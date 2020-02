Megszólalt a magyar milliárdos: betehet a kínai koronavírus a hazai iparnak

„A globális feldolgozóipari beszállítói láncokba Kína nagyon erőteljesen beépült az elmúlt időszakban, és ez alól Magyarország sem kivétel” – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. „Egyre kevesebb olyan termék van a világon, amihez nem használnak fel Kínából származó alkatrészeket” – tette hozzá Sinkó.

A kínai Holdújév időszakára minden évben felkészülnek a vállalatok, most azonban a koronavírus miatt meghosszabbították a Holdújévet. „A legtöbb cégnek annyi puffere van, hogy kitartson a Holdújév időszakára, ha viszont a meghosszabbítás után sem áll helyre a kínai szállítás – amire egyre nagyobb esély van –, akkor számos vállalat termelése akadozhat vagy akár le is állhat” – figyelmeztetett Sinkó. „Egyre több európai cég sötétben botorkál, mert a telefon másik végén nincs senki, amikor a kínai partnereiket keresik” – foglalta össze a helyzetet, ami szerinte akár tovább is romolhat.

A jelenlegi kínai közlés alapján február 10-én újraindul a termelés a kínai gyárakban, azonban egyelőre azt látni, hogy a megbetegedések száma nem csökken, vagyis nagy kérdés, hogy valóban újraindul-e akkor a termelés. Tavaly az a 21 régió termelte meg a kínai GDP 80 százalékát és az export 90 százalékát, ahol leállt a termelés. a Morgan Stanley közgazdászának becslései szerint további egy hét leállás 5-8 százalékponttal vetheti vissza a januári és a februári ipari termelést.

Hogy mennyire súlyos a helyzet, az abból is kiderül, hogy a Hyundai felfüggesztette a Palisade városi terepjárójának dél-koreai gyártását a hétvégén, miután akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A szintén dél-koreai Ssangyong Motor is a kínai alkatrészek szállításának fennakadásai miatt állította le a termelését, ahogy az Electrolux is hasonló alkatrészproblémákkal küzd.

Más országok is veszélybe kerülhetnek

Magyarországon működő vállalatok még nem álltak le a koronavírus miatt Sinkó szerint, mert a Holdújévre mindenki felkészült, azonban néhány héten belül már lehet, hogy egyes cégeknek akadozik vagy leáll a termelése. A további meghosszabbításnak már lehetnének áldozatai.

Sinkó hangsúlyozta: egyelőre a meglévő készletek és a biztonsági készletek biztosítják a termelés folytonosságát hazánkban, azonban logisztikai vakrepülés van. „A kínai kormány bátorítja a dolgozókat, hogy otthonról dolgozzanak, de nem tudjuk, hogy ez a logisztikában működhet-e és hatásos lesz-e” – mondta Sinkó.

„A fertőzés egyre csak növekszik, a WHO vészhelyzetet hirdetett, így pedig a kínai kormány szigorú korlátozásai is érvényben maradhatnak, miközben egyre több vállalat állítja le a termelését Kínában, és egyre több ország korlátozza a kínai kereskedelmi és utasforgalmat” – mondta Sinkó, aki szerint a következő időszakban a korlátozások hosszabbításra kerülhetnek a vírus terjedésének megállítására.

„Ahhoz, hogy egy terméket legyártsunk, minden alkatrésznek meg kell lennie hozzá. Sok ilyen, kisebb alkatrész repülővel érkezik Európába, viszont a repülőforgalomban már korlátozások alakultak ki. A hajókon érkező alapanyagok már úton vannak, azonban lehetséges, hogy a következő hajók már nem fognak elindulni” – fejtette ki Sinkó.

A mostani helyzet már azzal fenyeget, hogy szakadások lesznek az ellátási láncban

– emelte ki a Videoton vezére, aki szerint a jelenlegi helyzet felhívta a figyelmet a hosszú ellátási lánc gyengeségeire is. „Az alkatrészek tekintetében az európai és az amerikai gazdaság is ráépült Kínára. Különösen igaz ez az elektronikai alkatrészekre és a műanyagiparra is” – fejtette ki. Kína óriási előnnyel rendelkezett korábban a gyártásban, ezért sok vállalat telepítette oda a termelését. „Nem második vagy harmadik, hanem számos esetben egyetlen beszállítói forrásként” – emelte ki. Az autóiparban a beszállítók használnak kínai alkatrészeket, így nagy a veszélye annak, hogy a gyártás akadozni fog.

Komoly dilemmában a kínai vezetés

„Nagy kihívással és akár a termelés leállásával is szembenézhetnek az amerikai és az európai gyárak, ha nem indul újra a kínai gyáripar és a logisztika” – mondta Sinkó. Szerinte ezen a héten a kínai vezetés könnyen olyan döntés elé nézhet, amely vagy a járvány további terjedésének a kockázatával jár, ha visszaküldik az embereket dolgozni, vagy a GDP drasztikus romlásával, ha újra meghosszabbítják a leállást.

A jelenleg már elrendelt munkaszüneti napok is komoly GDP-kiesést jelentenek Kínának. „Nem tudom, hogy a kínai kormány megengedhet-e magának további kieséseket, hiszen a versenyszektor eladósodása többszöröse a GDP-nek, és kérdés, hogy meddig bírja a kínai gazdaság, ha nem dolgoznak az emberek.”

A kínai gazdaság már most sincs jó bőrben. Hétfőn kiderült, hogy öthavi mélypontra gyengült a kínai feldolgozóipar teljesítménye januárban, ráadásul az új koronavírus által okozott tüdőgyulladás-járvány tovább erősítette a világ második legnagyobb gazdaságát fenyegető kockázatokat. Az egészségügyi válsághelyzet a belföldi és külföldi keresletre egyaránt rányomhatja a bélyegét, ami a feldolgozóipar és a szolgáltatóipar teljesítményének visszaeséséhez vezethet.

Miután ez már nem az első vírus, amely az elmúlt évtizedekben Kínából indult el, így számos vállalat elkezdheti újragondolni a beszállítói láncait

– mutatott rá a vírus egyik hosszabb távú hatására Sinkó. A kérdés az, hogy a cégek és a biztosítótársaságok mekkora kockázatra árazzák egy újabb, Kínából induló világméretű járvány kitörésének az esélyét a jövőben, és ha nem tizedszázalékokban mérhető, hanem néhány százalék ennek az esélye, akkor elképzelhető, hogy sokan fognak lépni. „Akár a Távol-Keleti régión belüli diverzifikáció is elképzelhető, amire már a koronavírus megjelenése előtt is voltak törekvések” – fejtette ki a szakértő, aki szerint elképzelhető, hogy Vietnam lehet a mostani folyamatok nyertese. Sinkó úgy véli, nagyon sok vállalat gondolkodik el a jelenlegi helyzetben a hosszú beszállítói láncokról, amelyeknek a megszakadását a jövőben úgy lehet majd elkerülni, ha rövidítenek rajta. „A közelebbi, de drágább forrás jobban megérheti, mint a távolabbi, de olcsóbb, ha az utóbbi bizonytalan” – mondta Sinkó.

Címlapkép: Getty Images