Rengeteg pénzt kaphatnak a vidéki szálláshelyek: ezek a feltételek

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint a Kisfaludy-programban minden pályázónak jut pénz, aki időben és hibátlanul beadja a szükséges dokumentumokat.

A vidéki Magyarország összes 8 szoba alatti szálláshelyének szól a pályázat. Mintegy 28 ezer potenciális pályázó kaphat szobánként egymillió forintos vissza nem térítendő, önerő nélküli támogatást. A pénzt még ezen a nyáron folyósítják és még idén fel kell használni.

A támogatást elsősorban felújításra, korszerűsítésre, eszközbeszerzésre lehet használni, gyakorlatilag mindenre, ami nem forgóeszköz. Hozzáfűzte, hogy a minőségi fejlesztés mindannyiunk érdeke, eddig több mint 11 ezer pályázatot fogadtak be összesen 33 milliárd forint értékben.

Közölte, július közepéig lehet pályázni, tehát még van idő, nem kell kapkodni. Fontos viszont, hogy hibátlan legyen a pályázat, mert hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat 60 milliárd forintos keretösszegére július 15-éig jelentkezhetnek a legfeljebb nyolc szobát üzemeltető vidéki vállalkozások. A pályázat elektronikus benyújtása után postán kell elküldeni a kinyomtatott aláírt dokumentumot, az ingatlan tulajdoni lapját, és a működési engedély másolatát. A pályázók a kisfaludyprogram.hu honlapján kaphatnak további segítséget a sikeres pályázáshoz.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)