pedig a hajdina ennél jóval sokoldalúbb.

Zabkása

Pontosabban zabpehely kása, a legnépszerűbb reggelik közé tartozik. Kissé édeskés íze miatt már minimális fűszerezéssel (fahéj, vanília, méz vagy cukor, gyümölcsök, aszalványok) szinte desszertet reggelizhetünk, miközben nagyon egészséges. Magas a rosttartalma, így jótékonyan hat az emésztésre, B1, B5 és B6 vitamint és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így nem ugráltatja a vércukorszintet, emellett csökkenti a koleszterinszintet is. Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor íme, még egy nyomós érv mellette: 5 perc alatt elkészíthető. A klasszikus verzió esetén tejjel főzik, de laktózérzékenyek és diétázók vízzel is készíthetik.

Árpakása

Hántolt árpagyöngyből (gersliből) főzik. Az árpa leginkább a sör miatt cseng ismerősen, pedig sok más dologra is jó. Az árpagyöngyöt főként a rizs helyettesítőjeként érdemes használni, így nem csak kásaként hanem töltelékként, köretként is szuper. Magas a rost és B-vitamin tartalma, emellett foszfortartalmát szokás kiemelni, ami nagyon jó hatással van az idegekre, emellett csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek előfordulását. A rizzsel ellentétben viszont igen sokáig kell főzni, amit lerövidíthetünk, ha előre beáztatjuk. Akkor jó, ha már nem kemény, de nem is teljesen puha. Roppanós, sajátos íze van, és hamar eltelít!

Köleskása

Az elfeledett "ősgabona", tulajdonképpen egy, a perjék családjába tartozó, nagyra növő, egynyári fűféle. A köles élettani, egészségre gyakorolt pozitív hatásai egészen egyedülállóak. A gyomor egyik legjobb gyógyszere, hiszen könnyen emészthető, magas rosttartalma pedig megtisztítja a bélrendszert a salaktól. Mivel nem tartalmaz glutént, lisztérzékenyek, sőt a laktózérzékenyek is fogyaszthatják. Erős lúgosító hatással is bír, és alacsony kalóriatartalmával – miközben gyorsan és hosszabb időre eltelít – jól beépíthető a fogyókúrás étrendekbe. Az egyik leggazdagabb magnéziumforrás, de tartalmaz foszfort, mangánt és vasat is. B-vitaminban is gazdag. Kásaként körülbelül a zabkása lehetőségeit rejti magában, bár valamivel hosszabb ideig (15-20 perc) kell főzni. Sósan is készíthető, akkor nagyszerű, egészséges köret, de tejben főzve, mákkal megszórva, mézzel megcsorgatva is isteni.

Quinoa

Finom és különleges élelmiszer, amit könnyű variálni, másrészt azért, mert gluténmentes, így a lisztérzékenységgel küzdők is nyugodtan fogyaszthatják. A quinoa mindemellett egészséges is: alacsony kalóriatartalmú, lassan felszívódó szénhidrát, tápértékre hasonló a barna rizshez (100 g főtt quinoa 120 kcal). A quinoa teljes fehérje, vagyis minden szükséges aminosavat tartalmaz, magas a vas- és kalciumtartalma, de tartalmaz magnéziumot és mangánt is, illetve nagyon gazdag rostokban. A quinoa kifejezetten népszerű élelmiszer a vegánok körében, illetve a rostban gazdag táplálkozás hívei között is.

Nézzük az árakat!

Ha kását készítünk, persze szóba jöhet még, mint apró szemű gabona, a rizsek legegészségesebbike, barna rizs is. Az árakat nézve, természetesen a sima rizs mindent visz, de a többi alapanyag ára sem megfizethetetlen, főleg, ha kisebb csomagolást választunk.

bulgur : a Tesco online polcain 455-1209 Ft/csomag között van az ára, attól függ mekkora kiszerelésben vásároljuk. A Spar online oldalán 439-1499 Ft/csomag, kiszereléstől függően. Az Auchanban pedig 455-1399 Ft/csomag, szintén kiszereléstől függően.

: a Tesco online polcain 455-1209 Ft/csomag között van az ára, attól függ mekkora kiszerelésben vásároljuk. A Spar online oldalán 439-1499 Ft/csomag, kiszereléstől függően. Az Auchanban pedig 455-1399 Ft/csomag, szintén kiszereléstől függően. hajdina : a Tesco kínálatában 649-1899 Ft/csomag között találjuk, a Sparban 629-989 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 559-2129 Ft/csomag áron kapható.

: a Tesco kínálatában 649-1899 Ft/csomag között találjuk, a Sparban 629-989 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 559-2129 Ft/csomag áron kapható. zabpehely : 329-1159 Ft/csomag között mozog a Tescoban, 299-2090 Ft/csomag áron a Spárban, 149-1309 Ft/csomag áron kapható az Auchanban.

: 329-1159 Ft/csomag között mozog a Tescoban, 299-2090 Ft/csomag áron a Spárban, 149-1309 Ft/csomag áron kapható az Auchanban. árpa : a Tescoban 429 Ft/csomag áron vehetjük meg, a Spárban 449-679 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 239-379 Ft/csomag áron kapható.

: a Tescoban 429 Ft/csomag áron vehetjük meg, a Spárban 449-679 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 239-379 Ft/csomag áron kapható. köles : a Tescoban 455-1229 Ft/csomag áron kapható, a Spárban 439-1099 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 399-1069 Ft/csomag áron vehető meg.

: a Tescoban 455-1229 Ft/csomag áron kapható, a Spárban 439-1099 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 399-1069 Ft/csomag áron vehető meg. quinoa: a Tescoban 629-1309 Ft/csomag áron vehető meg, a Spárban 609-2199 Ft/csomag áron, az Auchanban 619-1089 Ft/csomag áron juthatunk hozzá.

Ha az árakat megnézzük, a nagyobb kiszerelések bizony drágábbak, többet kell rájuk költeni. De érdemes trükközni kicsit: ha előre készítünk egy listát, mit szeretnénk főzni, akkor kivitelezhető az is, hogy többféle köretelemet vegyünk. Így egy-egy étkezéshez más-más alapanyagot választhatunk, elég csak a kisebb csomagokat megvenni.

