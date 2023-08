Unod a lecsót? Íme, a zalai nagyik titkos receptje: mert rántva is isteni ez a nyári zöldség

Ha meghalljuk, hogy töltött paprika, szinte már a szánkban érezzük a paradicsomszószos darált hússal töltött paprika ízét. Most viszont egy különlegességet hozunk, eláruljuk nektek, hogyan is készül a zalai változat, a rántott töltött paprika. De előtte még megnéztük, mennyiért vesztegetik a piacon a nyár szuperzöldségét!

Sok titkot nem árulunk el azzal, hogy Magyarország hagyományosan paprikatermelő nagyhatalomnak számít. Fontos mezőgazdasági tevékenységünk, a paprika pedig az egyik legjellemzőbb és legnépszerűbb nyári zöldségünk, nincs is olyan vidéki kiskert, ahová ne ültetnének pár tövet, ne próbálkoznának a termesztésével. A legnagyobb mennyiségben még mindig a fehér tölteni való paprika típusokat ültetik felénk, az utóbbi években azonban egyre többen keresik a piros kápia, a blocky és a pritamin fajtákat is - tudta meg az Agrárszektor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától (NAK).

Hazánk egyébként zöldpaprikából nettó exportőr, 2022-ban kivitelre 16 százalékkal több paprika került a megelőző évhez képest. A KSH adatai szerint zöldpaprikát (azaz étkezési paprikát) 2021-ben 1612 hektáron termesztettek Magyarországon, ez a szám 2022-ben 1500 hektár körül volt, 2023-ban pedig körülbelül 1200 hektáron termelnek étkezési paprikát hazánkban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint. Míg 2021-ben 91838 tonna termést takarítottak be itthon, addig tavaly a NAK adatai szerint 138 ezer tonna volt a hajtatott étkezési paprika mennyisége. Hazánkban jellemzően a Dél-Alföldi régióban, kiemelten Csongrád-Csanád vármegyében zajlik étkezési paprika termesztése. Magyarországon döntően zárt termesztőberendezés alatt zajlik a paprikatermesztés, a szabadföldön termesztett paprikát a feldolgozópar használja fel. Előfordulhat azonban, hogy az első érési hullámot étkezési paprikaként értékesítik, ám ennek mennyisége igen elenyésző az zárt termesztéshez képest.

Bőséggel terem a kiskertekben is a paprika, de a bolti árak még most is az egekben

Az AKI PÁIR adatai szerint augusztus első hetében a Budapesti Nagybani Piacon a belpiaci tölteni való édes paprika 345 leggyakoribb áron szerepelt a választékban. Az elmúlt hetekben az ára némileg csökkent, a 30. hétben 475 forint/kilogrammos áron kínálták még, azóta 130 forinttal olcsóbb lett kilója. Az importból származó kaliforniai paprika ára kész horror: 1550 Ft/kg. Az AKI PÁIR adatai szerint a tölteni való paprika ára 2023 nyarán a kisebb méretkategóriában 7 százalékkal csökkent, míg a nagyobb mérete 4, a bogyiszlói paprika pedig 24 százalékos áremelkedést mutatott a 2022. azonos hetihez képest. A hazai kaliforniai paprikát az egy évvel korábbit 5 százalékkal meghaladó, 1050 forint/kilogramm áron kínálták a 30. héten.

Ha a bolti árakat nézzük, és a kötelező akciózás épp nem érinti a paprikát, még mindig boros áron tudjuk a lecsóhoz beszerezni a sütnivalónkat:

Az online piactérben:

Paprika lédig: 579 Ft/kg (Penny) - 760 FT/ kg (Tesco, Spar)

TV Paprika lédig: 1190 Ft/kg (Aldi)

Kaliforniai piros paprika lédig: 1190 Ft/kg (Spar) - 1350 Ft/ kg (Tesco)

Hegyes erős paprika: 129 Ft/db (Tesco)- 599 Ft/ Db (Spar)

Piros paprika lédig: 1200 Ft/kg (Spar )- 1600 Ft/kg (Tesco)

Étkezési lecsó paprika : 727 Ft/kg (Tesco) - 1 741 Ft/kg (Aldi)

Vidéki kistermelőknél, vagy helyben, a kertészetek árudáiban azért olcsóbban is beszerezhető:

Milyen paprikafajtákat kedvelnek a magyarok?

Számos paprikafajta létezik, amelyek a helyi termőhelyekhez és ízléshez igazodnak. A fűszerpaprikának, különösen az édes és erős fajtáknak, nagy hagyománya van a magyar konyhában, gondoljunk csak a szegedi és a kalocsai paprikára. Az édes paprikából készült pirospaprika jellegzetesen hungarikum, amelyet a szárított és őrölt paprikából állítanak elő. Az erős paprikából készült fűszerpaprikák, például a piros és zöld erős paprika, szintén széles körben használtak. Emellett a magyar konyha elengedhetetlen zöldsége a tölteni való paprika is, amelyeket hagyományosan a karácsonyi időszakban készítenek el. De a paradicsomos töltött paprikának is most indul a szezonja. Aztán sokan keresik az almaparikát, sok háziasszony szívesen készít belőle savanyúságot, akár káposztával töltve is. Emellett Magyarországon olyan ritkább paprikafajtákat is termesztenek, mint például a bogyiszlói paprika vagy a fehérborsfűszerpaprika.

A paprika-típusokat általában a termés formája szerint különböztetik meg. Ezek a töltenivaló-, blocky- (pl. a kaliforniai paprika), kápia-, almapaprika-, hegyes erős-, pritamin-, kosszarv-, és lamuyo-típusok. A legnagyobb mennyiségben még mindig a fehér tölteni való típusokat termesztik, emellett a hegyes erős típusok a legnépszerűbbek. Ugyanakkor az utóbbi években jelentősen felfutott a piros kápia típusok termelése is és ugyan még kisebb mennyiségben, de megjelentek más, nemzetközi piacokra jellemző paprikák is, például a blocky és a pritamin típusok.

Sokféle módon dolgozzák fel aztán a paprikát, például szárítják, darálják, konzerveket és paprikakrémet, savanyűúságot készítenek belőle.

Miért fogyasszunk paprikát? Magas C-vitamin tartalom: A paprika kiváló C-vitamin forrás, ami fontos a szervezet immunrendszerének erősítésében, sejtek védelmében és a sebgyógyulásban. Antioxidánsok: A paprikában található antioxidánsok, például C-vitamin és karotinoidok, segíthetnek a szabadgyökök elleni védekezésben, és ezzel hozzájárulnak az öregedési folyamatok lelassításához és a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Alacsony kalóriatartalom: A paprikák alacsony kalóriatartalmúak, így remek választás lehet a súlykontrollhoz és a diétázáshoz. Szem- és bőr egészség: A paprikák A-vitamin források, amelyek hozzájárulhatnak a jó látáshoz és a bőr egészségéhez. Kálium tartalom: A kálium segíthet a vérnyomás szabályozásában és a szív- és érrendszeri egészség fenntartásában. Rosttartalom: A paprikák rostban gazdagok, ami támogathatja az emésztést, és hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Különféle tápanyagok: A paprikák különböző színei (zöld, sárga, piros, narancssárga, stb.) változatos tápanyagprofilokat kínálnak, így különböző tápanyagokban gazdagítják az étrendet. Gyulladáscsökkentő hatás: A paprikákban található fitonutriensek gyulladáscsökkentő hatással rendelkezhetnek, és hozzájárulhatnak a krónikus gyulladásos állapotok enyhítéséhez.

Mi a bő paprikatermés titka?

Akinek van kiskertje, az tudja, hogy a bőséges paprikaterméshez számos tényező együtthatása szükséges. A kertészek tanácsa szerint van viszont néhány fontos dolog, amit mindenképpen érdemes betartani:

1. Megfelelő talaj és trágyázás: A paprikának jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajra van szüksége. A megfelelő talaj elősegíti a gyökerek egészséges fejlődését és a növény tápanyagfelvételét.

2. Napfény: A paprikának sok napfényre van szüksége a megfelelő növekedéshez és terméshozamhoz. Legalább napi 6-8 óra napfényre van szükségük.

3. Megfelelő ültetés és térköz: Ültetéskor tartsd be a megfelelő távolságokat a növények között, hogy elegendő hely és levegő legyen a növekedéshez. Túl sűrű ültetés esetén a növények versenghetnek a tápanyagokért és a helyért.

4. Víz és öntözés: A rendszeres, mérsékelt öntözés fontos a paprikák számára. Kerüld a túlzottan száraz vagy vizes körülményeket, mivel mindkettő káros lehet a növényeknek és a termésnek.

5. Támrendszer: A paprikák gyakran nőnek magasra és súlyos termést hozhatnak. Egy megfelelő támrendszer, például drótok vagy karók segíthet támogatni a növényeket, és megakadályozhatja az ágak letörését.

6. Takarás és mulcsozás: A talajtakarás és mulcsozás segíthet a talaj nedvességének megőrzésében, a gyomok elnyomásában és a hőmérséklet szabályozásában. Ez hozzájárulhat a növények egészségéhez és a termés növeléséhez.

7. Megfelelő trágyázás: Adagold ki a megfelelő mennyiségű trágyát a növények számára a növekedésük támogatása érdekében. Használj olyan trágyát, amely magas kálium- és foszfor tartalommal rendelkezik, mivel ezek fontosak a virágzás és a termés kialakulása szempontjából.

8. Kártevők és betegségek elleni védekezés: Figyelj oda a növényekre, hogy ne támadjanak rájuk kártevők vagy betegségek. Rendszeres ellenőrzésekkel és szükség esetén alkalmazott védekezéssel megőrizheted a növények egészségét.

Mindezen tényezők együttesen járulnak hozzá a bőséges paprikaterméshez. Fontos azonban megérteni, hogy a növények természete és a helyi körülmények is befolyásolhatják a termést, így lehet, hogy kis kísérletezgetésre és finomhangolásra is szükség lehet az optimális eredmények eléréséhez.

Végezetül eláruljuk, hogyan is készül a zalai rántott töltött paprika

A zalai töltött rántott paprika egy hagyományos magyar étel, amely finom és laktató. Itt van egy lépésről lépésre történő útmutató arról, hogyan is készítsd el:

Hozzávalók:

4-6 db nagyobb méretű zöld vagy piros paprika

250 g darált hús (sertés vagy sertés-marha keveréke)

1 közepes fej vöröshagyma, finomra aprítva

1 csésze rizs

Só és bors ízlés szerint

1 teáskanál őrölt pirospaprika

olaj a sütéshez

A bundázáshoz:

kb. 4 evőkanál finomliszt, 2 nagy tojás, kb. 6 evőkanál zsemlemorzsa

Először a töltelékkel kezdjük: a rizst először megfőzzük enyhén sós vízben, majd leszűrjük és félretesszük. Egy serpenyőben melegítsünk olajat, majd pirítsuk meg benne az aprított vöröshagymát, amíg aranybarnára pirul. Adjuk hozzá a darált húst, és pirítsuk 5-7 percig, amíg teljesen átsül és a hús szétesik. Keverjük hozzá a főtt rizst, és fűszerezzük ízlés szerint sóval, borssal és őrölt pirospaprikával. Alaposan keverjük össze, majd kicsit hűlni hagyjuk, azután a tölteléket a paprikák üregébe töljük. A szokásos módon a lisztbe, a fölvert tojásba majd a zsemlemorzsába forgatva bundázzuk. Bő, forró zsírban vagy olajban pár perc alatt szép aranybarnára sütjük, és már tálalhatjuk is.

Címlapkép: Getty Images

