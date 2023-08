Íme, a magyar kertek jolly jokere: könnyen megterem, és ezerféle módon használható

Kétség sem férhet hozzá, a cukkini a magyar kertek leghálásabb idényzöldsége. A nyári konyha egyik kedvelt alapanyaga, a lecsótól kezdve a grillezésen és a panírozáson át a nyári salátákig és a kevert sültekig bármihez, és szinte bármibe szuperül bevethető. Sőt, nemcsak főzelék, de még isteni kakaós sütemény is készíthető belőle! Kevés ilyen sokoldalú zöldségünk van, annyi biztos! Lássuk is, így szezon közepén mennyibe kerül a piaci ára, de hozzunk pár különlegesebb TikTok-os receptet is!

Lassan tényleg hozzászokunk, hogy főszezonban is az egekben a zöldségek árai. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb közlése szerint 12 hónap alatt, 2022. júliushoz viszonyítva 23,1%-kal emelkedett az élelmiszerek ára 23,1%, ezen belül leginkább a tojásé (30,7%), a tejtermékeké (29,5%), a kávéé (28,8%) nőtt. Ezeket követte a kenyér árának emelkedése (26,7%), valamint a péksüteményeké (25,4%), a vaj és vajkrémé (24,2%). A termékcsoporton belül a liszt (2,4%) és az étolaj (1,5%) ára nőtt a legkisebb mértékben.

Lassan, de biztosan, beérjük a nyugati élelmiszerárakat… A HelloVidék saját tapasztalata, hogy Ausztriában, már januárban sem voltak sokkal drágábbak (sőt!) az élelmiszerek, most viszont a szezon kedvelt zöldségeit szinte azonos áron kaphatóak… MNB augusztusi jelentése azonban kellőképp bizakodó, elemzésükből az derült ki, hogy az infláció lassan, de biztosan mérséklődik:

Júniushoz képest a feldolgozatlan élelmiszerek árai 2,1%-kal, a feldolgozott élelmiszerek árai pedig 1,4%-kal csökkentek. Az élelmiszerek éves inflációja hetedik hónapja lassul. Mind a feldolgozott, mind a feldolgozatlan élelmiszerek éves árindexe jelentősen mérséklődött. A feldolgozatlan élelmiszerek inflációjának lassulását elsősorban a baromfihús és a tojás, a feldolgozott élelmiszerek dinamikájának lassulását pedig főként a tej, tejtermékek és a kenyér árának mérséklődése magyarázta

- állapította meg az MNB.

A nyári tökfélék hazai termesztése eléggé visszaesett az utóbbi évtizedekben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint májustól egészen szeptember végéig találkozhatnak a vásárlók a hazai termesztésű nyári tökfélékkel a boltokban. A nyári tökfélék rendkívül változatosak, ide tartozik többek között a spárgatök, a lopótök, a laskatök, a patisszon és a cukkini. A főzőtökök termesztésének hagyománya van hazánkban, legfőbb értékük a kiváló étrendi hatású rostanyag és a biológiailag tiszta víztartalom, kalóriában szegény, így kiváló alapanyaga lehet egy könnyű nyári ebédnek, vagy nyáresti vacsorának.

A nyári tökfélék hazai termesztése eléggé visszaesett az utóbbi évtizedekben, az idei egységes kérelmek alapján kevesebb mint ezer hektáron termesztjük ezeket a zöldségféléket. Emellett korai cukkíni fajtákat fóliában is termesztenek, főként a Dél-Alföldön.

A nyári tökök piaciát a szabadföldi termesztésből június közepétől szeptember végéig lehet ellátni. A spárgatök a félkilós bébi mérettől a kifejlett több kilós nagyságig eladható friss piacra. A kora tavaszi hónapokban spárgatökből a 70-80 dkg-os, a nyári hónapokban az 1-1,8 kg-os termésméret a keresett. A patisszon értékesítése mindössze június és júliusra korlátozódik az áruházakban.

Itthon a cukkini zöld változata a legnépszerűbb, a vásárlók jellemzően a 18-21 cm-es, 30-35 dekagrammos cukkínit keresik. Víztartalma lényegesen kevesebb a többi tökféléhez képest, de vitamin- és ásványiany-tartalma jelentősebb. Mivel héjával együtt fogyasztják, ezért nagy mennyiségű védőhatású béta-karotint is tartalmaz. A cukkíni ezenkívül bőségesen tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, kalciumot, foszfort, mangánt, cinket, nyákszerű és keserű anyagokat, valamint nyomokban még élettanilag értékes szelént is. Ez az ízletes zöldség egyesíti magában az uborka és a tök minden jótékony tulajdonságát.

A cukkini igen gazdag fajtaválasztékkal rendelkezik, színben, alakban és méretben is változatos. Zöld, halványzöld, sárga, csíkos és kerek fajtatípusok is rendelkezésre állnak termesztésre, a klasszikus sötétzöld héjú, hosszúkás típus mellett. Hazánkban leginkább ez utóbbi az elterjedt, a többi típus leginkább választékbővítő és csak kis mennyiségben termesztik őket itthon, ezért ritkábban találkozni velük a boltokban. Elkészítési módjának csak a fantázia szabhat határt. Készülhet belőle főzelék, saláta, tócsni, kínálhatjuk sütve, főzve, rántva, vagy akár grillezve.

A vásárlás során keressük a sértetlen külső réteggel rendelkező tököket. A fiatal, zsenge tökök 12-13 ℃-on 1 hétig eltarthatók, a teljesen kifejlődött termések ugyanezen a hőmérsékleten akár 1-2 hónapig is fogyaszthatók maradnak.

Miért együnk sok cukkinit? A cukkini egy tápláló és alacsony kalóriatartalmú zöldség, amely számos egészségügyi előnnyel járhat. Íme néhány ok, amiért érdemes beilleszteni a cukkinit az étrendünkbe: 1. Alacsony kalóriatartalom.

2. Magas víztartalom.

3. A cukkini rostokban gazdag, amelyek hozzájárulhatnak az emésztés egészségéhez.

4. Vitaminok és ásványi anyagok: A cukkini különféle vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, például C-vitamint, B-vitaminokat (például B6 és folsavat), valamint káliumot és mangánt.

5. Antioxidánsok: A cukkini tartalmaz olyan antioxidánsokat, mint például a karotinoidok (például béta-karotin), amelyek hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez az oxidatív stressz ellen.

6. Szív- és érrendszeri egészség: Az alacsony nátrium- és magas káliumtartalom segíthet a vérnyomás szabályozásában, ami pozitívan hathat a szív- és érrendszeri egészségre.

7. Glikémiás index: A cukkini alacsony glikémiás indexű zöldség, tehát lassan emeli meg a vércukorszintet, ami előnyös lehet cukorbetegek számára.

Mennyiért vesztegetik most a cukkinit?

A szezon elején – június közepén a cukkinit még 800-9000 Ft/kg-os áron kínálták a szupermarketek zöldségespultjain, most a lédighez 362 Ft - 499Ft/kg-os áron juthatunk hozzá, a Nagybani Piacon is ezen az áron vesztegetik. Ha szemfülesek vagyunk, az online piactérben most olcsóbban hozzájuthatunk:

Cukkini: 200 – 350 ft/db.

Főzőtök: 300- 350 ft/db.

Hogyan sokszorozhatjuk meg a termést?

Saját kiskertünkbe is érdemes ültetni belőle, hiszen minimális gondozást igényel, és bőséges termést hoz. A cukkini termése sok tényezőtől függ, beleértve a megfelelő gondozást, a talajminőséget, a vízellátást és a növényvédelmet is.

A cukkini szüretelése már nyár elején, június közepén elkezdhető, és egészen a kora őszi fagyokig tart. A 25 centiméter hosszúságúak a legízletesebbek, és minél gyakrabban szedjük le őket, annál több virág és újabb termés lesz majd a növényeken. A cukkini termése bármely növekedési szakaszban ehető, ezért a nagyobb, szinte már spárgatök méretűek is felhasználhatóak és fogyaszthatóak. A szedéshez mindig használjunk kést a kézzel való leszakítás helyett, hogy a növény és a termések ne sérüljenek meg. Hűvös helyiségben hetekig eltarthatjuk. Érdekesség, hogy a cukkini virága is ehető, így ha ezeket szeretnénk elfogyasztani, akkor a hajnali órákban érdemes szüretelnünk, ekkora a legfrissebbek ugyanis a virágok.

Betegségek és kártevők

A bokrok környékén fontos a rendszeres kapálás és a gyomlálás is. A cukkini kevés ellenséggel bír, a meztelencsigák viszont előszeretettel „lődörögnek” körülötte, nyáron pedig a lisztharmat is megtámadhatja. Utóbbi ellen úgy védekezhetünk a legegyszerűbben, hogy egészséges magokat/palántákat vásárolunk és az egészséges állapotot a termesztés során is fenntartjuk. Ha mégis fertőzött lesz, akkor minden fertőzött részt el kell távolítani, ritkítsuk a növényzetet és a probléma megszüntetéséig ne alkalmazzunk trágyát sem. Számos vegyszert lehet kapni, de lehetőleg törekedjünk a természetességre is, szódabikarbónából például nagyszerű szer készíthető. A folyamatos védelemért 7-14 naponta használjuk újra, ha pedig mégis vegyszerhez nyúlunk, akkor az alkalmazást és a betakarítás előtti várakozási időszakot illetően mindig tartsuk be a címkén szereplő utasításokat! A meztelen csigákat pedig egyszerűen kézzel is összeszedhetjük - írta az Agrárszektor.

Mire figyeljünk a vásárlásnál?

A tök a sokáig elálló zöldégfélék közé tartozik, ám ég és föld a különbség a frissen szedett, zsenge tök és az „öreg” tök között. Vásárláskor két dologra figyeljünk oda: hogy friss-e a szára a töknek, ami arról árulkodik, hogy nemrég szedték, illetve arra, hogy mennyire puha a héja. A „puha” alatt azt értjük, hogy meglátszik-e a tökön, ha a körmünkkel egy kicsit megszúrjuk – amennyiben rajta marad a héjon a körmünk nyoma, látszik, hogy élettel teli, lédús, vékony, célszerű a tököt megvásárolni (így tesztelhetjük a főzőtököt, patisszont). A cukkini esetében azt figyeljük, hogy feszes, kemény-e a zöldség héja, nincs-e a végeken fonnyadás.

Hogyan tartósítsuk a tökféléket?

A tökféléket kiválóan lehet tartósítani fagyasztás útján – gondoljunk csak a cukkínis mirelit zöldségkeverékekre. A főzőtököt sokan megtisztítva, kimagozva, legyalulva teszik el a fagyasztóba, hogy felhasználáskor egyből a fazékba lehessen rakni, ám sokan felszeletelve teszik el őket. A patisszont is érdemes ebben a formában a fagyasztóba tenni, ám azt is megtehetjük, hogy először külön-külön bepanírozzuk a darabokat és már úgy kerülnek a zacskóba. A cukkínit bármilyen formákra szeletelve eltehetjük, célszerű kockára vágni, felkarikázni. A savanyúság készítés is remek módja a tökök időt álló eltevésének, illetve befőző automatával, sós vízben is eltehetjük őket.

Ha unjuk már a rántott cukkinit, mit csináljunk még belőle?

Ahogy fentebb említettük, a cukkinit különféle módon elkészíthetjük: lehet sütni, főzni, grillezni, párolni, salátában használni vagy akár levest készíteni belőle. Lássuk is, így szezon közepén mennyibe kerül a piaci ára, de hozzunk pár különlegesebb TikTok-os receptet is!

Így készíthetünk villámgyorsan egy kiadós vacsorát! Íme a sonkás-sajtos cukkinis tekercs receptje:

Címlapkép: Getty Images