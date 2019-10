Csalódottak a gazdák: kevesebb lett a méz idén

Ahogy a portál írja, kanadai útjáról érkezett haza és ennek tapasztalatairól beszélt Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Mint írják, arról is mesélt, hogy a kanadai világkiállításra több olyan mézet is neveztek, amelyről a szakemberek vizsgálatai után kiderült, hogy hamisítványok. A készlet 48 százalékánál különböző hozzáadott dolgokat mutattak ki, például szermaradványok, cukor stb.. Ezeket a termékeket le is vetették a kiállítókkal a polcaikról.

Ennek várható következménye az lehet, hogy a kamu termékek miatt alacsonyabb lesz a méz világpiaci ára. Ez persze nagy felháborodást keltett a méhészek körében. A szakemberek szerint az unión belül is nagyon nehéz a szabályozás. Még mindig nem tudták elérni azt, hogy köteleznék a forgalmazót arra, írja rá az üvegre, honnan származik a méz, csak az van feltüntetve, hogy unión kívüli vagy belüli.

Jelentősen könnyebb helyzetben vannak az olasz, a francia és a német méhészek, mivel az általuk megtermelt méz teljesen elfogy a belföldi piacon, sőt behozatalra kényszerülnek. Hazai viszonylatokat tekintve a magyar méhészek mézeinek hetven százaléka külföldre kerül, majd az üzletláncokon keresztül visszakerülnek a megyébe is: unión belüli felirattal. A hazai vásárlók töredéke veszi közvetlenül a méhészektől a mézet, mert a már említett „üzletláncos” termék olcsóbb.

Jelenleg a kaptárak körül már nincs munka. Az atka elleni védekezést már befejezték a gazdák, legközelebb záró kezelésként kell ezt megismételni. Az idei évet értékelve elmondható, hogy gyengére sikerült, az akácról a sok eső miatt alig lehetett gyűjteni – közben tömegesen rajzottak le a méhek – a repce jól sikerült, sőt a hárs is jól indult, de a viharok ezen módosítottak, a napraforgó viszont nem okozott csalódást

- mondta Nagyernyei Attila.

A méhészek szerint ugyan kevesebb lett idén a magyar mézből, de az árak nem sokat változtak a tavalyihoz képest. A vegyes méz kilóját 1500–1800 forint között, az akácot 2400 és 2700 forintért, a fajta mézeket pedig a kettő közötti áron kínálják.