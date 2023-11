Filléres csemege a piacokon: így varázsolhatsz belőle ínyenc köretet az ünnepekre

A hidegebb idő beköszöntével sem kell lemondanunk a vitaminokban gazdag, friss zöldségekről és gyümölcsökről. A magyarok egyik nagy kedvencének a szezonja épp az őszi-téli időszakra esik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB körképe szerint a hazai sütőtökfogyasztás évek óta folyamatosan emelkedik, a gazdag választéknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb, legízletesebb tökfélét és elkészítési módját. Ezúttal egy videó segítségével mutatjuk be, hogyan válhat ünnepi köretté az egyszerű sütőtök, ami akár a karácsonyi asztalon is megállja így a helyét.

A hazai fogyasztók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő őszi-téli csemege nemcsak finom, hanem igazi vitaminbomba is, sőt gazdag karotinoid tartalmának köszönhetően a kozmetikaipar is széles körben alkalmazza a bőr öregedésének megállítására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB körképe szerint az egyik legelterjedtebb hazai fajta a nagydobosi, amellyel már konyhakész állapotban, tisztítva, darabolva is találkozhatnak a vásárlók.

A területalapú támogatások adatai szerint Magyarországon mintegy 1626 hektáron termesztenek sütőtököt, ami enyhe növekedést jelent az előző évihez képest. A legnagyobb terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összpontosul, ahol mintegy 336 hektáron termesztenek sütőtököt,

Csongrád-Csanád vármegyében 223 hektáron, Bács-Kiskun vármegyében pedig csaknem 192 hektáron foglalkoznak sütőtökkel a gazdálkodók. A hazai termelés éves szinten 35-40 ezer tonna között mozog, ami fedezi a belső fogyasztást. Így az import mennyisége elenyésző, az elmúlt években ezer tonna alatt volt a külföldről beérkezett sütőtök mennyisége.

Az idei évre összességében nem panaszkodhatnak a termelők, az időjárás kedvezett a sütőtöknek. Elegendő csapadék esett és optimális volt a napsütéses órák száma is, a nyári, jégesővel kísért viharok ugyanakkor néhány helyen komoly károkat okoztak.

A kínálatban két tökfajjal találkozhatunk. Az óriástök hosszú tenyészidejű, úgynevezett téli tök, színe változatos, alakja lehet hosszúkás henger, ovális, lapított, gömbölyded, szív alakú. A hús színe és vastagsága is változó.

A kanadai sütőtök ára a 46. héten a vidéki fogyasztói piacokon az AKI PÁIR friss adatai szerint így alakult: Debrecenben 400 Ft a sütőtök kilóára, Szegeden pedig 300 Ft/kg. A nagybani piacokon pedig Debrecenben 200 Ft a sütőtök kilója, míg Szegeden 160 Ft.

A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából is kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint is tartalmaz. A sütőtök gazdag alfa-karotinban és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed. Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a tök béta-karotin tartalma. Gazdag karotinoid tartalma miatt a kozmetikaipar is széles körben használja, antioxidáns hatásának köszönhetően védelmet nyújt a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés ellen, valamint javítja a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.

Ünnepi sütőtök csemege

A sütőtököt a videón is látható módon, keresztben bevagdossuk félcentinként, majd megsózzuk, és ízlés szerint megsütjük, a legjobb, amikor kicsit barnul. Közben elkészítjük a másrtogatóst: feta sajtot, görög joghurtot, görög fűszerkeveréket és kevés olívaolajat turmixolunk. A mennyiség attól függ, mennyi sült tököt készítünk, de arányaiban 10 dkg fetához 1,5-2 dl joghurtot és 1 evőkanál olajat számíthatunk. Utána egy kevés olajon vagy vajon megpirítunk két gerezd fokhagymát, szárított vagy apróra vágott friss petrezselyemmel meghintjük, és ezt az öntetet a meleg tökre locsoljuk. Végül szárított chilipehellyel is megszórhatjuk. A mártogatósba tunkolva önálló finomságként is megállja a helyét, de az ünnepi asztalon bármely sült kiváló körete lehet.

