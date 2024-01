Különleges bonbonkészítő versenyt rendeznek: ez lesz a magyarok kedvenc desszertje?

Idén is meghirdetik az Év pálinkás bonbonja versenyt a 24. Gyulai Pálinkafesztivál kísérőrendezvényeként - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Mint írták, a verseny célja a hungarikum magyar pálinka mint nemzeti ital és a minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése. További cél a hazai kézműves csokoládés műhelyek, cukrászüzemek, édesipari termékeket előállító vendéglátóhelyek és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködésének előmozdítása.

Tavaly, az első alkalommal kihirdetett megmérettetésre 107 nevezés érkezett. Az idén két új kategóriát is meghirdetnek, lesz mindenmentes kategória, és várják oktatási intézmények jelentkezését is. A közlemény idézi Veszely Attila zsűrielnököt, aki szerint "nagyon fontos, hogy a szakiskolák, szakképzési centrumok, technikumok képzésein résztvevő cukrász tanulók is megmérettethessék magukat egy-egy rangos versenyen".

Hogyan lehet nevezni?

Nevezni február 1. és április 12. között lehet; nemcsak hazai, hanem határon túli vállalkozások is jelentkezhetnek, a feltétel, hogy adószámmal rendelkezzenek. Nevezni lehet krémtöltelékkel készült kézműves pálinkás bonbonnal; és mivel a fesztiválon idén az év gyümölcse a birs lesz, külön bírálják a birspálinka felhasználásával készült édességeket. A szakmai zsűri április 18-án bírálja egyebek mellett a bonbonok megjelenését, szerkezeti felépítését, a krémességet, a fűszerezést, a kreativitást és az összbenyomást. Ez alapján arany, ezüst és bronz minősítéseket osztanak. Az eredményhirdetés május 18-án, a 24. Gyulai Pálinkafesztiválon lesz - írták.

