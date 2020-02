Ilyen a közoktatás a kecskeméti Mercedes-gyár árnyékában: tudnak valamit?

HelloVidék: Kecskeméten a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán új szakokat indítottak és az országban elsők között vezették be a duális képzést. Van-e valamilyen kimutatás arról, hogy az itt végzett tanulók utána a Mercedes Benz gyárban dolgoztak tovább, vagy megszerzett tudásukkal más vállalatoknál helyezkedtek el?

B. Radics Kata (Neumann János Egyetem HSZK, Kommunikációs Osztályvezető): Sajnos nem tudok pontos számot adni. A DPR kutatás részeként készítettünk egy anonim kérdőívet, melyet önkéntes alapon tölthettek ki a végzett duális hallgatóink. Ez alapján elmondható, hogy majdnem 100 %-a ezt a képzési formát választaná most is illetve, mintegy 2/3-a kapott állásajánlatot a duális partnercégénél és 1/3-a maradt is alkalmazásban miután végzett az Egyetemen.

HV: Milyen további terveik vannak a helyi oktatás fejlesztésére? Gondolok itt a kéttannyelvű képzésekre is bölcsödei-óvodás kortól.

Takács Valentina (Kecskeméti Önkormányzat, kommunikációs vezető): Az erre vonatkozó szakmai fejlesztések javarészét korábban már megtettük. Ami most jelentős feladat, hogy a Modern Városok Program keretében új helyre költözik a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium, amelyben elindul a német nyelvű képzés.

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.: A Mercedes-Benz Iskola 2009-ben az Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja német iskolai tagintézményeként Baden-Württemberg tartomány tanrendjéhez igazodva 1-10. évfolyamokon kezdte meg működését. A fő cél az első hat évben a kecskeméti gyárban dolgozó német kollégák gyermekeinek a beiskolázása volt. 2015-től már magyar gyerekek is jelentkezhetnek az első osztályba. A 2020/21-es tanévtől kezdődően megújul a pedagógiai koncepció: felmenő rendszerben nyújt lehetőséget az iskola a diákok számára a 12. évfolyam végén német-magyar kettős érettségi bizonyítványt (Doppelabitur) megszerzésére. Így az iskola egy a régióban egyedülálló tanulási útvonalat kínál, amelyben egyenes út nyílik meg a végzősök számára a magyar és a német nyelvterületek egyetemeire.

Az iskola 2020 szeptemberétől nyelvi előkészítő osztályt indít, lehetőséget biztosítva ezzel a nyolcadik osztályos tanulóknak is a Mercedes-Benz Iskola gimnáziumi képzésébe való bekapcsolódásra.

Ez a német tannyelvű középiskolai képzés hiánypótló oktatási kínálat Kecskeméten. Az első osztályba készülő óvodások és szüleik pedig 2020. február 21-ig jelentkezhetnek a Mercedes-Benz Iskolában induló két párhuzamos első osztály egyikébe. Az óvodás gyermekek jelentkezésénél, az iskola kapuja nyitva áll minden érdeklődő gyermek előtt. Az általános iskola alsó tagozatán német és magyar nyelvű párhuzamos tanítás folyik. A tanórák egy magyar és egy német anyanyelvű pedagógus együttműködésével valósulnak meg, támogatva ezzel a magyar anyanyelvű gyerekek német nyelvelsajátítási folyamatát valamint biztonságérzetét. A hatékony és egyénre szabott tanítás-tanulás érdekében kis létszámú osztályokban tanulhatnak a kis diákok. A vállalat a Mercedes-Benz Iskolán kívül más módon is hozzájárul az oktatás fejlesztéséhez.

Jó példa erre a Csillag Bölcsőde és Óvoda, amelyet a gyár – a Daimler-konszernben már megszokott módon – a dolgozók gyermekeinek elhelyezésére hozott létre.

A 2015-ben megnyílt intézményben a gyerekek korszerű és ideális környezetben tölthetik a mindennapjaikat, közel a szüleikhez. A Mercedes-Benz életében meghatározó szerepet játszik a diákok és a hallgatók tanulmányainak támogatása és ösztönzése. A Mercedes-Benz Academy Kecskemét 2018 októberében nyitotta meg kapuit, ahol többek között az ipar 4.0 világára készítik fel a jövő járműipari szakembereit. Az oktatási központ a duális képzés keretében a szakközépiskolás diákoknak, egyetemi hallgatóknak, illetve a Mercedes-Benz saját dolgozóinak biztosít otthont a gyakorlatorientált képzésre. A vállalat a középiskolai szintű duális szakképzés keretében 2011 óta működik együtt a kecskeméti Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskolával, Gáspár András Szakgimnázium és Szakközépiskolával, illetve a szegedi Déri Miksa Szakgimnáziummal és Szakközépiskolával, továbbá 2012 óta tart az együttműködés a Neumann János Egyetemmel.

HV: A Mercedes-Benz az egyik legnagyobb foglalkoztatója a kistérségnek. A szakképzett munkaerő biztosítása érdekében magasabb bérek fizetése mellett kedvező bérlakásprogramot indított a gyár, hogy segítse a más városokból Kecskemétre költöző kollégák lakhatását. Kimutatható-e, hogy mennyivel növelte meg a helyi ingatlanárakat a Mercedes gyár megjelenése?

Takács Valentina: A bérlakásprogram valójában az önkormányzati tulajdonú Kik-For Kft.-vel közösen indult. Százalékos arányban egzakt mérés nincs, az ingatlanszakértők felmérései eltérőek. Ami bizonyos, hogy nem csupán a Mercedes hatására, hanem a város általános gazdasági fejlődése és a régióban betöltött szerepének erősödése jelentős ingatlanár növekedéshez vezetett. A kimutatások alapján ami reális, az átlagosan 30 százalékos növekedés (ingatlantípustól függően).

HV: Kaptak-e olyan visszajelzést a helyi szakmai szervezetektől, hogy a munkaerő-elszívás negatív hatással van más piaci szereplők versenyképességére?

Takács Valentina: Korábban igen, de a gazdasági szereplőkkel közösen még idejében sikerült kialakítani az egyensúlyt.

HV: Igénybe vehet-e a Mercedes gyár olyan adómentességet, amit egyéb helyi vállalkozás nem kap meg?

Takács Valentina: Nem, erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A helyi iparűzési adó törvényi maximuma 2 százalék. Kecskeméten jelenleg 1,6, jövő évtől 1,8 százalék lesz a HIPA mértéke, ez egyformán vonatkozik a gazdasági szereplőkre, így a Mercedesre is.

HV: A városban jelentős összegeket fordítottak az úthálózat, tömegközlekedés és kerékpárutak fejlesztésére, ami a gyár szempontjából is jó, de a lakosságtól vannak-e visszajelzések?

Takács Valentina: Vannak. Tény, és nem is titkoljuk, hogy az utóbbi években a közúti infrastruktúra fejlesztései döntően a gazdaságot szolgálták ki. A lakossági utakat, járdákat stb. is fejlesztettük, de ezen a téren nagyobb az elmaradás. Ezért is emeljük jövő évtől 0,2 százalékkal a HIPA mértékét, hogy most már a gazdasági szereplőktől valamennyi forrás visszaérkezzen a lakosság érdekében. A gazdasági szereplők méltányolták a döntést, hiszen a HIPA mértéke így is az egyik legalacsonyabb lesz az országban. A befolyt plusz forrást útépítésre fordítjuk.

HV: A Mercedes gyár milyen lépéseket tesz a dolgozók egészségmegőrzéséért?

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.: A kecskeméti gyár átfogó egészségügyi stratégiájának részeként önálló egészségügyi szolgálatot működtet. A vállalat ezen kívül a tavalyi évben is számos prevenciós kezdeményezéssel élt. Évek óta a vállalati kultúra, az egészségügyi stratégia részét képezik a kollégák egészségmegőrzését támogató és a megelőzést segítő akciók. Ezen kezdeményezések közé tartozik a már hagyományossá vált novemberi egészséghónap is, amelyre a gyár a véradás szervezése mellett 2019-ben is – térítésmentes urológiai, allergia-, labor-, hasi ultrahang, bőrgyógyászati és nőgyógyászati, illetve tüdőszűrő vizsgálatokat biztosító – szűrőbusszal, vitaminosztással és védőoltással készül. A vállalat kiemelt figyelmet fordít az egészségmegőrzésre és -fejlesztésre is, ezért a munkatársak 2012 novemberétől csatlakozhatnak az olyan sportprogramokhoz, melyben ingyenesen biztosított számukra sportolási lehetőség.

HV: Van-e tudomásuk arról, hogy hatással van-e a város egészségügyi szolgáltatásaira is?

Takács Valentina: Kecskeméten az egészségügyi szolgáltatások színvonala a Mercedestől függetlenül emelkedik. A kórházi fejlesztések 10 milliárdos nagyságrendűek, a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok infrastrukturális és szakmai fejlesztései pályázati forrásokból folyamatosak. Amikor a Mercedes kereste a letelepedésre kiválasztandó várost, akkor hónapig vizsgálták - "inkognitóban" - a lehetséges helyszíneket. Mint utólag megtudtuk, Kecskemét mellett szólt sok más egyéb között az egészségügyi színvonal is.

HV: A hírek szerint Németországban az autóipar eléggé lelassult, ami erőteljes hatással lehet hazánkra is. Igaz lehet-e, hogy létszámstoppot rendeltek el a hazai autóipari vállalatoknál? A létszámstop - ha valóban van ilyen - befolyásolhatja-e a Mercedes 2. üzemének építési munkálatait?

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.: A kecskeméti Mercedes-Benz gyár 2012 óta a Mercedes-Benz Cars kompaktautó-gyártási hálózatának stabil tagja. A gyár termelési programja telített, teljes kapacitással folyik a termelés annak érdekében, hogy a Mercedes-Benz kompaktautói iránti, világszerte élénk keresletet ki tudjuk elégíteni.

