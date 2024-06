Itt a lista: ennyibe kerül egy menüsor az ország legjobb vidéki éttermeiben

Az elmúlt évek történéseinek igazán nagy vesztesei a vendéglátóhelyek voltak, nem csoda, hogy sorra zártak be a vidéki éttermek is. A legfrissebb adatokból láthatjuk, hogy a járványhelyzet, energiaáremelés és egyéb gazdasági történések előtt 2019-ben még 51 329 vendéglátóhely üzemelt Magyarországon, ez a szám 2023 decemberére már 6425-el kevesebb, 44 904 volt. Hol van a legkevesebb vendéglátóegység az országban? Hol van a legtöbb? Mik most a legjobb vidéki éttermek? Illetve, mennyiért fogyaszthatunk el egy ebédet a top 5 legjobb vidéki étteremben? Ennek jártunk utána.

A Központi Statisztikai hivatal adatai szerint, a vendégek száma összességében 1,3, a vendégéjszakáké 4,7%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken, amit részben az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék 2023 áprilisához képest eltérő időbeli eloszlása okozott. Idén a nagypéntektől húsvéthétfőig tartó négy napból három márciusra esett, illetve az előző évvel ellentétben május 1-jéhez nem kapcsolódott hosszú hétvége. A vendégéjszakák 71%-át a kereskedelmi szálláshelyek adták, ahol a forgalom 5,5%-kal elmaradt az előző évitől. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,7%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 5,5, a vendégéjszakáké 8,9%-kal kisebb volt az előző év azonos havinál. A vendégek száma 598 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,3 millió volt a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 434 ezer vendéget és 952 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbiak 76%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 3,0%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma 12%-kal maradt el a 2023. áprilisitól.

A belföldivendég-éjszakák száma a Bük–Sárvár turisztikai térségben bővült a legnagyobb mértékben (14%-kal), illetve Tokaj és Nyíregyháza térségében csökkent a leginkább (22%-kal) az előző év azonos időszakához képest. Budapesten 8,2%-kal emelkedett, a Balatonnál 8,9%-kal visszaesett a turisztikai szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma.

Összesen 22 532 turisztikai szálláshely, ezen belül 2 409 kereskedelmi, illetve 20 123 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 940 szálloda és 1024 panzió volt nyitva április egy részében vagy egészében.

Kevesebb étterem közül választhatunk?

Az elmúlt évek történéseinek igazán nagy vesztesei a vendéglátóhelyek voltak. A koronavírus-járvány miatti közel két éves kötelező bezárások után jött az energiaválság, majd a rég nem látott mértékű infláció kettős negatív hatása is rányomta bélyegét a vendéglátóhelyek üzemeltetésére. Ezek mentén nem csoda, hogy ennyi vendéglátóegység bezárt.

A KSH adataiból jól láthatjuk, hogy míg 2019-ben 51 329 vendéglátóhely volt összesen Magyarországon, addig 2023 decemberére már 6425-el kevesebb, 44 904 volt talpon.

Ha részletes bontásban nézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy a vendéglátóhelyek közül:

22 169 a működő étterem, büfé, gyorsétterem száma

3 817 a működő cukrászda száma

11 569 a működő italüzlet, kávézó, zenés-táncos szórakozóhely száma

7349 a működő munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhely száma

Ha a vendéglátóhelyek számát vármegyei bontásban nézzük, akkor a következő a sorrend:

Forrás: KSH

Az nem meglepő, hogy Pest vármegyében kimagaslóan sok a vendéglátóhely, itt összesen 4409 helyre látogathatunk el. Ami viszont megdöbbentő, hogy Budapesten ezzel szemben összesen 9115 ezek száma.

KSH adataiból jól látszik, hogy vármegyei bontást nézve Tolnában és Nógrádban van jelenleg a legkevesebb vendéglátóhely, előbbiben 920, utóbbiban még kevesebb, 769 vendéglátóhely található.

Ezzel szemben megdöbbentő a szinte szomszédos vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén statisztikája, hiszen itt az adatok szerint 2721 vendéglátóhely üzemel. A lista további dobogósa, nem meglepően Veszprém vármegye 2387 vendéglátóhellyel, ezt követi Gyõr-Moson-Sopron 2310, Somogy 2 159 és Bács-Kiskun megye 2120 vendéglátóhellyel.

Ha csak egy gyors számítást végzünk, letaglózó eredmény, hogy a budapesti vendéglátóhelyek számát a top 5 vidéki vármegye vendéglátó helyeinek számának összessége tudja csak meghaladni.

Bezárás ide vagy oda, még mindig vannak kiváló vidéki éttermek, ahova érdemes betérni

Az ország minden szegletében fantasztikus éttermekkel találkozhatunk, a Dining Guide Top100 Étteremkalauz pedig idén is listába szedte, hogy hova is látogassunk pontosan, ha az ország legjobb vidéki éttermeit szeretnénk végigjárni. A rangsor első helyén a tatai Platán Gourmet éttermet találjuk, de Esztergom és Villány mellett az Őrség és a Balaton-part is célpontunk lehet, illetve Encsen, Dánszentmiklóson és Debrecenben is vár minket a Top10-es listán szereplő étterem.

Az ország gasztronómiai térképén szereplő összes éttermet nagyon nehéz összehasonlítani egymással. Ezért a Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz pontszámainak kialakításánál azt is figyelembe vesszük, hogy az adott étteremtípustól elvárható színvonalhoz képest milyen teljesítményt nyújt. A pontozás során az éttermek minőségének összehasonlítása mellett azt is értékeljük, hogy az adott vendéglátóhely mennyire teljesíti saját ígéreteit

- mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.

Modern, bátor, kortárs koncepciók, saját kertészetből származó és környékbeli alapanyagokból készült, regionális ízeket felvonultató ételek - mutatjuk, milyen gasztrokalandok várnak ránk az ország legjobb vidéki éttermeiben!

Top 10 vidéki étterem 2024-ben a Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint:

Platán Gourmet 42 Restaurant Sauska 48 Pajta Anyukám Mondta Platán Bisztró Kistücsök Bistro Sparhelt Botanica IKON

Nézzük meg az ételeket és az árakat is!

Az friss toplista alapján megnéztük a top 5 étterem kínálatát. Ehhez az éttermek weboldalát hívtuk segítségül, mivel itt megtaláljuk a degusztációs vagy másnéven kóstolómenü árakat is, hiszen sokan szeretnek kísérletezni új ízek kipróbálásával, erre pedig tökéletes választás lehet egy ilyen menüsor. Természetesen a népszerű kóstolómenük mellett más ételeket is kipróbálhatunk, ezek árát és listáját is megtaláljuk az éttermek veboldalán. De most nézzük meg, mit kínálnak a vidék legjobb éttermei népszerű kóstolómenüikben:

1. Platán Gourmet

Chef’s Table terem - 87 000 Ft

Flavours and Senses terem (private dining) - 79 000 Ft

Borpárosítás - 45 000 Ft

Alkoholmentes italpárosítás - 19 000 Ft

2. 42 Restaurant

Degusztációs menü: 55 000 Ft

Alkoholmentes italpárosítás: 18 000 Ft

Borsor: 33 000 Ft

3. Sauska 48

2 fogás (egy előétel vagy desszert és egy főétel) 8 900 Ft

3 fogás (egy előétel, egy főétel és egy desszert) 10 900 Ft

A kóstolómenü ára borpárosítás nélkül: 19 900 Ft

A kóstolómenü ára borpárosítással: 28 900 Ft

4. Pajta

3 fogásos menüsor: 14 500 Ft előétel vagy leves + főétel + desszert + borpárosítás: + 7500 Ft

4 fogásos menüsor: 16 500 Ft előétel + leves + főétel + desszert + borpárosítás: + 7500 Ft

10 fogásos menüsor: 36 000 Ft + borpárosítás: +17 500 Ft

6 fogásos menüsor: 29 500 Ft + borpárosítás: +12 000 Ft

5. Anyukám Mondta

Vakrandi a séffel… - 5 fő fogás a rendelkezésre álló legfrissebb alapanyagokból - 19 990 Ft

… és a sommelier-vel - 5 fő fogás + 5 borpárosítás + víz + kávé/tea - 29 990 Ft

Címlapkép: Getty Images