Íme, az extra fizetések és a jólét megyéi: vajon mi a titkuk?

Sok fontos változás történ az elmúlt években is, ami a gazdaságot, az ipart is érintette, sőt befolyásolta az egyes megyék, települések népességének számát is. Éppen ezért a HelloVidék most arra vállalkozott, hogy új sorozatot indított, amelyben górcső alá tette a megyéket. Összegzésünkben igyekeztünk bemutatni az adott megyét és annak erősségeit, de rámutattunk arra is, hogy más vidékekhez képest miben mutat elmaradást. A főbb mutatók elemzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal adatait használjuk fel.

Vegyes képet mutat a gazdasági fejlettség tekintetében

Világjárvánnyal és gazdasági nehézségekkel teli időszak után 2021-ben talán egy felszabadultabb és előre mutatóbb év következik - írtuk január elején, sorozatindító cikkünkben, amelyben elsőként Bács-Kiskun megyét vettük górcső alá. A megyét, amely a járműipar egyik hazai vidéki fellegvára, megyeszékhelye Kecskemét pedig az egyik legdinamikusabban fejlődő város ma az országban.

A KSH 2020-as adataiból már az is kiderült, hogy a járvány kedvezőtlen hatásaival összefüggésben az ipar teljesítménye tavaly Bács-Kiskunban 11%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A foglalkoztatottak száma pedig a megyében is csökkent, a munkanélkülieké emelkedett. A foglalkoztatási arány (59,8%) valamelyest elmaradt az országos átlagtól, a munkanélküliségi ráta (4,5%) lényegében megegyezett azzal.

Ahol rekordokat döntött a munkanélküliség

Tudtátok, hogy a 30–44 évesek aránya Baranyában a legkisebb, az 55–69 éveseké pedig az egyik nagyobb? Az aktív korúak számának csökkenése miatt is nem csoda, hogy Baranya megyének az átlaghoz képest is rosszabbak a munkanélküliségi mutatói: a 15–64 évesek munkanélküliségi rátája 2019-ben 6,7 százalék volt, ami szinte a duplája az országos átlagnak, ami 3,4 százalék.

A járvány kedvezőtlen hatásaival összefüggésben a foglalkoztatottak száma még tovább csökkent 2020-ban, és a munkanélküliek száma is emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A foglalkoztatási arány tavaly itt volt a legalacsonyabb (53,7%), a munkanélküliségi ráta (6,6%) pedig meghaladta az országos átlagot.

Mezőgazdaságban erős, de rohamosan fogy a népessége

Amellett, hogy Békés megye Magyarország egyik fő éléstárának számít, több olyan mutatóval is rendelkezik, amikkel nem éppen pozitív értelemben emelkedik ki. 2019-ben az ezer főre jutó természetes fogyás itt volt a legjelentősebb, a munkanélküliségi ráta évek óta magasabb az országos átlagnál, a havi nettó átlagkereset viszont jóval alacsonyabb, és a lakásépítési kedv sem nevezhető szárnyalónak. A

2020-as KSH adatok szerint a III. negyedévben a foglalkoztatottak száma még tovább csökkent. Békés megye mezőgazdasági mutatói viszont maradtak erősek: több mint háromszorosa az országos átlagnak.

Ahol a legtöbb gyermek születik

Borsod-Abaúj-Zemplén az ország egyik legfontosabb iparvidékének számított, megesett, hogy „a magyar Ruhr-vidéknek” nevezték. A nehézipar Miskolc, Ózd, Tiszaújváros és Kazincbarcika városokban volt kiemelkedő, mostanra viszont válságos állapotok jellemzik az ágazatot a térségben. Napjainkban viszont másik két ágazat vált húzóerővé: a mezőgazdaság, ezen belül is a legnagyobb hangsúlyt a Tokaji borvidék kapja. Emellett pedig a turizmus, hiszen a megye bőven tartogat látnivalót a kíváncsi utazók számára. Érdekesség még, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplénben élő nők termékenysége a legmagasabb az országos átlaghoz képest. A megye 1,84 százalékos átlaga kiemelkedőnek számít az országos 1,49 százalékhoz képest.

Ez a megye Magyarország éléskamrája

Csongrád-Csanád megye az ország egyik éléstárának számít, átlag feletti mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, nem véletlenül a megye egyik nevezetessége a szegedi fűszerpaprika vagy a makói hagyma. Itt található országos szinten a legkevesebb település, összesen 60, ugyanakkor a megyeszékhely Magyarország egyik legjelentősebb kulturális, oktatási és tudományos központja. Bár a turizmust tekintik a helyi gazdaság egyik húzóágazatának, a koronavírus-járvány ezt is megroppantotta.

Hiába szárnyal az építőipar, sok lett a munkanélküli

Az ország egyik legfejlettebb térsége, mégsem kímélte a COVID-19 Fejér megyét - írtuk anno. 2020 júniusáig több, mint 70%-kal több álláskereső lett, mint egy évvel korábban. Pedig a Közép-Dunántúl régió GDP-jének közel 70%-át egymaga ez a megye adja.

2020-ban Fejér megyében volt a legnagyobb építkezési láz. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 6,0%-kal magasabb volt 2020 I–III. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában. Összege (383 ezer forint) a megyék közül szintén itt az egyik legmagasabb.

A magyar melósok mekkája, ahol a legjobb a fizu

Virágzik a járműipar a megyében, emellett kiemelkedő a megye mezőgazdasága. Rengetegen dolgoznak, nagyon kevés a munkanélküli a megyében, és a fizikai foglalkozásúak keresete itt a legmagasabb: ez Győr-Moson-Sopron megye. Népességarányosan ebben a megyében építették a legtöbb lakást 2019-ben.

A 2020-as évet azonban ez a megye is megsínylette: 2020. I–III. negyedévben a telephelyi adatok alapján az ipar teljesítménye 18%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 24, a beruházások volumene 31%-kal csökkent. (Az ipar és a beruházások visszaesése itt volt a legnagyobb a megyék közül.) Az év első kilenc hónapjában több lakást vettek használatba, mint az előző év azonos időszakában, a lakásépítések népességre vetített száma itt volt a legmagasabb az országon belül.

Ez a keleti régió legfontosabb megyéje

Gazdaságát tekintve a mezőgazdaság számít húzóerőnek, de az elmúlt években ipara is kimagasló teljesítményt nyújt. Nem beszélve arról, hogy a megye fontos közvetítő terület a keleti és nyugati nemzetközi kapcsolatokban. Hajdú-Bihart a negyedik legnagyobb megyénkként tartjuk számon. A megye gazdasági életében a mezőgazdaságnak van vezető szerepe, hiszen erre a területre esik Magyarország legnagyobb agrártérsége. Feltörekvőben van az ipara is, de kimagasló a beruházások száma.

Figyelemre méltó adat, hogy 2020. I–III. negyedévben a telephelyi adatok alapján az ipar teljesítménye 1,0%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 19, a beruházások volumene 11%-kal csökkent. Az év első kilenc hónapjában több mint kétszer annyi lakást vettek használatba, mint az előző év azonos időszakában, a lakásépítések népességre vetített száma jóval meghaladta az országos átlagot.

A megye, amiért megőrülnek a belföldi turisták

A belföldi vendégeknek kiemelkedő a szerepük a megye turizmusában: a bor híres exportterméke, itt található az ország legmagasabb pontja és egyik legszebb barokk városa is: igen, Heves megye következik.

Változatos tájak, szárnyaló elektronikai- és járműipar jellemzi, de járvány miatti tavaszi korlátozások és üzemleállások a megyében is nagymértékű visszaesést okoztak. A termeléskiesés júniustól mérséklődött, augusztusban és szeptemberben pedig már 2,6, illetve 11%-kal meghaladta az ipari teljesítmény az egy évvel korábbit.

Ahol szomorú képet fest a munkanélküliség: pedig!

Itt az egyik legmagasabb az országban a szántóterület aránya, nem csoda hát, hogy a mezőgazdaság súlya Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országos átlagnál jóval magasabb. Másrészt az egyik legrosszabb gazdasági teljesítményű megyénk. 2019-ben az egy főre eső GDP Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országos átlag (4,4) alíg több mint fele, 2,4 millió forint volt.

2020-as KSH adatok szerint viszont az I–III. negyedévben az ipar teljesítménye az országon belül a legnagyobb mértékben, 14%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 4,3%-kal nőtt, a beruházások volumene 5,8%-kal csökkent. Ez az a megye, ahol a legrosszabbak a foglalkoztatási mutatók is. A 2020 évi világjárvánnyal a folyamat nem enyhült, az egyik olyan megyénk lett, ahol tavaly újra a legtöbb csoportos létszámleépítést jelentették be.

Az ország ipari centruma

Komárom-Esztergom megye az ország legkisebb területű, de második legsűrűbben lakott megyéje. Az országban itt a legnagyobb az úgynevezett szocialista típusú lakótelepek aránya, persze nem csak erről híres. Gazdasága kiemelkedő eredményeket mutat, hiszen jelentős ipari központoknak számító városokkal rendelkezik. Kimagaslónak számít például a megyében a házasságkötések száma. A megye az ország egyik jelentős ipari centruma, az egy lakosra jutó termelési érték a Győr-Moson-Sopron megyeihez hasonlóan a legmagasabb volt az országban.

Országos átlag feletti a beruházások száma is. 2020-as év itt is megtörte a lendületet, az ipar teljesítménye 15%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a foglalkoztatási arány (60,9%) és a munkanélküliségi ráta (3,0%) viszont kedvezőbben alakult az országos átlagnál.

Messzire elkerülik a külföldi turisták

Nógrád megyében mind a mai napig kisért a bányászmúlt. Az egyik legkevésbé felkapott megyénk ez, holott gyönyörű a táj, mégis az országos átlaghoz képest itt építkeznek a legkevesebben. Nem véletlen hát az a mutató sem, miszerint az ipari termelés értéke az országban a legkevesebb, 0,3 ezer milliárd forint (Szabolcs-Szatmárban is legalább háromszor ekkora). Nógrádban a szántók százalékos aránya (23%) is jóval kisebb az országos átlagán (46%). Ezért sem véletlen, hogy a mezőgazdaság kevésbé jelentős (annál inkább a szolgáltatóipar).

Az elmúlt egy évben megugrott a munkanélküliek száma is. 2020-ban a foglalkoztatási arány (55,7%) továbbra is elmaradt az országos átlagtól, a munkanélküliségi ráta (8,9%) pedig itt volt az egyik legmagasabb. Rosszabbul is keresnek, így nem csoda az országban a legkisebb az építkezési kedv.

Itt élnek a leggazdagabb magyarok

Ebben a páratlan adottságokkal bíró megyében nagy mobilitás a családi életben is erős: ezer lakosra 1,4 válás esett, ami szintén országos „csúcs”. A megye páratlan adottságai közül hadd soroljunk fel párat: főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az M0-ás körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte és a Duna. 48 városával az ország legtöbb várossal rendelkező megyéje is ez. Itt a legmagasabb a 15 éven aluliak aránya: 16,8%. Térszerkezet az országban egyedülálló, és igen, itt élnek a leggazdagabb magyar családok: ez Pest megye.

2020. I–III. negyedévben a telephelyi adatok alapján az ipar teljesítménye 1,4%-kal maradt csak el az egy évvel korábbitól. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 15%-kal csökkent, a beruházások volumene 13%-kal nőtt.

Őrült kevesen dolgoznak ebben a magyar megyében

Magyarországon 2019-ben Somogy megyében volt a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, annak ellenére, hogy a munkanélküliség egyáltalán nem döntött csúcsot. A megye a havi nettó átlagkeresetet illetően sem dicsekedhet, vonzó turisztikai desztinációikkal azonban igen. Ha az iparra vonatkozó adatokat közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy 2019-ben a teljes ipari kibocsátásból az elektronikai terület vitte magasan a prímet 76%-kal. Az élelmiszeripar 10%-ot tett ki, a maradék 7-7%-ot pedig a villamos berendezések gyártása illetve az egyéb ipari területek.

Somogy mezőgazdaságában nagy szerepet játszik a Balaton déli partja közelében található, körülbelül 3500 hektár területű dél-balatoni borvidék. Közel 4000 szőlősgazda 16 hegyközség területén termeli a szőlőt ezen a vidéken, ahol már a római korban is magas színvonalú szőlőtermesztés folyt.

Itt keresnek a legkevesebbet a melósok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a népi építészet, tárgyi népművészet, a népzene és néptánc gazdag hagyományával rendelkezik. A megye nem csak műemlékeiről, népművészetéről híres, hanem gyógyfürdőiről is, amiből szám szerint öt található a térségben. Gazdaságát tekintve húzóerőnek még a mezőgazdaság és az állattenyésztés számít, de az utóbbi években erősen felemelkedőben van az ipar is, ami már most kiemelkedő eredményeket mutat. Gazdaságában fontos szerepet játszik, hogy a megye több országgal is határos, de személyforgalom szempontjából is fontos határátkelőhelyek találhatók itt.

A munkanélküliségi ráta viszont a megyében rendkívül magas. A fizikai dolgozók keresete évek óta itt a legalacsonyabb az országban. Viszont az építési kedv élénkülése országosan ebben a megyében volt a legnagyobb mértékű.

Tömegek hagyják el ezt a magyar megyét

A megye, ahol piszkosul alacsony a lakásépítési kedv, pedig lenne mire építkezni! Az ország villamosenergia-termelésének felét ez a térség, benne a Paksi Atomerőmű adja. Tolna megye a nyugalom szigete, rengeteg bájos apró faluval. A mezőgazdaságnak kedvez, hogy a térség folyókban gazdag. Nemcsak a szőlő és a bor jellemzi, itt tenyésztik a híres bonyhádi tarka marhát, a magyar fajtának külön fesztivált is szerveznek.

Ahonnan sokezren ingáznak Ausztriába

Ez az a megye, ami mindig is Ausztriára fókuszált. Nem is csoda, hiszen 182 kilométeren, tíz határátkelővel határos vele. Az osztrákokhoz jár a fél Vas megye - ha nincs épp Covid-19 - bevásárolni, síelni, tanulni vagy tanítani – és persze nem kevesen dolgozni. Cserébe a határ innenső oldalán a magyar szolgáltatóipar széles arzenálja épült ki: ha tehetik az osztákok még mindig ide járnak át fodrászhoz, fogtechnikushoz és wellnessezni, de még hangversenyre is előszeretettel. A többszörös fizetésért pedig sokezer magyar ingázik át naponta, és ha nincs épp járványhelyzet, tömött buszokkal mennek odaátra a magyar diákok is tanulni. Rengeteg külföldi cég telepedett meg itt, emiatt is van, hogy Vas az egy főre jutó GDP-ben a megyék között az élmezőnyben szerepel. A gazdasági húzóerő az ipar.

A Covid-19 azonban betett Vas megye gazdaságának. Tavaly egy hónap alatt több mint 40%-kal nőtt a munkanélküliség. Vas megyét - a romló folyamatok ellenére - így is a legjobbak között tartják nyilván.

Szinte a fele Balaton-part: mégis nagy az elvándorlás

A rendszerváltás előtt a hazai vegyipar fellegvára volt Veszprém megye, ami 1989 után darabjaira hullott szét. A megyét a kutatóintézetekből kivált mérnöki csapatok mentették meg, amelyek az autóipar fontos beszállítói lettek. Évtizedes szenvedés után magára talált a megyei építőipar is, a Balaton északi partjára épülő turizmust pedig még a koronavírus-járvány sem tudta teljesen bedönteni, de azért komoly kieséseket okozott. Ebben a térségben az egyik legalacsonyabb a szántóföldek aránya.

Tavaly Veszprém megyében is romlott az ipar teljesítménye: 2020. I–III. negyedévben a telephelyi adatok alapján Veszprém megyében az ipar teljesítménye 6,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2020-ban a Veszprém megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 15, a beruházások volumene 19%-kal csökkent. Az átlagosnál is jobban nőtt tavaly az álláskeresők száma is. Az koronavírus-járvány miatt a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Veszprém megyében is jelentősen visszaesett.

Őrült sok vállalkozó él ebben a megyében

Az országban a KSH 2019-es adatai szerint Zala megyében az egyik legélénkebb az egyéni vállalkozói kedv. Zalában gazdasági szempontból is jelentős a balatoni halászat és a kis-balatoni nád, ami keresett exportáru. A kőolajkutatás nyomán több száz meddő olajkút található a megyében, amelyek többsége alkalmas a termálvíz kitermelésére - ezek helyén többhelyütt idegenforgalmi szempontból igen jelentős gyógyfürdők alakultak ki, például Zalakaroson, Lentiben és Kehidakustányban.

A járvány kedvezőtlen hatásaival összefüggésben a tavaszi korlátozások, üzemleállások a megyében az országos átlagnál kisebb mértékű termeléskiesést okoztak, és a teljesítmény júliusban már meghaladta az egy évvel korábbit. Ezt követően azonban ismét jelentősen visszaesett az ipar produktuma: augusztusban és szeptemberben a megyék és a főváros körében a legnagyobb mértékben, 16 illetve 10%-kal csökkent. A foglalkoztatottak száma 2020-ban Zala megyében is csökkent, a munkanélkülieké emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

Végezetül, tudtátok, hogy zalai erdők miről híresek? Innen származik a világ legtöbb világrekorder gímszarvasagancsa, emellett pedig őz- és vaddisznóállománya is jelentős.

