Madarak bűvöletében: különleges fajokat tenyészt a vidéki gimnazista fiú

Ahogy a portál írja a gimnazista fiú már gyermekkora óta imádja a madarakat. A tizennyolc esztendős csóti fiú először csak néhány papagájt gondozott, majd az évek során fokozatosan átalakult, bővült az állomány. A hétköznapi szárnyasok mellett egyéb egzotikus példányok is megtalálhatók az összesen több mint kétszáz madárból álló gyűjteményben.

Patrik és szülei gyűjteménybe tartoznak:

különféle fajta tyúkok (australorp, itáliai, amrock, Plymouth Rock, hamburgi, ördög-, gyöngy-, ezüst brakel, vorwerki, brahma),

ludak (házi, kínai bütykös, kanadai, nílusi),

kacsák (magyar, silver vad-, kajugai),

fácánok (vad-, sárga és piros arany-, ezüst-, Elliot-, gyémánt-),

galambok (birminghami pergő-, posta-, páva-, magyar fodros, magyar óriás és amerikai óriás postagalamb),

illetve récék (mandarin-, karolinai, smaragd-).

A kertben él továbbá pulyka, gazdasági fürj, kacagó gerle, kanári, fekete hattyú, hullámos papagáj, indiai kék páva,

valamint egy Jack névre keresztelt emu is.

A madarak tenyésztésével foglalkozom, és az ebből befolyt összeget visszaforgatom drágább kategóriájú madarakra, ezáltal egyre színesítem, bővítem a fajok és fajták számát. Tényeszetekből, különböző közösségi oldalakon fellelhető hirdetésekből gyarapítom az állományt, a neten is fejlesztve tudásomat. A madarak beszerzésekor a család együtt, lelkesen indul útnak, bármilyen messzire is kell menni. A közösségi oldalon különböző csoportok léteznek fajokra vonatkozóan, ahova be lehet lépni. Ezáltal az ország több pontján vannak hasonló érdeklődésű ismerőseim, akiktől nemcsak a madarakat, hanem tapasztalatot is szerzek. Már visszatérő vásárlóim is vannak, a szaporulatot értékesítem. Ezúton is köszönöm szüleimnek a támogatást, segítséget, biztatást a terveim megvalósításához. Nagy álmom, hogy a későbbiekben egy látogatható madárparkot hozzak létre

- meséli Szabó Patrik.

Kedvencem nincs, minden madarat szeretek. Beszereznék még díszfácánokat, ludakat, récéket egyaránt. A jövőm egyelőre tervezés alatt van, de mindenképp a madarakkal szeretnék foglalkozni. A biológia az általános iskola óta a kedvenc tantárgyam. Több versenyen is részt vettem, melyek közül meghatározó volt hetedikes koromban Szegeden az országos Tudásbajnokságon elért ötödik helyezésem, illetve a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny megyei negyedik helye. Szívesen fotózom is a madarakat. Az országos Fajbook – a környezetünkben élő állatokat megismerő versenyen 2019 októberében harmadik helyezést értem el fényképeimmel. Több kiállításom volt már a gimnáziumomban, illetve jelenleg is látható tárlatom a csóti faluházban

- tette hozzá a gimnazista fiú.

Háztájit nem tartanak, Patrik hozzá is fűzi, hogy csak akkor fogyasztják el a díszbaromfik tojásait, ha tele vannak a keltetők. Mint mondja, inkább keltetik a tojásokat.

A tartás mellett fontos szempont számomra a madarak védelme is. Ezért helyeztünk ki a kertben több odút: a veréblakótelepet, mesterséges fecskefészkeket, két D típusú odút búbos bankáknak, valamint egy odút denevéreknek – bár ebbe is madár fészkelt. Az odúk többségét saját kezűleg készítettük el, kisebb részét készen vettük. A Magyar Madártani Egyesület Madárbarát kert-programjában kiérdemeltem egy fémtáblát, mert az odúk, etetők, itatók meglétén túl a kert növényzete is alkalmas a madarak fészkelésére, élelemszerzésére. Úgyhogy sok madár, például sárgarigó, zöld küllő, erdei fülesbagoly vendégeskedik is a kertünkben. A rovarirtó szerek mellőzésére biztatnék mindenkit, helyette inkább biorovarirtót, vagyis fecskéket csalogassunk a kertünkbe, ezzel is segítve újbóli elszaporodásukat

- hívta fel a figyelmet a környezettudatos fiatal.

Címlapkép: Getty Images

