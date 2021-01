Íme a luxustelepülések megyéje: itt élnek a leggazdagabb magyarok

Székhelye nyilvánvalóan Budapest, amely paradox módon mégsem tartozik a megyéhez, mégis ezer szállal kötődik az ország fővárosához. Pest megye azonban nem egyszerűen Budapest aglomerációja, rekreációs és lakóövezete, hanem annál azért lényegesen nagyobb jelentőséggel bír.

Változatos vidékek tarkítják, hegység és dombság éppúgy található itt, mint síkság. Legmagasabb pontjai a Csóványos (939 m), a Pilis (757 m) és a Dobogó-kő (700 m). De ez az a megye, ahol Magyarország földrajzi középpontja is található, Pusztavacstól 1 km-re északkeletre, egy természetvédelmi területen.

48 városával az ország legtöbb várossal rendelkező megyéje is ez

Mivel a fővárost teljesen körülveszi, és a teljes budapesti agglomeráció a megyében található, ennek is köszönhető, hogy miközben az ország népessége évtizedek óta fogy, Pest megyéé folyamatosan növekszik.

2019. január 1-én minden tizedik ember az országban ebben a térségben élt. Pest megye népessége akkor 1 278 874 fő volt, a népsűrűség pedig 196 fő/km².

18 járása közül a gödöllőiben élnek a legtöbben: több mint 140 ezren. A legnépesebb települése Érd, ami megyei jogú város, 66 892 fővel bír. A 2018. január 1-jei adatok szerint a legkisebb városa Visegrád, itt 1840-en élnek.

Érdekesség még, hogy a 2019-es adatok szerint Pest megye lakossága nagyobb mértékben nőtt, mint amennyivel Budapesté csökkent: 300 ezer emberrel, ami 30 százalékos bővülést jelent. Tehát ha Pest megyét és a fővárost együtt nézzük, összességében egy százalékkal nőtt a népesség . A főváros tehát megtartotta népességvonzó szerepét, csak lakóhely szempontjából a szerepet a város tágabb környezete vette át.

Itt a legmagasabb a 15 éven aluliak aránya: 16,8%

A legfrisebb elérhető statisztikai adatok szerint 2020 I–III. negyedévében Pest megyében többen születtek és kevesebben haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. A természetes fogyás a megye népességét 838 fővel csökkentette, mértéke jóval kisebb volt, mint egy évvel korábban. Ezer lakosra jutó értéke itt volt az egyik legalacsonyabb az országon belül.

A teljes termékenységi arányszám 2019-ben megyei értéke 1,57 volt, az egyik legkedvezőbb, az országos átlaghoz képest (ami 1,49) - derül ki a KSH 2019-es adatokat alapul vevő Körkép a megyékről című kiadványából.

A KSH következő ábráján "nemek és életkor szerint" bontásban láthatjuk, hogyan alakul a megye népessége és az országos átlag. A két mutatóból egyértelműen látszik, hogy Pest megyében a legmagasabb a a 15 éven aluliak aránya, így ez a legfiatalabb megye:

Forrás: KSH

Az ezer lakosra jutó vándorlási egyenleg az országos átlaghoz (3,8) képest is kiemelkedően jó: 15,8. (A vándorlási egyenleg egyébként az odavándorlási és elvándorlási arányszám különbsége.)

Forrás: KSH

Viszont itt a legnagyobb a válások száma

A mobilitás a családi életben is erős: ezer lakosra 1,4 válás esett, ami szintén országos „csúcs”.

Térszerkezet az országban egyedülálló

A megye páratlan adottságai közül hadd soroljunk fel párat: főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az M0-ás körgyűrű, a nemzetközi repülőtér jelenléte és a Duna. Pest megye így - nem véletlenül - hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. A fővárost körülölelve, azzal a gazdasági-és a társadalmi élet terén ezer szálon összefonódva, mégis önálló területi egységként Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térségeként tarják számon.

Még a mezőgazdasága is az országos átlagot hozza

A szántók aránya 45%, ez az országos átlaggal ( 46%) szinte megegyező. A mezőgazdaság súlya a megyében a GDP-hez való hozzájárulás arányát tekintve szintén az országos átlagnak megfelelő:

Forrás: KSH

2020-ban egyébként - szintén a KSH adatai szerint - a rozs kivételével mindegyik kalászosból kevesebbet takarítottak be ebben a megyében, mint az előző évben.

Íme, ezek voltak 2015-ben és 2016-ban a legnagyobb cégek Pest megyében:

Top 10 Pest megye

2019-ben a főbb ipari területek részesedése a kibocsátásból így alakult:

Forrás: KSH

A koronavírus okozta gazdasági nehézségek ezt a megyét sem kímélték

2020. I–III. negyedévben a telephelyi adatok alapján az ipar teljesítménye 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 15%-kal csökkent, a beruházások volumene 13%-kal nőtt.

Itt élnek a leggazdagabb magyar családok

2019-es adatok szerint az az ország 10 leggazdagabb járásából 5 Pest megyéhez tartozik. Hozzuk a legjellemzőbb mutatókat is:

Gödöllői járás (8.helyen)

Egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 1 259 128 Ft/év/fő

Egy adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 2 543 752 Ft/év/fő

Egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 1 266 208 Ft/év/fő

Egy adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 2 632 737 Ft/év/fő

Egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 1 272 052 Ft/év/fő

Egy adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 2 559 393 Ft/év/fő

Egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 1 404 762 Ft/év/fő

Egy adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 2 799 858 Ft/év/fő

Egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 1 478 474 Ft/év/fő

Egy adófizetőre eső összes nettó jövedelem: 3 062 100 Ft/év/fő

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) 2019-es statisztikáit górcső alá véve egyértelműen kiderült, hogy a leggazdagabb magyar településeken élők gyakorlatilag "dőzsölnek". Hozzávetőlegesen 2-2,5-szer magasabb az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem a "luxustelepüléseken, mint a legszegényebb járásokban - írta korábban a Pénzcentrum is.

Így nem csoda, hogy a KSH adatai szerint kimagaslóan magas az építési kedv

2020-ban is év első kilenc hónapjában több lakást vettek használatba, mint az előző év azonos időszakában, a lakásépítések népességre vetített száma jóval meghaladta az országos átlagot.

Az országos átlagnál nagyobb a vállalkozási kedv

A 2019-es statisztikai adatok szerint az ezer lakosra jutó egyéni vállalkozások száma (58) kicsivel meghaladja az országos átlagot (58).

A koronavírussal együtt is ez a folyamat nem állt le, 2020-ben is az induló cégek 62 százalékát Budapesten és Pest megyében regisztrálták, de a megszűnő cégek is ezeken a területeken sűrűsödnek a legjobban.

Az egyik jelentősebb az egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom is

A kiskereskedelmi forgalom volumene 1,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, egy lakosra jutó összege 980 ezer forint volt, az egyik legnagyobb az országban.

Bérek és a munkanélküliség alakulása

2020. III. negyedévben a foglalkoztatottak száma – az országossal szemben – Pest megyében emelkedett, ugyanakkor a munkanélkülieké is nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A foglalkoztatási arány (62,5%) magasabb, a munkanélküliségi ráta (3,6%) alacsonyabb volt az országos átlagnál.

Jó pár éve az ország hét régiója közül a Közép-Magyarországi régióban a legmagasabb az egy főre jutó jövedelem, így Pest megyében is messze az országos átlag feletti. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete tizedével magasabb volt 2020 I–III. negyedévében, mint az előző év azonos időszakában. Összege (366 ezer forint) meghaladta a megyék – főváros nélkül számított – átlagát (342 ezer forint).

Az ország „legmotorizáltabb megyéje

A KSH adatai szerint 2019-ben Pest megyében ezer lakosra 438 gépkocsi jutott, így az orszában ez a "legmotorizáltabb megye".

Pest megyében az országos átlaghoz képest kevesebb a külföldi turista

Még egy érdekes mutató következzék: a turizmus megoszlásáról. Ebből kiderül, hogy Pest megyét inkább a hazai turisták preferálják, az országos átlaghoz képest viszont kevesebb a külföldi érkezett a térségbe.

Az ábra, amely a kereskedelmi és üzleti célú egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák megoszlását mutatja, még a 2019-es adatok alapján készült:

Forrás: KSH

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Pest megyében is jelentősen visszaesett.

Címlapkép: Getty Images