Egyszerű és gyors vacsora belsőségből: íme nagyanyáink filléres receptjei

A belsőségek láttán sokan undorodni kezdenek, pedig a nagyszülők történeteiből, a családi receptfüzetekből biztos számos fogást ismerünk. Vannak, akik elrettennek, vannak, akik szívesen fogyasztják őket, az viszont biztos, hogy nagyszüleink idejében semmi nem mehetett kárba. A háznál, levágásra tartott állatok húsából a lehető legtöbbet fel is használták, így a belsőségek feldolgozására is számos recept született. Cikkünkben most éppen ezért annak jártunk utána, miért érdemes beiktatni egy-két belsőségből készült fogást a heti menübe, illetve mutatunk néhány egyszerű, de finom receptet is.

A koronavírus-járvány után a háború, a magas infláció és az áremelkedések sem kímélték a gazdákat. Ennek mentén, ahogy arról a HelloVidék is beszámolt, 2022 novemberében a kormány arról döntött, hogy kibővíti az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik, miközben a korábban megjelölt termékekre is változatlanul érvényes.

Az élelmiszerár-stop 2023. április 30-ig tart.

Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

(ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál)

(ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál) tyúktojás

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével

A húsok ára az egekbe szökött, és ugyan vannak árstop által védett termékeink, mégsem jelent ez mindenre megoldást. Mit tehet ilyenkor az élelmes háziasszony? Spórolásba kezd, megnézi, mit és hol vásárol, illetve mennyiért. Valamint olcsón és gyorsan elkészíthető receptek után kutat. Ehhez persze hozzátartozik az alapanyagok vadászata is: nem meglepő ezek után tehát, hogy egyre több magyar nyúl nagyszüleink receptjéhez és keres az olcsóbbnak számító belsőségekből is elkészíthető fogásokat.

Vissza a nagyi konyhájához?

Korábban több cikkben is bemutattuk, milyen fura vagy épp különleges nevű receptek maradtak fent nagyszüleink receptes füzeteiből. De írtunk már arról is, melyek voltak a régi magyar családok közkedvelt alapanyagai, amire ma már azt mondjuk, hogy túl bizarr és fura. Kutatásunk eredményeként azt láthatjuk, hogy a hagyományos, magyar konyha alapanyagai azt tükrözik, őseink hihetetlen leleményességgel használták fel az állatok minden apró porcikáját és fűszerezték ezeket különlegesebbnél különlegesebb fűszernövényekkel. Ha most azt gondolnánk, ezek a receptek rég a feledés homályába merültek, akkor az nagy tévedés lenne! A most bemutatt ételeket, sokan még most is előszeretettel készítik és fogyasztják! A régi korokra igaz volt a mondás, hogy

semmit nem pazaroltak el, minden egyes falatot feldolgoztak az adott alapanyagból, semmi nem veszett kárba.

Miért érdemes egyáltalán belsőségeket fogyasztanunk?

Napjainkban főként a nemesebb részeit fogyasztjuk az állatoknak, régen viszont erre egyáltalán nem ügyeltek. Minden részből készülhetett valamilyen fonomság, főleg a nehezebb, szűkebb időszakokban. Ha belegondolunk, sokunk nagyszülei mai napig készítenek velős pirítóst vagy savanyú nyelvlevest, amibe disznó- vagy marhanyelv került sőt, az állatok szívéből bármikor összedobnak a nagyik egy pörköltet, de akár egy hagymásvér sem jelent túl nagy erőfeszítést számukra. A mai árak mellett pedig egyre többen próbálják ki ezeket a régi alapanyagokat, recepteket is.

De miért is ajánlott a fogyasztásuk? A legtöbb húshoz hasonlóan a belsőségek is értékes fehérje-, B2-, A-vitamin-források, a zsírok közül elsősorban telített zsírokat tartalmaznak. Fogyasztásuk mértékkel ajánlott emiatt, mivel a telített zsírok gyakori fogyasztása emelheti a koleszterin szintet. A belsőségek – különösen a máj, és a vér – jó forrásai a vasnak, így például vérszegénység esetén érdemes belecsempészni az étrendünkbe. A vér teljes értékű fehérjékben, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag, a máj pedig legjobb vasforrás. Persze emellett a különböző belsőségek tartalmaznak B12-vitamint, folsavat, folátot, kolint, cinket, krómot, magnéziumot, foszfort, káliumot is.

Egyszerű alapanyagok, kiváló ételek

Hogy felelevenítsük nagyszüleink hagyományait, megnéztük, találunk-e recepteket a legkülönlegesebb alapanyagokhoz. Lássuk, mit hozhatunk össze a régi idők kedvelt alapanyagaiból: a belsőségekből.

Lecsó, egy kis velővel

Hozzávalók:

60 dkg velő

20 dkg császár szalonna

4 db tv paprika

1 db paradicsom

1 fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 tk zsír

1 csipet só

ízlés szerint őrölt fekete bors

1 db pörkölt kocka

1 csapott tk fűszer paprika

Elkészítés:

A velőt alaposan megtisztítjuk. A hagymát, paradicsomot, paprikát és a császár szalonnát kockára vágjuk.A zsírt serpenyőben olvasztjuk majd rá rakjuk a császárt szalonnát. Majdnem teljesen pirítjuk, aztán rá dobjuk a hagymát. Dinszteljük, majd rá zúzzuk a fokhagymát. Kb. 1 perc eltelte után hozzá tesszük a paprikát, paradicsomot. Fedő alatt picit pároljuk. Kb 5 perc. Adjunk hozzá 1 dl vizet, majd tegyük vissza a fedőt és kb. 10- 15 percig néhai kevergetés mellett lecsót készítünk. Arra vigyázzunk,hogy a paprika ne essen szét. A főzési idő függ a paprika fajtájától is. Ha kész rá tesszük a fűszereket egy másfél dl vizet (sűrűségtől függ, ne legyen nagyon híg) és már fedő nélkül össze főzzük. Ha össze rotyogott rá rakjuk a velőt. Közepes lángon óvatosan meg meg kevergetve kb. 10 perc után készen is vagyunk.

Reszelt máj, vörösborban

Hozzávalók:

2 ek disznózsír

3 közepes db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

fél kg máj

1 ek majoranna

1 ek fűszerpaprika

bors ízlés szerint

1 dl vörösbor

só ízlés szerint

Elkészítés:

Egy serpenyőben felolvasztjuk a sertészsírt, megdinszteljük rajta a hagymát, majd a fokhagymát.

A májat jól megtisztítjuk, kiinazzuk és kb másfél centi vastag csíkokra szeljük. A szeleteket hozzáadjuk a hagymához és alacsony hőfokon elkezdjük pirítani. A kifehéredett májat megszórjuk a majoránnával, a fűszerpaprikával és a borssal, majd összeforgatjuk. Amikor a máj már eléggé átsült, nyakon ötjük a vörösborral és hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon belőle. Ügyeljünk arra, hogy a máj megfelelően átsüljön, de még ne keményedjen meg. Levéve a tűzhelyről tányérba porciózzuk, krumplival és savanyúsággal tálaljuk.

Eszterházy zúza

Hozzávalók:

1 kg pulykazúza

2 közepes fej vöröshagyma

2 ek napraforgó olaj

3 db sárgarépa

2 db fehérrépa

2 dl tejföl

1 evőkanál finomliszt (finom)

3 db babérlevél

1 dl fehérbor

só ízlés szerint

1 ek fűszerpaprika

bors ízlés szerint (őrölt)

Elkészítés:

A zúzát megtisztítjuk és vékonyan felszeleteljük. A hagymát az olajon megdinszteljük. Tűzről lehúzzuk, belekeverjük a pirospaprikát. Belerakjuk a zúzát, megsózzuk, babérlevéllel és őrölt borssal fűszerezzük. Lefedve félig megfőzzük. A répákat vékony karikákra vágjuk és a zuzához adjuk. Ha megpuhult, beleöntjük a fehérbort és pár percig rotyogtatjuk vele. A tejfölt csomómentesre keverjük a liszttel és a zúzához adjuk. Egyet forralunk rajta.

