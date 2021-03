Mélyponton: horrorárakon lehet itthon tankolni, de miért ez az iszonyatos drágulás?

Bár a hazai üzemanyag-fogyasztás nem csökkent olyan drasztikus mértékben, mint a tavaly tavaszi lezárások alatt, az ágazat így is megérzi a korlátozásokat - írja a Pénzcentrum.

A tavalyi évnek úgy indult neki az ágazat, hogy reméltük, folytatódni fog az az emelkedő trend, ami már öt éve tart. Mind országos szinten, mint a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak kútjainál is évről évre növekedett az üzemanyag-értékesítés. 2020-ban is január-februárban még azt tapasztaltuk, hogy magasabb volt az értékesítési volumen, mint 2019. első két hónapjában, azán márciustól már érződött a járvány hatása. Áprilisban volt olyan hét, hogy 30 százalékkal visszaesett az üzemanyag-fogyasztás az előző év hasonló időszakához képest. A tavaszi kiesés valamelyest korrigálódott a nyári hónapokban, bár a különbség egyre csökkent, végül a tavalyi számok még így is elmaradtak a 2019-esektől

- mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ugyanez volt érzékelhető 2021-ben is: a különbség folyamatosan csökken, de fogyasztás tekintetében még mindig nem értük utol az utolsó "békésebb hónapokat". Jelenleg a szakember szerint az jelenti a bizonytalanságot, hogy senki nem tudja, a következő időszakban mire számíthatunk: bár a kormányzat nyitott lenne a lazításra, a járványügyi adatokból arra lehet következtetni, hogy a korlátozások még jó ideig velünk fognak maradni - ezek pedig továbbra is csökkentett üzemanyag-igényt eredményeznek.

Ezzel párhuzamosan pedig megindult egy jelentős áremelkedés is: Grád Ottó emlékeztetett, két alapvető paraméter befolyásolja a magyarországi üzemanyagok árát. Egyfelől az a Brent olaj világpiaci ára, illetve a forint-dollár árfolyam, az utóbbi hónapokban pedig mind a kettő az üzemanyagár-áremelkedés irányába változott.

Tavaly nyáron volt olyan, hogy a benzint már 300 forint alatti literenkénti áron is lehetett tankolni, ez az akkori, 20 dolláros hordónkénti olajárra volt visszavezethető. A túltermelési sokk megszűnt, a piacon pedig beállt az egyensúly a kereslet-kínálatban, stabilizálódott a helyzet, emiatt a kőolaj ára lassú, de folyamatos emelkedésnek indult

- mutatott rá a szakértő. Az áremelkedés pedig felgyorsult a vakcinák megjelenésével, az egész világ reménykedni kezdett abban, hogy a korlátozások idővel csökkenthetőek lesznek, a gazdaságok pedig magasabb fordulatszámra kapcsolhatnak. Ám a főtitkár szerint mára az is látható a piacon, hogy a járványon még nem lett úrrá a világ:

A héten bejelentett üzemanyagár-csökkenés egyértelműen arra vezethető vissza, hogy a Brent jegyzésének folyamatos emelkedése megállt. A 70 dolláros plafonról a napokban visszapattant a 60-65 dollár körüli szintre. Komolyabb áremelkedés vélhetően már nem várható, a kőolaj ára ebben az 50-70 dollár közötti sávban fog mozogni annak függvényében, hogy éppen milyen hírek érkeznek a járványhelyzetről.



Emellett a dollár, illetve az euró árfolyama is csúcsközeli volt az utóbbi időszakban a forinthoz viszonyítva, viszont egyik sem süllyedt új mélypontra. Összességében tehá, a dollár árfolyama, illetve a kőolaj ára is visszapattant a felső plafonról, stabilizálódni látszanak a magyar üzemanyagárakat befolyásoló paraméterek - összegezte Grád Ottó.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon, ide kattintva olvasható...

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.