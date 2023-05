Brutál árak a fagyizókban: 500 forintról indul egy gombóc, a toplistás helyeken határ a csillagos ég

Bizony, az energiaválság és az infláció hatása érződik az idei fagyi-árakon is, a kézműves jeges gombócok ára jellemzően 500 forint lett. De nem is kell feltétlenül díjnyertes cukrászdába mennünk ahhoz, hogy igazán jó fagylaltot eszegessünk, hiszen otthonunkban is kikísérletezhetjük a tökéletes jeges desszertet. Tuti recepteket is hozunk!

Valljuk be őszintén, bármerre is járunk az országban, egy fagyizót azért nem nagy kunszt találni! Szinte minden nagyobbacska településen akad egy üzlethelyiség, ahol nyaranta árulják a jéghideg gombócokat. Bár lassan minden fagyizó kiakasztja cégérére a „kézműves” jelzőt, valóban minőségi alapanyagokból készülő, ízletes fagyit ne minden helyen kóstolhatunk, ráadásul manapság már az sem mindegy, hol mennyiért mérik a fagylaltot. Ár tekintetében általánosságban az a jellemző, hogy a minőséget valóban meg kell fizetni.

Tavaly is drágálltuk már az alsó hangon 400 forintos gombócárat

Mielőtt belevágnánk a fagyi-témába, bizony, aki idén vett már, az tudja, drágulással indult az idei (időjárás tekintetében elég hűvösnek mondható) szezon. A kemma.hu összeállítása szerint az energiaválság és az infláció hatása érződik a fagyi-árakon is, a kézműves fagylalt ára jellemzően 500 forint lett. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Pénzcentrumnak még hozzátette, a magyar cukrászdákat, fagyizókat nagy kihívások elé állította az elmúlt évben még a bődületes alapanyag-drágulás is:

Bár télen sok vállalkozás ezért felélni kényszerült a tartalékait, tömeges bezárásokra végül nem került sor. A szakma 2023-ban bízik a jó fagylaltszezonban és abban, hogy a fagyizás, sütizés még nem vált akkora luxussá a magyar vendégek számára, hogy le kelljen róla mondaniuk. A cukrászdák 10-15 százalékos emelést terveznek a szezonban, így 450-500 forint lehet egy gombóc fagylalt ára.

Az egyik népszerű tatabányai fagyizóban egy gombócért – ami 4 dekagramm – idén már 500 forintot kell fizetni, szemben a tavalyi 400-zal. A tulajdonos elmondása szerint a nehéz gazdasági helyzet elől a cukrászdák sem tudtak menekülni, még ha az áremelés a vásárlók számában változást is hozhat. “A fagylaltkészítés egy energiaigényes vállalkozás, mert áram működteti a főzőgépet, a fagyasztógépet és az érlelőt is, az áramszámla pedig többszörösére emelkedett az elmúlt időszakban” – indokolta – írta a Kemma.

Magunk is ezt tapasztaltuk, nagyobb sorbanállást egyelőre Szombathelyen, azért jellemzően csak az olcsó kategóriába eső, csavaros, gépi fagyizóknál láttunk, ott a mini adagot idén is 400 forint körül mérik. Akad még a nyugati határszélen olyan kisváros (például Celldömölk központjában lévő kézműves fagyizó), ahol a különlegesebb ízvilágú tökmagolajos vagy a sós karamellás fagyiért is csak 430 forintot kérnek el + 100 forint az édestölcsér. Ahogy a fagyiárusoktól megtudtuk, tartja vezető helyét a csokoládéfagylalt, mögötte a citrom, aztán a sztracsatella a legkedveltebb, de egyre nyitottabbak vagyunk a különlegesebb fagyikra is.

Nem is olyan régen még hóból keverték az ízletes gombócokat

Úgy ötezer évvel ezelőtt a kínaiak állítólag már élvezték hűsítő hatását egy gyümölcsökből, tejből és hóból kevert édességnek. Az ősfagyi kultusza feltehetően Egyiptom közbenjárásával jutott térségünkbe, ahol Nagy Sándort, Hippokratészt és Nérót is rajongói sorába állította. Ugyan Budapesten már 1870 óta lehet fagylaltot kapni, egy 1753-as erdélyi szakácskönyv pedig a Magyar Királyság területén is emlegette a terméket, de a korabeli jegyzetek szerint a fagylalt elkészítése olyan drága volt, hogy csak a kiváltságosok engedhették meg maguknak a fogyasztását. Az első igazi populáris áttörést a hűtés biztosításának lehetősége hozta el, majd a következőt az 1904-es esztendő, amikor Charles E. Miches feltalálta a tölcsért. A huszadik század óta már a világ bármely pontján elérhető, rengeteg formában létezik. Vannak, akik az olaszra esküsznek, sokan pedig az ázsiai fagyi különlegességeknek nem tudnak ellenállni, de hódítanak a színes amerikai változatok is.

Te is kíváncsi vagy az ország legjobb fagyizóira?

Sokféle lista létezik arról, ha fagyizni támad kedvünk, hová érdemes betérni. Azért ne csodálkozzunk azon, hogy a top fagyizók többségét Budapest mellett a Balaton környékén, vagy turisták által felkapottabb nagyvárosokban találjuk. Tavaly a HelloVidék is összegyűjtötte a legjobb fagyizókat, de most hozzunk egy újabb listát is. A tavalyi fagyiszezon vége felé ugyanis a blog.szallas.hu saját olvasói között készített egy felmérést, amiben az alábbi vidéki fagyizók értek el top helyezést:

A TOP 20 kedvenc hazai fagyizó 2022:

Csuta Cukrászda – Csákvár Bringatanya Fagyizó – Gyenesdiás Szent Korona Cukrászda – Soltvadkert Fodor Fagyizó – Nagykőrös és Cegléd Bergmann Cukrászda – Balatonfüred Hóman Cukrászda – Lovasberény Füredi Korzó Fagyizó – Balatonfüred Hoffer Cukrászda – Sopron Nosztalgia Fagyizó – Fonyód Florida Fagyizó – Balatonmáriafürdő Sissi Fagylaltozó 4 helyen – Budapest, Gödöllő, Veresegyháza, Balatonakarattya Mester Étterem, Cukrászda – Marcali Bagaméri Fagylaltozó – Balatonfüred Dock Cukrászda – Polgárdi Promenád Kávéház – Balatongyörök Florida Kézműves Fagyizó – Nyíregyháza Bahama Kézműves Fagyizó – Újfehértó Tejvirág Fagylatozó – Balatonboglár Fazekas Cukrászda – Rétság és Budapest Sill Fagyizó – Baja

Így főzzünk magunknak otthon fagyit!

Nem kell azonban feltétlenül díjnyertes cukrászdába mennünk ahhoz, hogy igazán jó fagylaltot eszegessünk, hiszen otthonunkban is kikísérletezhetjük a tökéletes jeges desszertet. A fagylaltgépet már az 1840-es években feltalálták Amerikában, melynek utóhatásaként az 1920-as évek végén beindult a tömegtermelés is. Manapság számtalan fagylaltgép elérhető, amelyekkel otthoni környezetben is el tudjuk készíteni a kedvelt nyári desszertet, ráadásul olyan alapanyagokból és formában, amilyenben csak kedvünk tartja. Bár a legtöbb készüléket hosszú időn keresztül kell tárolni a mélyhűtőben, számos innovatív megoldás is elérhető már a piacon.

Ahogy az online webshopokban körbe néztünk, 20.000 – 100.000 forintos áron már beszerezhetünk magunknak egy saját otthoni fagyigépet.

A házi főzött csokifagyi receptje

Hozzávalók:

160 g zsíros tej

76 g cukor

160 g csokoládé kockákra összetörve

160 g tejszín

vaníliakivonat (ízlés szerint)

Elkészítés:

A tejet forráspontig melegítjük. A csokoládét a cukorral egy turmixgépben vagy késes aprítóval finomra daraboljuk. Hozzáadjuk a forró tejet és alaposan simára keverjük. Megvárjuk, amíg kihűl, majd beletesszük a tejszínt és a vaníliakivonatot. Ezután csak a fagylaltgépre kell bíznunk a masszát, és egy óra múlva lapátolhatjuk is a tölcsérekbe a csokifagyinkat! Természetesen a receptet növényi tejjel és vegán csokival is készíthetjük, illetve feldobhatjuk további hozzávalókkal, ízesítőkkel.

Íme, egy TikTok-recept, hogyan készíthetünk fagyigépben jeges desszertet:

Fagyigép nélkül is készíthetünk jeges finomságokat

Fagyasztott gyümölcsökkel és aprítógéppel is csodás jeges desszertek készíthetőek. Nem kell mást tennünk hozzá, minthogy előre lefagyasztjuk a gyümölcsöket. Aztán jöhet az aprítógép! Ehhez is találtunk egy ügyes TikTok receptet:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)