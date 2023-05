Csalán nő a kertedben? Ne dobd ki, elképesztő finomságokat készíthetsz belőle

A csalán (egészen pontosan a nagy csalán) egy egész Európában elterjedt, közönséges gyógy- és gyomnövény, melynek fiatal hajtásait évezredek óta gyűjtik az emberek. Habár rengeteg kiránduló messzire elkerüli, ha teheti, hiszen a csalánlevél érintésre fájdalmas, viszkető, égő kiütéseket okoz, sokan kifejezetten azért látogatják az erdőket és a mezőket, hogy begyűjthessék ezt a növényt. De, mit készíthetünk belőle? Ennek jártunk most utána.

Csalán a magyar konyhákban

Az elmúlt évek során újra népszerű szokássá vált őseinkhez hasonlóan a természet felé fordulni és begyűjteni a vidék izgalmas, változatos kincseit, hogy családunk körében hasznosíthassuk őket. A csalánlevelekből készült tea kiváló vízhajtó és gyulladáscsökkentő gyógyelixír, magából a növényi részből pedig a spenóthoz hasonlóan készíthetünk különféle leveseket, főzelékeket, de remekül illenek a tésztás, tojásos ételekbe is. Az elmúlt évek során divatba jött smoothie-k esetében is nyugodtan vegyük fel az alapanyagok listájára, hiszen kiváló gyógynövénykoktél készíthető belőle.

Csak óvatosan a szedésével

Miért csíp a csalán? Habár a csalán egészen a gyökerétől kezdve, fűrészes szélű leveleiig gyógyhatású, minden szervét csalánszőrök borítják, amelyeket, ha megérintünk, csalánkiütésünk, égető, viszkető, fájdalmas érzésünk lesz tőle – ez azért van, mert a csalánszőrök hangyasavat (emellett acetilkolint, szerotonint és hisztamint is) tartalmaznak. A hangyasav egy színtelen, szúrós szagú, maró hatású természetes folyadék, ami a csalánszőrök útján – melyek megannyi, apró méregtüskeként működnek – hatol a bőr alá és fejti ki hatását.

Fontos tudnunk, hogy az egészen fiatal, márciusi-áprilisi csalánhajtások még nem igazán csípősek, az apró hajtásokat akár kézzel is leszedhetjük – azonban a biztonság kedvéért mindig vigyünk magunkkal gumikesztyűt a gyűjtögetéshez, nehogy „megégessük magunkat”. A csalán rendszerint csoportosan nő, keressük kifejezetten mezők szélén, fák tövében, vagy vízparton, mocsarasabb környezetben. A csalán évelő növény, éppen ezért, ha találtunk egy jó gyűjtögető helyet, azt a következő években is látogathatjuk majd. A szintén egészséges csalángyökeret ősszel gyűjtsük be, azok akkor tárolják a legtöbb jótékony anyagot.

Mit készíthetünk csalánból?

