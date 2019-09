Ázsiában folytatják a gyártást: busás végkielégítést ígérnek a magyar dolgozóknak

Ázsiai partnerekhez szervezik ki a jászberényi porszívógyártás egészét, illetve hűtőgépgyártás egy részét, de még folyamatban vannak a tárgyalások arról, hogy pontosan hova

- mondta el a portálnak Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. ügyvezető igazgatója. Kitért arra is, hogy a gyártás kiszervezése az egyszerűbb termékeket érinti igazán, de a felső kategóriás termékek (azaz a beépített-, az alulfagyasztós-, illetve az egyajtós hűtők) gyártása Nyíregyházán és Jászberényben zajlana. Jelenleg is a folyamatos kutatás-fejlesztésre koncentrál az Electrolux stockholmi központja pedig.

A porszívóalkatrészek nagy része már eddig is Kínából érkezett, Magyarországon az összeszerelés folyt, de az ázsiai külső partnereknél már most is sokkal nagyobb volumenben, 20-30 millió nagyságrendben történik az összeszerelés. Az Electrolux a kiszervezéstől az olcsóbb munkaerő miatt további megtakarítást remél. Ami az itthoni gyártást illeti, fokozatosan és részben robotizálni fogják a termelést. Porszívót nem fognak gyártani Jászberényben 2021 után, hűtőből pedig csak felső kategóriást, beépíthető készülékeket, amelyekre főleg Nyugat-Európában nagy a kereslet, de Kelet-Európában is egyre nő. Ez a növekvő igény biztosíthatja, hogy a megmaradó jászberényi dolgozóknak biztos állása legyen

- írja a cég közleményében.

Busás végkielégítésre számíthatnak a dolgozók

Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 5 ezer betöltetlen állás van, így a Pénzügyminisztérium közleménye szerint az elbocsátott dolgozók válogathatnak a munkák között. Ez persze eredményezheti azt is, hogy sok dolgozó előbb távozik a cégtől, mint ameddig szükség lenne rájuk. Ezt a lehetőséget el akarja kerülni a gyár, így a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal azon dolgoznak, hogy egy olyan juttatási csomagot állítsanak össze, ami elég meggyőző erővel bír a végső maradás mellett, valamint képes támaszt adni az elbocsátandó dolgozóknak. Az igazgató külön hangsúlyozta, mindenképpen szeretnének gondoskodni azokról a dolgozókról, akik elhagyják most a céget.

Már most is magasabb a juttatás kilépéskor, mint amennyit a Munka Törvénykönyve előír, például ha valaki már 15 éve van a cégnél, és megvárja az átszervezés végét, az egy évi bért kaphat a jelenlegi kondíciók alapján

- magyarázta Gönczy Sándor, aki kitért arra is, hogy a meglévő juttatáson felül is szeretnének még ösztönzőket bevetni. A támogatások mellett azokat a dolgozókat is szeretnék segíteni, akik végig, kitartóan dolgoztak, erre egy külön programot terveznek indítani.