Gyomnövényként irtjuk, pedig fiatalon tartó csodaszer: így készül belőle remek ebéd

Dubóczky Krisztina 2023.08.07. 15:05 Megosztom

Rengeteg olyan növény található a kertünkben, akár a fű között megbújva, amit gond nélkül kigyomlálunk, bele sem gondolunk, milyen hasznos lehet a gaznak tartott, számunkra ismeretlen zöld. Most a kövér porcsint, egyszerűen szólva a porcsint mutatjuk be, amit nemes egyszerűséggel a fiatalság zálogaként is emlegetnek a gyógynövények szakavatott ismerői, a drogériákban pedig súlyos pénzeket kérnek el tőlünk pár grammért. A jó hír, hogy a legtöbb magyar kertben magától megterem, csak szét kell néznünk, hogy észrevegyük. Most azt is megmutatjuk, hogyan készíthetünk belőle mennyei főzeléket.