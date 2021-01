Mit nekik a pocsék szezon: egyenesen tarol ez a családi méhészet, mi lehet a titkuk?

A nehéz méhészeti szezon ellenére a debreceni BeoBee Méhészet pozitívan zárta a tavalyi évet. Megnövekedett keresletről és szakmai elismerésekről számolt be a családi vállalkozás: a méhészet Hortobágyi BIO vadvirágméze elnyerte a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék Védjegy címet, amely nemcsak a termék adott régióbeli származására utal, de valódi minőségi garanciát is jelent. A méhészet termékeit a szakma is díjazta; a 2020 Év Méze versenyen a Hajdú-Bihar megyei vállalkozás repceméze arany minősítést és a Repce kategória II. helyezését érdemelte ki. Ugyanitt díjazták a méhészet Hortobágyi BIO vadvirágmézét és napraforgó krémmézét is.

Méz-termelési szempontból rendkívül nehéz éven van túl a debreceni méhészet: elfagyásokkal és növényvédő szerek okozta méh-elhullásokkal is szembe kellett nézniük, az évet mégis pozitív előjellel zárták.

A tavaszi járványidőszakban megnövekedett mézfogyasztás egész évben kitartott, így folyamatos volt a minőségi méz iránti kereslet.

A klasszikus piaci vásárlások mellett rengetegen fedezték fel az online méz-vásárlásban rejlő előnyöket is.

Ma már nemcsak megyei, hanem országos szinten is keresik a jelenleg 285 méhcsaláddal működő BeoBee Méhészet termékeit. Legkeresettebb továbbra is az akácméz, de a méz-rajongók egyre nyitottabbak különleges ízvilágú mézek iránt, mint a napraforgóméz, vagy a bodzás repceméz. A Gál Méhészet néven is ismert vállalkozás népszerű fajtaméze még a Hortobágyi BIO vadvirágméz is, amely nemrég nyerte el a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegyét: a védjegyet az a jellegzetes, helyi előállítású termék érdemelheti ki, amelyet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen termeltek. A Nemzeti Parkban szinte érintetlen virágmezőkön gyűjthetik az édes nektárt a méhek, szorgos munkájuk eredménye pedig egy fűszeres zamatú méz-különlegesség, amely a vásárlók egyik aktuális kedvence.

Nemcsak a fogyasztók, a szakma is régóta elismeri a Gál Attila méhész által vezetett vállalkozás termékeit, sorra díjazva a mézeket. 2020-ban a méhészet repceméze nemcsak arany minősítést kapott, de a Repce kategória II. helyezettje is lett az Év Méze versenyen. A méhészet Hortobágyi BIO vadvirágméze és napraforgó krémméze pedig ezüst minősítést nyert el a tavaly év végén rendezett megmérettetésen, több száz induló közül.

2020 számunkra a végletek éve volt, de igen bizakodók vagyunk a jövőt illetően. Örülünk, hogy egyre többen felismerik: a tiszta forrásból származó mézek és méhészeti termékek nemcsak télen fejtik ki áldásos hatásukat, hanem egész évben kínálják természetes, gyengéd, mégis hatékony támogatásukat

- mondta Gál Attila.

2021-ben számos tervet tűzött ki maga elé a debreceni méhészet: jelentősen növelnék a méhcsaládok számát. Emellett prémium BIO termékcsalád bevezetésén is dolgoznak, valamint ízesített mézek felé is nyitnának; mindkettőre nagy piaci igény mutatkozik. A méhészet hosszabb távú céljai között szerepel egy új, nagyobb kapacitású mézcsomagoló üzem létrehozása, és külföldi piacok felé való nyitás is prémium kategóriás termékekkel.

Címlapkép: Getty Images

