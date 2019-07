Nem jó, de nem is tragikus: közepes lett idén a magyar termés minősége

Befejeződött az aratás után beküldött első tételek vizsgálata a Concordia Közraktár Zrt. Gabona Control üzletágánál. Ennek alapján a laborszakemberek azt tapasztalták, hogy az elsőként beérkezett takarmányárpáknál nem mindegyik minta hektolitertömege érte el a Magyar Szabványban szereplő, 63 kg/hl értéket, hasonlóan a tavalyi évhez.

A búzaminták hektolitertömege átlagosan 80 kg/hl érték felett volt, ami jónak számít, de nem kiugró érték. Az étkezési búzák fehérje- és sikértartalma is megfelelő, sütőipari értékcsoport szerint jellemzően a B1 és B2-es besorolásúak, teljesítve ezzel a hazai malomipar követelményeit.

A közelmúltig mindenki csak találgatott a termés várható minőségéről, mert a sok ellentétes környezeti hatás után szinte lehetetlen volt azt megjósolni. Mostanra azonban nem kell tippelni, és úgy tűnik, nincs komoly ok aggodalomra, de persze az eredmények tájegységenként is jelentősen különbözhetnek – mondta dr. Halmos Gábor. A Concordia vezérigazgatója rámutatott: a csapadékos május miatt a termelők és kereskedők gyakran kérik az árpa és a búza DON toxin vizsgálatát, nem is véletlenül; az idei évben előfordultak a megengedett határértéknél magasabb toxintartalmak. Az őszi káposztarepcék átlagos olajtartalma egyelőre elmarad a tavalyitól.