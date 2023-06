Unod a rizs és krumpli köretet? Íme két filléres alapanyag, ami kiválóan helyettesítheti őket

A húsos és zöldséges főételek elengedhetetlen társa a jól elkészített köret, ami, ha nem variáljuk az alapanyagokat, egy idő után unalmassá, egyhangúvá válnak. Hogy egy kicsit elrugaszkodunk a megszokott krumplitól és rizstől érdekes és egyszerű köreteket fedezhetünk fel, mint például a hajdina vagy a bulgur. Miért érdemes fogyasztani őket? Hogy készítsük el ezeket a köreteket? Mennyibe kerülnek? Ennek jártunk most utána.

Fedezd fel a köretek világát

Nem kell lemondanunk a finom falatokról az egészéges táplálkozás, vagy a spórolás miatt. A titok a megfelelő alapanyagokban rejlik: mint például a fehér helyett a rostokban gazdagabb barna rizs választása valamint alternatív köretek, mint a bulgur, hajdina használata. Éppen ezért most összegyűjtöttük, mit érdemes kipróbálni a heti menüsorban és miért. Lássuk az alapanyagokat!

Bulgur

A bulgur egy igazán egészséges, rostban gazdag élelmiszer, ami elősegíti az emésztőrendszer kiegyensúlyozott működését, tehát mindenképpen jót teszünk szervezetünknek a bulgur gyakori fogyasztásával - sőt, diétánkba is nagyszerűen beilleszthetjük! A bulgur elkészítése, mivel már egy előfőzött/előpárolt élelmiszerrel van dolgunk nagyon egyszerű, sok esetben főznünk sem kell, elég csak leforráznunk - a legtöbb török bulgur recept szerint is elég egyszerűen letakarnunk a leforrázott szemeket, hogy az magába szívhassa a nedvességet. Az következő bulgur receptek elkészítése bármelyik hétköznapra tökéletes, hiszen nem kell velük sokat bajlódni, nagyon finomak és egészségesek.

Hajdina

Akárcsak a többi kásaalapanyag, a hajdina is magas rosttartalommal rendelkezik, emellett többféle B-vitamint tartalmaz. A hajdina amellett, hogy tényleg nagyon egészséges, a népszerűségét leginkább a candidaőrületnek köszönheti, mivel a candida diétában kiválóan helyettesíthető vele a fehér liszt. A hajdina a régebbi korokban (és egyes területeken még ma is) a táplálkozás szerves részéhez tartozott. Leggyakrabban kását főztek belőle, a legtöbben napjainkban is csak ebben a formában ismerik, pedig a hajdina ennél jóval sokoldalúbb.

Mit mutatnak az árak?

bulgur: a Tesco online polcain 325-1269 Ft/csomag között van az ára, attól függ mekkora kiszerelésben vásároljuk. A Spar online oldalán 319-1349 Ft/csomag, kiszereléstől függően. Az Auchanban pedig 319-779 Ft/csomag, szintén kiszereléstől függően.

hajdina: a Tesco kínálatában 639-1769 Ft/csomag között találjuk, a Sparban 469-989 Ft/csomag áron, az Auchanban pedig 559-2129 Ft/csomag áron kapható.

Oké, de mihez és hogy készítsük el őket?

Hajdina: A hajdina elkészítése rendkívül egyszerű: szűrő segítségével öblítsük át alaposan a hajdina magokat, majd tegyük egy lábasba kétszeres mennyiségű vízzel (1 bögre hajdina, 2 bögre víz), adjunk hozzá egy kevés sót és közepes lángon főzzük puhára. Ha a hajdina elfőtte a vizét, takarjuk le az edényt és hagyjuk állni kb. 15 percen keresztül, hogy megpuhuljon. Ezt követően bármilyen fűszerrel ízesíthetjük.

Bulgur: Mivel már részben megfőtt, a bulgur gyorsan és egyszerűen elkészíthető otthon. A legtöbb bulgur 15 percnél rövidebb idő alatt teljesen megfő, de a különböző fajtákhoz eltérő főzési idő szükséges, ezért a legjobb, ha mindig ellenőrizzük a csomagoláson található utasításokat. Általában 2 csésze folyadékot és 1 csésze száraz bulgurt összekeverünk egy edényben, felforraljuk, csökkentjük a hőt, és lefedve pároljuk, amíg a bulgur megpuhul, körülbelül 12 percig. Tálalás előtt csepegtessük le a felesleges folyadékot, és tálalás előtt villával kavargassuk meg a szemeket. Ha nagyon rohansz, kifőzheted, mint a tésztát, ha pedig különösen kézenfekvő akarsz lenni, áztasd be egy éjszakára. Innentől kezdve ez egy enyhén diós, rágós, texturális üres vászon bármilyen fűszerezéshez, öntethez és körethez.

A bulgurt előfőzik, ami azt jelenti, hogy csak forró vízben kell feloldani, vagy rehidratálni, a következő arányban: egy rész bulgur két rész vízhez. Kevesen tudják, de a bulgurt háromféleképpen főzhetjük:

Áztatás: Egyszerűen öntsünk két csésze forrásban lévő vizet egy tálba egy csésze bulgurral, és hagyjuk állni egy órát, amíg a szemek felszívják a vizet. Ha kész, villával kevergessük meg.

Főzés: Ez a módszer hasonló a rizs főzéséhez. Forralj fel két csésze vizet egy serpenyőben. Öntsünk bele egy csésze bulgurt, adjunk hozzá egy kis sót, és egy lapka vajat vagy csepegtessünk olívaolajat. Főzzük a bulgurt 15 percig, vagy amíg a víz felszívódik, és a bulgur könnyű és bolyhos nem lesz. Ezután szűrjük le a felesleges folyadékot.

Egyszerűen hozzáadva egy forró ételhez: Amikor levest főzünk, egyszerűen öntsünk bele egy csésze bulgurt, és hagyjuk, hogy az ízletes húsleves magába szívja.

Íme néhány egyszerű recept:

Bulgursaláta

Hozzávalók:

1 csésze bulgur

olívaolaj

5 csésze alaplé

1 ek mustár

1 tk nádcukor

1 tk almaecet

só

bors

1 db kápia paprika

2 db paradicsom

1 db kígyóuborka

Elkészítés:

A bulgurt az olívaolajon kicsit megpirítjuk, felöntjük az alaplével, és puhára pároljuk. Ha megfőtt, langyosra hűtjük. A mustárt összekeverjük a cukorral, az almaecettel, sóval, borssal és kevés olívaolajjal. A paprikát, paradicsomot, uborkát tetszés szerint felszeleteljük. Végül az öntetet és a zöldségeket összekeverjük a bulgurral. A tetejére szórhatunk kaprot, petrezselymet, vagy újhagymát.

Hajdina saláta

Hozzávalók:

0,5 ek kókuszzsír

12.5 dkg hajdina

3 dl víz

1 kávéskanál köménymag

1 db pritaminpaprika

1 közepes db paradicsom

1 közepes db sárgarépa

3 gerezd fokhagyma

0,5 lime-ból nyert limelé

1 kk tárkony

0,5 kávéskanál só

Elkészítés:

A hajdinához olyan főzőedényt válasszunk, amihez van fedőnk. A hajdinát megpirítjuk a kókuszzsírban. Kevergessük néha. A fedőt magunk előtt tartva ráöntjük a forró vizet. Lefedve 10-15 perc alatt puhára pároljuk. A vizet felszívja majd. A köménymagot száraz serpenyőben megpirítjuk közepes lángon. 2-3 percig tart majd, míg az illata bejárja a konyhát. Addig a paprikát, paradicsomot megtisztítjuk, és apróra vágjuk. A sárgarépát lereszeljük. A fokhagymát áttörjük. A lime-ot kifacsarjuk. A zöldségeket és a fokhagymát egy közepes dobozba halmozzuk. A megfőtt hajdinát beleszórjuk, és összekeverjük a zöldségekkel. Rászórjuk a tárkonyt, köménymagot, sót, és ráöntjük a limelevet. Összekeverjük.

Lezárt dobozban a hűtőben pihentetjük egy éjszakán át.

Címlapkép: Getty Images