Elszálltak az árak a termelői piacokon: mutatjuk, mennyiért vehetjük meg az ünnepi alapanyagokat

A 2020-ban a súlyos gazdasági hatásokkal is járó pandémia még inkább felhívta a figyelmet az agrárium stratégiai szerepére. A gazdák tavasszal, a kijárási korlátozások idején sem álltak le, mindent megtettek, hogy az ország belső ellátását biztosítsák. A szélsőséges időjárás azonban idén sem kímélte a termőterületeket.

Idén a növényállományban hatalmas pusztításokat végeztek a tavaszi fagyok és viharok, valamint a nyári, aszályos időjárás sem kímélte a gazdáka. A kárbejelentések legtöbbje ehhez kapcsolódott 2020-ban is. Az idei évben a jégeső mellett a tavaszi fagy okozott nagy gondot, az április eleji mínuszok elvitték szinte az egész kajszi- és az őszibarack termést és sok helyen a szilvát is az országban.

Ahogy arról beszámoltunk, a növénybiztosítási károkon belül így a legtöbb kifizetést is a jégesőhöz és a tavaszi fagykárokhoz kapcsolódóan fizették ki a biztosítók. A mezőgazdasági károk viszont két megyére koncentrálódtak:

a hektikus, kiszámíthatatlan időjárás legfőként Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pusztítottak. Itt keletkeztek a legnagyobb károk.

A pusztító időjárás az árakra is hatott

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint, a mezőgazdasági termelői árak 2020 I. félévében 6,5 százalékkal nőttek az előző év I. félévéhez viszonyítva. Ezen belül az élő állatok és állati termékek áremelkedése (8,9%) jelentősebb volt, mint a növényi termékeké (5,2%). Előbbi növekedését elsősorban a vágósertés, utóbbiét leginkább a gyümölcsök drágulása okozta. A ráfordítási árak a termelői áraknál kevésbé emelkedtek (0,2%), így az agrárolló tovább nyílt.

A gyümölcsök ára kimagaslóan, 43 százalékkal emelkedett az előző év I. félévéhez képest. A legnagyobb mértékben (közel háromszorosára) az őszibarack ára nőtt, ennek a gyümölcsnek azonban ebben az időszakban az értékesítésben csupán kis súlya van. A szezongyümölcsök közül a meggynek és a cseresznyének összességében 0,9 százalékkal nőtt az ára, miközben az eper 50 százalékkal drágult. Utóbbi importmennyisége ebben a szezonban elmaradt az előző évek átlagától, ezért árcsökkentő hatása nem tudott érvényesülni a hazai termék árában.

A zöldségfélék ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül az uborkáé és a paradicsomé emelkedett (15, illetve 13 százalékkal), a vöröshagymáé 26 százalékkal csökkent.

Novemberre lassult az árnövekedés

2020. novemberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra lassult. Az alacsonyabb árdinamikában a szolgáltatások októberinél kisebb éves áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet. Egy hónap alatt, októberhez képest a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal mérséklődtek. Az élelmiszerek ára 6,2 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 14,4 százalékkal lett magasabb.

Nézzünk szét a termelői piacokon!

Ünnepek előtt mindenki készül a bevásárlásra, ilyenkor nagyobb mennyiségben vásárolunk zöldséget és gyümölcsöt is. Éppen ezért, most arra voltunk kíváncsiak, hogy év végére hogyan alakulnak a most elérhető zöldségek és gyümölcsök árai. Ehhez a Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb adatait vettük alapul.

A vidéki fogyasztói piacok belföldi gyümölcskínálatának fogyasztói árait nézve láthatjuk, hogy decemberben az alma, körte számít slágerterméknek. Ezek ára a következőképp alakul: almát 350-400 Ft/kg áron vásárolhatunk, körtét pedig 650-680 Ft/kg áron vehetün. A legfontosabb süteménytöltelékek, mint a dió, mandula, mogyoró, mák is jelentősen drágult, ezeket borsos áron mérik a standokon. A dió 4000-4500 Ft/kg, a mandula 5800 Ft/kg, a mogyoró szintén 5800 Ft/kg, a mák pedig 1800 Ft/kg áron kaphatóak. A süteményekbe szánt méznek is megkérik az árát, 1600-2600 Ft/kg áron kínálják.

A vidéki fogyasztói piacok belföldi zöldségkínálatának fogyasztói árait tekintve megnéztük az ünnepi ételek legfontosabb alapanyagait. Leveszöldségek tekintetében a sárgarépa 150-350 Ft/kg áron kínálják, a petrezselymet 150-1100 Ft/kg áron, a petrezselyemzöldet pedig 100-120 Ft/kg áron vehetjük meg. A karalábé 240 Ft/kg, a borsó 550 Ft/kg, a bab 1100 Ft/kg. A vöröshagyma 220-300 Ft/kg, a lilahagyma 400-500 Ft/kg, a zöldhagyma 180-250 Ft/kg, a fokhagyma 200-2200 Ft/kg.

Természetesen a köretek alapanyagait is szemügyre vettük, ennek alapján láthatjuk, hogy a burgonya 150-240 Ft/kg áron, a paradicsom pedig 450-1800 Ft/kg áron kapható. A paprikák közül a tölteni való 750-1100 Ft/kg, a hegyes erős 100-150 Ft/kg, a pritamin 1100 Ft/kg, a lecsópaprika pedig 500 Ft/kg áron kínálják. Fejeskáposztát 250-450 Ft/kg áron vehetünk, kelkáposztát pedig 300-480 Ft/kg-ért. A karfiol 380-550 Ft/kg, a brokkoli 500 Ft/kg. A lencse 750 Ft/kg. A gomba 850-1200 Ft/kg.

Miért éri meg termelői piacon vásárolni?

Termelői piacok esetében előnyt jelent, hogy hazai terméket vásárolhatunk, friss áruval találkozhatunk és sok esetben mennyiségtől függően alkudhatunk vagy belefuthatunk kedvező akciókba is. A koronavírus-járvány hatása erősen érződik tehát a termelői árakon de, ha helyi termelőktől vásárolunk azzal nem csak kiváló minőségű árura tehetünk szert, de családi vállalkozásokat, gazdaságokat is támogathatunk. Érdemes ezt is szemmel tartani vásárlás és az ünnepek előtt.

