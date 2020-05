Spórolási leckék a karanténból: így takarékoskodik a legtöbb magyar

Sokan adták spórolásra a fejüket a kijárási korlátozás alatt. Néhány egyszerű trükkel egészen sokat tudtak félretenni az emberek. A járvány viszont egyszer elvonul és lecseng, éppen ezért nem árt, ha arra törekszünk, hogy néhány tudatos és pénztárcakímélő szokásunkat -amit a vírushelyzet miatt voltunk kénytelenek felvenni - a jövőben is megtartsuk. Ennek megfelelően tervezgessük a programokat akkora is, amikor már teljesen visszakapjuk a szabadságunkat. Hogyan sikerülhet? Mutatjuk!

1. Család – az együttlét a lényeg

A karantén hónapjaiban a legtöbb család arra kényszerült, hogy új szórakozási és időtöltési formákat keressen, ami a négy fal között is leköt mindenkit. Sokan leporolták a társasjátékokat, mások közösen kezdtek új hobbiba, például együtt újították fel a régi bútorokat vagy vágtak bele festésbe. Ha örömünket leltük ezekben a tevékenységekben, akkor érdemes ezeket megtartani a későbbiekben is. Lehetséges, hogy többet nevet együtt a család apraja és nagyja egy kiadós Activity során, mint egy szombat délutáni kiruccanáson, ahol útiköltséggel mindenképpen kell számolni, és úgyis mindenki megeszik legalább néhány gombóc fagyit.

2. Pattanjunk nyeregbe

Ha már kiruccanás: a legtöbbünknek megváltoztak a közlekedési szokásai is az elmúlt időszakban. Nagyon meggondoltuk, egyáltalán muszáj-e elindulnunk, és hogyan jussunk el a célba. Több helyen hoztak olyan intézkedéseket, amelyekkel a biciklis közlekedést könnyítik meg és ösztönzik. Hiszen járványhelyzet alatt ez biztonságosabb a tömegközlekedésnél, és a környezetet sem szennyezi. Ha már úgyis megerősödött a lábunk a kerékpározástól, ne hagyjuk elsorvadni ezeket az izmokat! A testünk és a környezetünk is hálás lesz érte!

3. Mozgásban, de hol és mennyiért?

Akik korábban edzőterembe vagy csoportos órákra jártak, kénytelen voltak új mozgásformák után nézni a bezártság alatt. Nem véletlen, hogy a sport és szabadidős termékek forgalma és az internetes edzésvideók nézettsége is az egekbe ugrott a veszélyhelyzet első időszakában. Emiatt sokan megtapasztalták, hogy az otthoni mozgás is tud ugyanolyan hatékony lenni, ellenben kényelmesebb, rugalmasabb és nem utolsó sorban olcsóbb is, mint terembe járni. Akinek pedig mégsem vált be az elszigetelt mozgás és mégis az edzőtermet választja hosszú távon, amint a körülmények engedik, az azzal is kigazdálkodhatja az új bérlet árát, hogy eladja az otthoni mozgáshoz vásárolt sportszereket valamelyik online piactéren.

4. A szépségért szenvedni kell – de fizetni is?

A karantén alatt a legtöbben arra kényszerültünk, hogy számot vessünk azzal, mire van mindenképpen szükségünk ahhoz, hogy rendben legyünk a külsőnkkel. Valóban fontos a lakk, ha magunknak kell kifestenünk a körmeinket, és úgyis rengeteget vagyunk gumikesztyűben? Tényleg kell a fodrász, vagy megoldjuk magunknak hajvágó géppel, ollóval és néhány oktatóvideóval? Muszáj súlyos összegeket fizetnünk a kozmetikusnak, ha két-három gyantáztatás árából kijön egy epilátor, amivel hasonló eredményt érhetünk el? Az otthoni szépítkezéshez szükséges eszközöket ráadásul rendkívül egyszerűen beszerezhetjük az online piactereken, például a Vaterán – akár egy olcsóbb, használt termékre van szükségünk, akár a bontatlan csomagolású, új termékekhez ragaszkodunk.

5. Konyhatündérek lettünk

Rengeteg ember tett szert új tudásra a konyhájában az elmúlt néhány hónapban. Volt, aki az alapoktól kezdte a főzést az internet segítségével. Aki régebben is szívesen kotyvasztott magának, az is tanulhatott új dolgokat, például a maradékok kreatív felhasználásával. Mások pedig a kenyérsütési képességeiket fejleszthették tökélyre. Ezekkel mind komoly összegeket lehet megspórolni, ezért érdemes megtartani ezeket az új és hasznos szokásokat.

6. A vérünkké vált a tudatos vásárlás

Fél éve még nem gondoltuk át olyan komolyan a bevásárlólistát, mint az utóbbi időben – amikor jól meggondoltuk, leszaladjunk-e a sarki kisboltba valamiért, amit elfelejtettünk, ha nyitva volt egyáltalán a sarki kisbolt. Megtanultunk tervezni, és a legtöbben azt is jobban megnézzük, mi az, ami igazán szükséges. Ez pedig egész életünk hátralévő részében hasznos képesség lesz.

7. Engedjük el, ami nem kell

Sokkal több időt töltöttünk otthon, ezért volt alkalmunk megvizsgálni, mire van valóban szükségünk a tárgyaink közül az ajándékba kapott csecsebecséktől kezdve a soha el nem olvasott könyveken át a régi ruhákig, amelyekbe még hátha belefogyunk. Ideje számot vetnünk azzal, hogy ezek közül mi az, ami valóban értéket ad az életünkhöz. Amit már nem találunk fontosnak, annak könnyen és gyorsan kereshetünk új gazdát a Vaterán. Így nem csak mi jutunk extra összeghez, de az otthonunk is letisztultabb lesz.

8. Barátokkal: nálad vagy nálam?

Sokan már lázasan tervezgetjük a barátainkkal, mit fogunk csinálni az első találkozás alkalmával, hiszen éppen eleget néztük egymást a monitorokon. Viszont, ha már megtapasztaltuk, hogy az otthonunk kényelméből is tudjuk élvezni egymás társaságát, ezt a jó szokást a későbbiekben is megpróbálhatjuk megőrizni. Ha majd eljön a kiszabadulás ideje, először biztosan ki akarjuk majd tombolni magunkat. Érdemes azonban figyelembe venni a tervezgetés során, hogy a drága éttermek vagy szórakozóhelyek helyett hátha jól érezzük majd magunkat otthoni összejöveteleken is, de beülés helyett mondjuk kipróbálhatjuk a kirándulást is néha.

9. Online kikapcsolódás

A legtöbben alig várjuk, hogy visszakapjuk a „régi” életünket és örömeinket, és újra eljárhassunk színházba, moziba, koncertre vagy éppen fesztiválokra – attól függően, hol múlattuk szívesen az időt korábban. Természetesen fontos, hogy támogassuk a kultúrát és a kedvenc művészeinket, és a megfelelő szellemi-lelki táplálékot is magunkhoz vegyük. A pénztárcánk azonban hálás lesz, ha megjegyezzük, milyen online tartalmakat és „programokat” szerettünk meg a bezárt időszak alatt, és egy-egy este később is inkább ezeket választjuk a költségesebb előadások helyett. Így nagyobb összegeket takaríthatunk meg az igazán fontos eseményekre.

Címlapkép: Getty Images

