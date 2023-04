Fillérekért teremhet a konyhában ez a szuperzöldség: őrült egyszerű belevágni

Azok, akik rendszeresen fogyasztanak friss terményeket, nem szívesen mondanak le a szendvicsek, saláták legfinomabb kiegészítőiről a zöldségekről. De mit tehetünk, ha az amúgy is zsebbenyúlós bevásárlásokon, nem fér már bele néhány paradicsom, paprika vagy uborka? Érdemes kipróbálni a csíráztatást!

Ahogy a dietetikus mondja, tél végén, tavasz elején egy kicsit egysíkúbb időszak a gyümölcs- és zöldség választékban. Ilyenkor jó lehetőség a vitaminpótlásra még visszanyúlni a téli zöldségekhez ilyen például:a fejes káposzta vagy a savanyú káposzta, cékla fogyasztása. Az otthon készített és boltban vásárolt savanyú káposzta egyaránt nagyon gazdag C-vitaminban, de B1 és B2 vitaminban is bővelkedik.

A fejes káposztából készíthetünk friss salátát, de párolhatjuk vagy főzhetjük is. A céklát nemcsak savanyúságnak, hanem gabonák köretkiegészítőjeként sütve, párolva is kínálhatjuk. Ugyanakkor a friss zöldségek, nemcsak a tavaszi üdeséget jelentik, hanem az egészséges táplálkozás elengedhetetlen részei. Hónapos retek, fejes saláta, újhagyma, madársaláta, mángold, medvehagyma, rukkola, sóska, spenót, mind az április hírnökei. Bátran használhatjuk többségüket a reggeli szendvics kísérőjeként vagy vacsorához friss salátának bekeverve. A sóskából nemcsak mártás, hanem leves is készíthető, egy fél főtt tojást rákockázva üde színt ad a tányéron. A tavasz friss gyümölcsi az eper, málna. Bár áruk általában borsos, ezért joghurtba, túróba belekeverve a kevesebb is többnek tűnik intenzív aromaanyaguknak köszönhetően

- magyarázza Erdélyi Alíz.

A csíráknál a magjaikból kifejlődő csíranövényt és a száraikat fogyasztjuk el, a mikrozöldek esetében a már leveleket fejlesztett szárukat és a leveleiket. Mindkettőt viszonylag egyszerűen elkészíthetjük otthon, de ha nincs időnk, kedvünk ezzel foglalkozni, élelmiszerboltokban is beszerezhetjük őket. Fontos tudni, hogy csak nem csávázott, azaz rovarölő, gombaölő, vagy más növényvédő vegyszerekkel nem bevont magokat lehet csíráztatni. A csírákra és mikrozöldekre is jellemző, hogy felületükön könnyen megtapadhatnak a baktériumok, ezért körültekintő kezelést igényelnek

- tette hozzá.

A bevásárlások alkalmával tapasztalhatjuk, hogy borsos áron kínálják a zöldségeket a bevásárlóközpontokban, élelmiszerboltokban. Azok, akik rendszeresen fogyasztanak friss terményeket, nem szívesen mondanak le a szendvicsek, saláták legfinomabb kiegészítőiről a zöldségekről. De mit tehetünk, ha az amúgy is zsebbenyúlós bevásárlásokon, nem fér már bele néhány paradicsom, paprika vagy uborka? Érdemes kipróbálni a csíráztatást! A csírákat kifejezetten ajánlott a hidegebb hónapokban fogyasztani, a vitaminhiányos időszakban támogathatjuk vele immunrendszerünket, nem beszélve arról, hogy az emésztésünknek is kifejezetten jót tesz a fogyasztásuk. Ha nem szívesen hagyunk nagyobb összegeket néhány szem zöldségért a boltban, akkor mutatjuk, hogy tudunk fillérekből csírákat termeszteni.

Olcsóbb lehet, mint a zöldség, viszont tele van vitaminokkal!

A csírák egyszerű zöldségek, melyek kiváló tápanyagforrások lehetnek minden étkezés során. Különlegességük, hogy nagyon hamar le lehet őket szüretelni, hiszen magas korukban már fogyaszthatók. Nem beszélve arról, hogy óriási trendnek számítanak, a bisztróktól kezdve, a neves éttermeken át, az élelmiszerboltok polcáig - szóval tényleg mindenhol megjelentek már.

Éppen ezért, ha vásároltál már előre csomagolt mikrozöldet vagy csírát, akkor tudhatod, hogy nem olcsók! Adódik kérdés, hogy akkor: miért gondoljuk, hogy kevesebbe kerül, mint néhány zöldség megvásárlása?

A jó hír az, hogy borzasztóan könnyű és egyszerű fillérekből csírákat növeszteni akár a konyhánkban, akár a kertünkben is. Most annak jártunk utána, hogy érdemes belefogni, ha minden nap feldobnánk az ételeinket valami friss, saját termesztésű, olcsó zöldséggel!

Mit lehet egyáltalán csíráztatni?

brokkoli - az intenzív ízű csírák inkább a hűvösebb helyeket kedvelik, így érdemes a melegebb napokon kétszer is megöntözni

lencse - a dió ízére emlékeztető aromája van, így tökéletesen elfér levesek, raguk töltelékeként.

lucerna - ez a csíra nő a leggyorsabban, ropogós, enyhe íze miatt pedig minden ételt kellemesen kiegészít.

csicseiborsó - szendvicseket, készételeket egyaránt fel lehet turbózni vele

mungóbab - kifejezetten wokban készült ételekhez és salátákhoz ajánlott fogyasztani

adzuki bab - a lencséhez hasonló íze van, érdemes legalább 1,5 centiméterre növeszteni a bab fehér hajtását, hogy fogyasztani lehessen nyersen

Hogyan neveljük a csírákat?

A csíráztatás előnye, hogy az év bármelyik szakában elkezdhetjük és nem kellenek hozzá drága eszközök. Így akár ősszel, télen, a hűvösebb évszakokban is friss élelmiszert varázsolhatunk az asztalunkra, kiegészítve ezzel a reggeliket, vacsorákat. Nem beszélve arról, hogy a csírák rendkívül egészségesek, ezért nagyon ajánlott a fogyasztásuk.

Az új hajtások rendkívül magas tápanyagtartalmúak, emellett könnyen emészthetőek. A brokkolicsírának például magas az antioxidáns-tartalma, a mungóbabcsíra kalóriatartalma rendkívül alacsony, viszont rengeteg fehérje található meg benne, így mindkét fajta tökéletes kiegészítője lehet egy ízletes salátának. A gabonamagvakat is lehet csíráztatni: ez a folyamat csökkenti a keményítő mennyiségét, és maximálisan ki lehet vele aknázni az előbb említett tápértékeket is. Még egy pozitívum: a csírák, csíráztatott magvak fogyasztásával több C-vitamint, B-vitamint és karotint csempészhetünk az étrendünkben, ami csak hasznunkra válhat.

Felszerelések a csíráztatáshoz:

csíráztatáshoz vásárolt magvak, termések

néhány befőttesüveg

szűrő

muszlin kendő

gumigyűrű

Amikor csíráztatni kezdünk, az első lépés mindig az, hogy a magokat, babszemeket egy egész estén át ázni. Ehhez nem kell mást tennünk, mint fogni a befőttesüveget, felöntjük a negyedéig vízzel. Ezt követően a magok megduzzadnak, magukba szívják majd a vizet.

Másnap, a szűrő segítségével öntsük le a magokról a vizet úgy, hogy a magok az üvegben maradjanak. Fontos, hogy nedvesen kell tartani továbbra is a magokat, de nem szabad, hogy vízben ázzanak, különben bepenészednek. Éppen ezért, ne tegyük közvetlen napfényre és meleg helyre, mert így csak gyorsítjuk a kiszáradást. Ha melegebb van a lakásban, többször nézzünk a csírakezdeményekre, ha úgy érezzük szárazak, picit nedvesítsük be őket.

Érdemes a nedvesítések között egy muszlin kendőt tenni az üveg szájára, majd egy befőttes gumival rögzíteni az üveg nyakára, majd rácsavarni a fedőt. Ajánlott legalább kétszer nedvesíteni a magokat míg a hajtáskezdemények megjelennek. Tartsuk a csíráztató üveget olyan helyiségben, ahol 18-21 fok van.

Ha megjelentek a hajtások, mossuk át őket, szűrjük le róluk a vizet, és a felesleges nedvességet papírtörlővel itassuk le. Arra figyeljünk, hogy csírázás után néhány napnál tovább ne maradjanak az üvegben a hajtások. Hűtőben, lezárt edényben legfeljebb egy hétig tárolhatjuk.

Címlapkép: Getty Images