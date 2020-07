Csekkbefizetés otthonról, kényelmesen? Ez már bárki számára lehetséges!

Nagyon átalakultak a mindennapjaink az idei évben, sok dolgot igencsak másképp kell csinálnunk, mint eddig. Nézzünk egy teljesen hétköznapi szituációt:

Mi történik, miután megérkezik a villanyszámla a postaládánkba?

Korábban így intéztük:

fogtuk a sárga csekket, felszálltunk a buszra, bementünk a postára, sorszámot húztunk, kivártuk a sorunkat, befizettük a csekket, hazamentünk, elraktuk a bizonylatot a többi közé.

És így néz ki mindez 2020 júliusában:

fogjuk a sárga csekket, kimegyünk a buszmegállóba, a buszmegállóból visszafordulunk, mert otthon felejtettük a maszkunkat, felvesszük a kötelező maszkot, mielőtt felszállunk a buszra, bemegyünk a postára, felvesszük a maszkot, fertőtlenítjük a kezünket, sorszámot húzunk, kivárjuk a sorunkat, közben figyelünk a megfelelő távolság tartására, befizetjük a csekket, hazamegyünk, közben ismét maszkot húzunk, alaposan kezet mosunk, és elrakjuk a bizonylatot a csekkes dobozba.

Bonyolultabb lett az életünk, sokkal több szabályra kell figyelnünk, átalakultak a társas érintkezés szabályai: jó eséllyel ezek az új szabályok még sokáig velünk maradnak.

De pont ezek a különleges körülmények adnak jó lehetőséget arra, hogy átgondoljuk, megkönnyítsük az életünket: pont most lehet itt az ideje annak, hogy egyszerűsítsünk a bonyolult folyamatokon.

A villanyszámlás példánál maradva: mennyivel könnyebb lenne, ha a nappaliból fizetnénk be a csekket, az internet segítségével. Ehhez a legtöbb esetben még számítógép sem kell, elég egy okostelefon is: utazás, sorban állás, maszk és kézfertőtlenítő helyett akár fél perc alatt el tudunk intézni egy ilyen díjfizetést.



A legtöbb szolgáltató saját oldalán vagy telefonos alkalmazásában is befizethetjük bankkártyánkkal a csekkeket. Online ügyfélszolgálati felületükön keresztül néhány kattintással lehetőség van az aktuális, vagy az összes nyitott számla befizetésére.

A fizetést követően az online ügyfélszolgálati felületen az eredményről minden esetben tájékoztatást kapunk, és még azzal sem kell foglalkoznunk, hogy a bizonylatot eltegyük: ezek a rendszerek évekig tárolják a befizetéseink minden adatát.



Vannak olyan szolgáltatók is, akiknél egy helyen befizethetjük online az összes számlát. Arra is van lehetőség, hogy a sárga csekkeken szereplő QR-kódokat beolvassuk a telefonunkkal, és ezen keresztül egyenlíthetjük ki a számlát.



Így néz ki tehát egy csekk befizetése okostelefonon:

Kapok egy értesítést (e-mailben) arról, hogy fizetendő számlám van, megnyitom az applikációt, azonosítom magam (ujjlenyomattal, vagy a jelszavammal), kiválasztom a fizetendő közüzemi számlát, kifizetem a számlát az előre feltöltött bankkártya-adataimmal, megkapom az értesítést a számla befizetéséről, e-mailen is, a rendszer pedig rögzíti és tárolja a fizetés adatait.

Ezzel akár spórolni is lehet

Egy család szempontjából talán a legfontosabb a követhetőség: a szolgáltatók átláthatóbbá tették a pénzügyeket, az alkalmazások szólnak előre, amikor a fizetési határidő közeleg és nagyon sok dolgot el tudok már intézni otthonról is, nem kell az ügyfélszolgálatra bemennem – magyarázza az online díjfizetés egyik fontos előnyét Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere.

Sok szolgáltató kedvezményeket vagy előnyöket is biztosít azoknak, akik elektronikus szolgáltatásokat vesznek igénybe, így érdemes utána nézi ezeknek a lehetőségeknek.

A szakértő szerint a digitális díjfizetés előnye lehet például az, hogy nem kell a postán távolságot tartani, sorban állni és várakozni. Emellett gyorsabb és biztonságosabb kártyával fizetni, hiszen ilyenkor nincs meg a veszélye, hogy elhagyom a csekket vagy a bizonylatot és nem fordulhat elő a fizetésnél, hogy kevesebb készpénzt hoztam magammal, mint amennyi a számla kiegyenlítéséhez kell.

Racskó Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy a digitális szolgáltatásoknak van még egy fontos előnye: már nem csak egy felületet jelentenek, ahol befizetjük a közüzemi díjakat, hanem egyfajta okos asszisztensként is működnek. Ez azt jelenti, hogy figyelmeztet a rendszer, ha számlát kapok, szól, ha közeledik a határidő, eltárolja a kártyámat és egy szempillantás alatt fizethetek, valamint bármikor elérhetem a múltbéli számláimat és a befizetési bizonylatokat. Ezek mindig ott lesznek a felhőben, kinyomtathatom őket és nincs meg az a veszély, hogy a szemeteskukában landolnak véletlenül.

A legnépszerűbb applikációk a közüzemi díjak befizetésére:

Díjnet: számos szolgáltató csekkjeit fizethetjük egy helyen.

számos szolgáltató csekkjeit fizethetjük egy helyen. iCsekk: bármikor, bárhonnan indíthatod a fizetést csak fotózd le a csekken lévő QR-kódot.

bármikor, bárhonnan indíthatod a fizetést csak fotózd le a csekken lévő QR-kódot. Simple: a csekkbefizetés szolgáltatással egyszerűen, QR kód beolvasásával egyenlítheted ki csekkjeidet, a Simple fiókodban elmentett bankkártyáddal.

Maguk a közüzemi szolgáltatók is rendelkeznek díjfizető alkalmazással, és/vagy online felülettel, például:

DBH

ELMŰ-ÉMÁSZ

E.ON

Invitel

NKM Energia

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.