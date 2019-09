Ez már a jövő: itt az ország első virtuális piaca, az emberek imádják

“A piac örök, a piacozás módja azonban változik” - mondja Répássy Zsuzsanna, az ittaSzezon! egyik alapítója, aki multinacionális reklámügynökségi karrierből váltott, hogy az online marketing világából érkező társával, Hámori Zsuzsával hiánypótló online piaci platformot alapítson. “A fogyasztói társadalom körülményei között, a hipermarketek térhódításával a hagyományos, nagyvárosi piacok a termelők, a vásárlók, és a minőségi hazai áruk fóruma helyett kereskedelmi elosztó pontokká egyszerűsödtek. Nem ritka a csalás, a fogyasztó megtévesztése. A városi életritmus sem könnyen egyeztethető össze a rendszeres piaci beszerzéssel.

Egyre erősebb azonban az az egészségtudatos vásárlói réteg, amely csak a legmagasabb minőséggel éri be, de nincs ideje felkutatni megbízható termelői beszerzési forrásokat. Nekik kínálunk megoldást egy olyan megbízható, átláthatóan működő, folyamatosan bővülő digitális termelői piaccal, amely mindenkor a szezon legjavát kínálja” - összegzi a szolgáltatás lényegét az egyik alapító.

Az ittaSzezon! jelenleg 40 magyar termelőt, családi gazdaságot köt össze több ezer regisztrált felhasználóval.

Az egyre bővülő kereslet és kínálat közötti közvetlen kapcsolatot az ittaszezon.com teremti meg, ahol az aktuális termelői kínálatból a vásárlók előre fizetéssel rendelhetnek. “Pont annyit, amennyi szükséges, és garantáltan meg is érkezik arra az átvevő pontra, ami a vásárlónak a legmegfelelőbb. Megrendeled, elhozzuk, átveszed, találkozol a termelővel, hazaviszed. Ilyen egyszerű.

"A beszerzések tervezését letölthető naptárral is segítjük” - foglalja össze a működési elvet Hámori Zsuzsa. A rendelés online fizetéssel történik, ennek adatairól a vásárló QR kódot kap. A kiválasztott átadási ponton a termelő leolvassa, az átvételt követően így a vételár automatikusan a számlájára kerül. Az átadás-átvétel pop-up jelleggel történik, a rendelés során több helyszín közül választhat a fogyasztó, a termelők pedig a meghirdetett „vásárnapon” roadshow jelleggel látogatják végig a helyszíneket. Az Airb’n’b-hez hasonlóan a nyilvános, azonnali vásárlói visszajelzések garantálják a gazdák megbízhatóságát és a termékek minőségét. Az ittaSzezon! a hazai kis- és középtermelők alapvető problémájára is megoldást kínál:

2.0-ás gazdákat képezünk. A portfólióba kerülő, általunk ellenőrzött termelők képzést kapnak online értékesítési rendszerünk használatához, amelynek segítségével a megtermelt mennyiség sorsa biztosíthatóbbá, a termelés tervezhetőbbé válik. Célunk, hogy a termelők függetlenül, a nagybani felvásárlóknak való kiszolgáltatottság nélkül is piacképesek legyenek, ráadásul rajtunk keresztül azonnal el tudják érni a komolyabb vásárlóerővel rendelkező, fővárosi fogyasztókat.

- összegzi a platform termelőknek kínált előnyeit Hámori Zsuzsa. Az ittaSzezon! infrastruktúrával, az értékesítés megszervezésével, online fizetési rendszerrel és automatizált számlázással, összehangolt marketing tevékenységgel is támogatja termelőit. Az ország első digitális termelői piaca a fenntarthatóság elvét szem előtt tartva bővül. Az új termelők kiválasztásánál is szempont a környezetbarát hozzáállás, a káros vegyszerek alkalmazásának mellőzése, az újrahasznosítható csomagolóanyagok használata, a szállítással járó károsanyag-kibocsátás pedig - a rendszer működéséből adódóan - minimalizálható. A startup alapítói a hazai szolgáltatás tökéletesítése, az átadási pontok körének bővítése mellett regionális terjeszkedésben is gondolkodnak.