Egyre több vidéki vágatja ilyen borbélyműhelyben a haját: sorra nyílnak az üzletek

A Békés megyei megyeszékhelyen működő üzletet 2017. októberében nyitották meg, anno még elsőként képviselve a borbély szalonokat a városban. Hazánkban a barber shopok 2010 után kezdtek sorjázni, kezdetben jellemzően a fővárosiaknak kedvezve Budapesten. A változó frizura- és szakálltrendeknek köszönhetően ma már gombamód szaporodnak a vidéki megyeszékhelyeken és városokban is, jellemzően a hagyományos férfi borbélyokra építve.

Recskiné Bunzel Lívia fodrászmester és férje, Recski Ferenc már korábban is a férfi-női fodrászatban utaztak, így üzletbővítési elképzelésükkel egybefonódva adott volt az opció, hogy a korábban egybefonódott szolgáltatást szétválasszák. A lehetőség mondhatni tálcán kínálkozott, mivel a fodrászmester keze alól sok olyan hölgytanuló került ki, aki érdeklődött a férfi fodrászat iránt, viszont a végső lökést nem ők adták.

A férjem volt az ötletgazda, az ő elképzelései alapján nyitottuk meg a borbélyműhelyt. Neki az első gondolata az volt, hogy nem szeretné, ha más férfiak masszíroznák és mosnák a haját, szerinte sokkal kellemesebb, ha ezt egy nő végzi. Csináltunk egy piackutatást, jártunk Pécsett, Baján, Budapesten és Szegeden, az ott szerzett tapasztalataink pedig megerősítettek bennünket abban, hogy sokkal kényeztetőbb szolgáltatást lehet nyújtani, ha az üzletben csajok dolgoznak

– beszélt a fodrászmester az innovatív koncepcióról.

A békéscsabai üzlet volt az első a sorban, amit 2018-ban egy másik pesti követett, de Recskiné Bunzel Lívia szerint az utóbbi években akkora kereslet mutatkozott a borbély szolgáltatásokra, hogy nem győztek annyi férfi munkavállalót kiképezni, amekkorát képes volt felvenni a piac, ezért most már egyre több helyen bukkannak fel a férfi borbélyok mellett a hölgyek is. A hangsúly viszont nem véletlenül ekkora a női munkavállalókon, mivel a klasszikus borbély szalonok szó szerinti értelmében férfi klubok, ahová a hölgyek be sem tehetik a lábukat. Ezt a békéscsabai vállalkozó házaspár is saját bőrén tapasztalta.

A legtöbb üzletet úgy hirdetik, hogy csak pasik, hölgyek a küszöböt sem léphetik át. A piackutatásos élményeim közé tartozik, amikor Pécsett és Pesten órákat kutyagoltam az utcán, miközben a férjemet vártam. Ez azért gáz szerintem, mert ha valaki esetleg a kisfiát vinné hajvágásra, ami legtöbbször az anyukák reszortja, egy ilyen helyről eleve ki vannak zárva. Hacsak nem az apa viszi a gyereket, erősítve ezzel az apa-fia hajvágás élményt

– magyarázta Recskiné Bunzel Lívia a műhelyük által hangoztatott gyerek-, kutya- és hölgybarát felsorolás legszokatlanabb elemét.

A gentleman’s klub érzés veleje

Ha egy klasszikus, évek óta jól működő modellt megreformálnak, azt jellemzően kezdetben heves ellenérzés fogadja, így valószínűleg sok férfi felhorkanhatott a női borbélyok hallatán. De miben is ragadható meg igazán az a bizonyos gentleman’s klub hangulat, amit fennen hirdet magáról a legtöbb borbély üzlet, és ami a borbélyok nemétől függetlenül belengi a helyiséget? A kék-piros-fehér borbélypálca már-már elengedhetetlen cégérként lóg az üzlet előtt, bent pedig mindenkit a jól ismert, régi fogorvosi székekre emlékeztető fotelek fogadnak.

Utóbbi sem véletlen, mintegy hagyatéka a borbélyok múltbéli szélesebb profiljának, a fogorvosi szolgáltatásoknak. Az kellemes zene és a kávéillat sajátja egy borbély üzletnek, utóbbiból egy csésze a szolgáltatás velejárója, míg előbbit az oda látogatók életkorához igyekeznek igazítani a békéscsabai műhelyben. Míg a megszokott, férfi borbélyok által uralt üzletekben minden bizonnyal hamar terítékre kerülnek törzsvendég és fodrásza közt a férfias témák, addig a hölgyek által birtokolt helyet a béke szigeteként lehet leginkább jellemezni.

Nem vásárolunk Kiskegyedet, és nincs meg az a megszokott csacsogás, hogy ki hol csináltatta a műkörmét és mi volt a tegnapi sorozatban. A férfiak általában ellazulni jönnek, nem pletykálni. Sokszor még a telefont is kikapcsolják, csöndben vannak, relaxálnak, énidőnek használják az itt töltött perceket. Nagyon odafigyelünk arra, hogy hajvágás előtt és után is megmossuk a vendégek haját, hogy az apró, levágott darabok ne potyogjanak a nyakukba, mert ez rendkívül kellemetlen, szúr és viszket. Egy üzletember akár két tárgyalás közt is be tud ugrani egy igazításra úgy, hogy utána mehet tovább tárgyalni, nem lesz hajas

– sorolta fel Recskiné Bunzel Lívia, mire számíthat egy férfi, aki életében először keres fel egy borbélyszalont. Az átlagtól szintén eltérő a nagy népszerűségnek örvendő hajgyógyászat is, ami nem a férfiak által rettegett hajhullásra és kopaszodásra, hanem az annál jóval többször problémát okozó fejbőrproblémákra terjed ki, mindemellett pedig a régen vegyesbolti jelleget öltő borbély üzleteket idézve a hajápolási termékek széles skáláját is forgalmazzák.

A borbély üzletbe járó férfi…

…ritkán érkezik konkrét elképzeléssel, legtöbbször a borbély szakértelmére és szemére bízza azt, hogy mit hoznak ki a hajából és szakállából, e téren tehát a hölgyek tagadhatatlanul érzékenyebbek. Recskiné Bunzel Lívia szerint 10-ből mindössze 2 férfi az, aki úgy lép be az üzletükbe, hogy tudja, mit akar, a maradék 8-nak pedig ők alakítják az ízlését. A fiatalabb korosztályra ez különösen jellemző, ők rendkívül nyitottak egy külső szemlélő, pláne egy hölgy meglátására, hogy mi áll jól nekik.

Mi tanácsadással is foglalkozunk. Megnézzük a koponya- és fejformát, megkérdezzük, szokott-e problémát jelenteni a forgó, milyen szokásai vannak a vendégnek, szeret-e termékeket használni, és eszerint formáljuk a stílusát. Konkrét javaslatot teszünk, ha valakinek nem áll jól a szakáll, vagy nem előnyös, túl ritka, frizuraviselésnél pedig odafigyelünk, mi egészíti ki jól az arcformáját, mi az, ami nekünk tetszik rajta. Sok srác már a kérdéseinket megelőzően direkt tanácsot kér. Szerintem tőlünk, nőktől könnyebben megkérdezik, mi az, amitől jól néznek ki

– hangsúlyozott egy lényeges különbséget és a fodrászhoz járó hölgyek és urak közt a fodrászmester.

A borbélyhoz járó férfiak korosztályát tekintve nagy a szórás, megfordulnak a 70 körüli, régi vágású úriemberek, de a divatnak köszönhetően az egészen fiatal, tízen- és huszonéves korosztály is gyakori vendég. A békéscsabai üzlet magját a fiatalok adják, 35%-ban a 40-50-es korosztály, 60%-ban pedig a 0-30 éves korcsoport látogatja őket rendszeresen vagy alkalomszerűen. Recskiné Bunzel Lívia megjegyezte, az igényes, magára sokat adó vendégek kéthetente keresik meg őket igazításra, hogy mindig patent legyen a hajuk és a szakálluk, de a fiatalok közt bőven akadnak kísérletezős típusok is, akik a trendeknek megfelelően variálják a stílusukat.

Szakáll- és frizuratrendek 2020-ban

A békéscsabai fodrászmester szerint bár szakmájukból adódóan folyamatosan hazai és külhoni továbbképzésekre járnak, hogy az új termékekkel, eszközökkel és technikákkal megismerkedhessenek, de a divat alakulását illetően elegendő az Instagramot, Pinterestet és a zenecsatornákat nézni, mert úgyis a népszerű celebek hajviselete fogja elindítani az újabb divathullámot. Így lett híres többek között David Beckham copfja vagy szintén az ő nevéhez köthető oldalt felnyírt, fent hosszabbra hagyott fürtök. Abszolút friss trendnek számít a dauer, amit jelenleg nem sok barber shop tudhat a repertoárjában, viszont annál többen rohamozzák meg őket göndör fürtök után sóvárogva.

Régen, a ’70-es, ’80-as és a ’90-es években ment a pasiknál a Balázs Pali séró, utána viszont teljesen kiment a divatból. Most ez újragondolva működik, oldalt, hátul alágépelt, a fejtetőn pedig marad az 5-10 centis hajhossz, amit hullámos fürtökben hordanak. Akinek nem ez adatik, és ilyet szeretne, azért mindenre képes

– számolt be a legújabb őrületről Recskiné Bunzel Lívia.

Mindezek mellett változatlanul népszerűek a különböző minták, hajtetoválások, választékok leborotválása, ahogy a szakáll is továbbra a trend középpontjában van. 2020-ban már a korábbi borosták helyett egyre inkább a hosszabb szakállfazonok számítanak trendinek, ami miatt a szakállfestés is egyre jobban hódít, mert úgy a szőrzet sokkal formásabb, ápoltabb, igényesebb hatást kelt.

Összességében nagyon széleskörű a trend. A férfiak igenis divatkövetőek és képbe vannak, sőt várják tőlünk a tanácsokat, hogy mit próbálhatnának még ki, az újdonságra pedig nagyon nyitottak

– zárta gondolatait a békéscsabai fodrászmester.

