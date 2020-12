Kikötő épül Budakalászon: már elkezdték a munkát a védett, Natura 2000 területen

A portál a helyi CivilKalász közösség Facebook-oldalára kikerült posztot szúrta ki.

A Duna-parton rosszabb a helyzet, mint gondoltuk. 18 hajó számára alkalmas kikötő épül.



Múlt héten számoltunk be róla nektek, hogy a Duna-parton munkagépekkel dolgoztak a motorcsónak tárolókkal szemben. Ezzel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel az Önkormányzatnak. A választ tegnap kaptuk meg.



Ebből kiderül, hogy több bejelentés is érkezett hozzájuk a munkálatokról, már december 9-től kezdve. A rendészet többször ki is ment, hogy felmérje mi történik. A beruházó fel tudott mutatni egy hozzájárulást a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi igazgatóságtól, mint vagyonkezelőtől. Ez azonban nem hatalmazta fel őt fák kivágására, csonkítására, illetve a Natura 2000 területen végzett engedély nélküli egyéb beruházásokra.



A Natura 2000 területek helyi felelőse a Duna-Ipoly Nemzeti Park, így az Önkormányzat hozzájuk fordult információkért. Ők engedélykérésről és a munkák megkezdéséről sem tudtak, egyenlőre egyeztetésre kereste meg őket a tervező az úszóműves kikötő bővítésével kapcsolatban, amely így 18 db kishajó számára biztosítana kikötő-helyet. Engedélyt egyébként a Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályától kellett kérnie a vállalkozónak. Egyenlőre nem egyértelmű, hogy ez megtörtént-e, de mint fent írtuk a Nemzeti Park nem tud erről és a beruházó sem tudta bemutatni.

Mivel az Önkormányzatnak nincs illetékessége a területen, ezért az ügyben érkezett bejelentéseket áttették a Kormányhivatalhoz.



Mindenesetre, a környezetkárosítás már megtörtént a Natura 2000 védettséget élvező területen. Ha pedig megépül a 18 hajó kikötésére alkalmas úszómű a Dunán, az azt jelenti, hogy még nagyobb lesz a motoros járművek forgalma a Budakalász felé eső Duna-ágon. Ezt nem tartjuk szerencsésnek a kajakozók kenuzók, csónakosok miatt. Jobb volna, ha ez a terület megmaradhatna nekik és motorcsónakkal csak a nagy Duna-ágban lehetne közlekedni.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a fejleményeket.